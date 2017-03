Trafic de droguri, un caz cu 46 de suspecti • descinderile au avut loc la Piatra Neamt, Bacău, Iasi, Bîrlad si Podu Iloaiei • 46 de suspecti au fost adusi ieri la audieri • Procurorii din cadrul DIICOT Iasi si Bacău au efectuat ieri, 21 martie, mai multe descinderi domiciliare pe la traficatii de droguri. Nu mai putin de 32 de perchezitii de amploare au avut loc de la primele ore ale dimentii în Iasi, Bîrlad, orasul Podu Iloaiei, judetul Iasi, iar alte patru descinderi au fost în Piatra Neamt si Bacău. Totul s-a desfăsurat în cadrul unei actiuni comune vizînd destructurarea a două grupuri infractionale organizate specializate în traficul de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu produse stiind că acestea sînt susceptibile de a avea efecte psihoactive. „În perioada iulie 2016 - martie 2017, procurorii DIICOT- S.T.Iasi au documentat activitatea infractională a unui grup infractional organizat care a actionat în această perioadă precum si anterior acestei perioade, prin aprovizionarea si comercializarea unor cantităti deosebit de însemnate de produse cu efecte psihoactive (atît sub formă de produs vegetal cît si sub formă de substantă pulverulentă) precum si droguri de risc pe pietele ilicite de pe raza judetelor Iasi si Vaslui“, conform DIICOT. În plus, procurorii din Bacău au efectuat cercetări fată de un grup infractional organizat care începînd cu luna octombrie 2015 a comercializat droguri de risc si produse cu efecte psihoactive mai multor consumatori de pe raza municipiilor Bacău si Piatra Neamt. În urma cercetărilor s-a retinut că drogurile si substantele psihoactive erau procurate de la un distribuitor din Iasi, precum si prin cultivarea „indoor” a plantelor de cannabis de către dealerii locali. La sediul DIICOT Iasi au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 40 de persoane, iar la DIICOT Bacău sînt trase de limbă alte sase. Actiunile au fost efectuate cu ofiteri de politie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalitătii Organizate Iasi si Bacău, iar suportul de specialitate a fost asigurat de către Directia de Operatiuni Speciale. Ultimul caz cu traficanti de droguri din judet a fost la începutul lunii, cînd patru persoane au fost retinute. Doar o femeie, de 57 de ani, din Tîrgu Frumos, a fost prezentată instantei de la Tribunalul Neamt, pentru ieseancă judecătorii dispunînd arestul la domiciliu. Chiar dacă la ea a fost găsită cea mai mare cantitate de stupefiante, cannabis de o calitate superioară, despre care se crede că ar fi adus din străinătate, privarea de libertate nu a fost dispusă. Cel mai probabil pentru că femeia este grav bolnavă, starea ei de sănătate fiind precară. Ea doar vindea stupefiantele, nu era consumator, ceea ce nu se poate spune de ceilalti trei membri ai retelei, tineri cu vîrste între 26 si 29 de ani, toti din Tîrgu Frumos, care au fost plasati de anchetatori sub control judiciar. Reteaua a fost destructurată pe 1 martie, cînd DIICOT Neamt a efectuat perchezitii domiciliare la suspectii ce actionau si pe raza judetului Neamt.

Articol afisat de 334 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Gabi MUNTEANU)