Sportul mintii, mari maestri s-au „duelat“ la Cupa Orasului Bicaz • Turneului International de Sah pentru seniori si juniori a adunat la start 136 de sportivi • au fost prezenti trei mari maestri, doi maestri internationali, un maestru FIDE si doi maestri nationali • Cea de-a VIII-a editie a Turneului International de Sah pentru seniori si juniori, unul omologat FIDE si dotat cu trofeul Cupa Orasului Bicaz, s-a dovedit un mare succes. Confruntarea desfăsurată în perioada 16-19 martie la Casa de Cultură a avut o participare numeroasă, pentru trofeu luptîndu-se 136 de sportivi, unul din Grecia, 10 din Republica Moldova si restul fiind mesagerii a 30 de cluburi din România. Ca ierarhie, privind performanta sportivă, au fost prezenti la turneul din Bicaz, trei mari maestri, doi maestri internationali, un maestru FIDE si doi maestri nationali. Competitia desfăsurată în sistem elvetian, după sapte runde jucate de către fiecare sportiv, a fost cîstigată de marele maestru international Andrei Istrătescu, de la CSU Universitatea de Vest Timisoara, care si-a adjudecat, cum era de asteptat, trofeul. Au urmat, în ordine, IM Sergiu Bargan - Republica Moldova, locul II, FM Cristian Clement Daianu - CS Otopeni, locul III, IM Lucian Ioan Filip - CS Sah Club Galati, locul IV si GM Marius Manolache - CS Studentesc Medicina Timisoara, locul V. La categoria ELO 1900, locul I a revenit lui Fabian Grosar - ACS Cavalerul Sf. Gheorghe, locul II lui Cătălin Cojocaru si locul III Alexandrei Multu, ambii de la CS Bicazul. La categoria ELO 1002-1200, podiumul a apartinut sahistilor Florin Moraru - CS Micul Sahist Iasi, locul I, Mihaelei Cretu - CS Cimentul Bicaz, locul II si lui Ioan Apostol - CS Politehnica Iasi, locul III. La ELO 1201-1400, pe primele locuri s-au situat Mircea Bobric - CS Sah Suceava, locul I, Victoria Bargan, Republica Moldova, locul II, Alexandru Patraschiv - CS Politehnica Iasi, locul III, Andrei Grigore - ACS Philidor Iasi, locul IV si Alexandr Balanciuc - Republica Moldova, locul V. La ELO 1401-1600, pe locul I s-a situat Gigi Nicolau - Realitatea Husi, locul II, Emilian Vârgă - CS Cimentul Bicaz, locul III, Sandu Gurguiatu - CSM Focsani 2007, locul IV, Pavel Ciocan - CS Bicazul si locul V, Vasile Turcu - CSM Pascani. Categoria ELO 1601-1800 a fost adjudecată de sportivii Aurelian Groapă - CS Cimentul (locul I), Valentin Negureanu - CMS Speranta Focsani (locul II) si Constantin Bogdan Crăciun - ACS Regional de Sah Nord Est Bacău (locul III). La ELO 1801-2000 pe primul loc s-a clasat Stefan Telea - CMS Speranta Focsani, pe locul II, Adrian Grigore - ACS Philidor Focsani, iar pe locul III, Andrei Arghirescu - CS de Sah Alex Brasov. Competitia a fost arbitrată de Sebastian Volcinsche si Dinu-Ioan Nicula, ambii arbitri internationali si Cătălin Baban. „Multumesc domnului primar si tuturor celor ce m-au ajutat în organizarea concursului, care a fost un adevărat succes, contribuind prin acesta la promovarea sportului mintii, dar si a imaginii orasului Bicaz. Am avut bucuria de a aduna sub umbrela acestei competitii 136 sportivi, sahisti de mare calitate, mari maestri, maestri si candidati la titlul de maestru. Totodată, turneul omologat FIDE, a constituit pentru copiii prezenti în concurs o confruntare cu marile valori ale acestui sport, făcîndu-i să înteleagă că sahul este un sport serioas, ce necesită muncă multă pînă la obtinerea performantei“, a declarat Sebastian Volcinsche, liderul filialei Neamt a Federatiei Române de Sah. Am dorit să aflăm cîteva impresii ale cîstigătorului concursului, marele maestru international Andrei Istrătescu, al cărui CV arată astfel: este locul 5 la nivel national, a reprezentat România la 6 olimpiade, a participat la 3 campionate europene cu echipa României, campion european de tineret U16. A reprezentat pînă în acest an Franta, iar CS Pro Logos a reusit să-l readucă din acest an în România. „Am participat pentru prima oară la acest concurs, care a devenit o competitie tare. Am avut cîteva partide dificile, dar am reusit să mă situez pe primul loc. Mi-a plăcut Bicazul si aceste locuri. Este frumos peisajul si sper să mai revin pe aceste meleaguri si, de ce nu, la editiile viitoare ale concursului de sah“. Cît îl priveste pe Sebastian Volcinsche, acesta va arbitra la sfîrsitul săptămînii finalele Campionatului National de seniori si senioare, ce vor avea loc la Călimănesti.

