Lupta de la Cafe Latino s-a lăsat cu închisoare • Marius Caminschi a primit 1 an si 2 luni de detentie • el a fost judecat în dosarul măcelului de la Cafe Latino • pentru el, cauza a fost disjunsă • Caminschi a fost rupt în bătaie, dar pentru bani si-a schimbat declaratiile • Marius Caminschi, prietenul răposatului Gheorghită Mararu, a fost condamnat la Curtea de Apel Bacău la 1 an si 2 luni de închisoare, fiind găsit vinovat de favorizarea infractorului. Este vorba de un dosar vechi, cel al măcelului din localul Cafe Latino, în care Caminschi a fost smintit în bătaie, dar la audieri a dat în cauză declaratii contradictorii. El nu a mai fost găsit de judecători si pentru că magistratii voiau să stie mai multe au emis mandat de aducere si au disjuns cauza. Restul inculpatilor din dosar au fost condamnati definitiv la jumătatea anului trecut cînd Marin Adrian Botez, zis Tîtă, a primit 4 ani de închisoare. Judecătorii au admis apelul procurorilor si au majorat cu doi ani sentinta primei instante, Judecătoria Piatra Neamt. În cauză, pedepsele inculpatilor însumează 13 ani si jumătate, iar alături de Tîtă, Vlădut Romeo Zîmbrean Zbranca a primit 4 ani si jumătate de închisoare, Constantin Manea avea o condamnare de 3 ani si jumătate, iar Cătălin Bogdan Rusu a primit 1 an si jumătate de detentie. Faptele au avut loc în septembrie 2009 în barul în care un an mai tîrziu, pe 14 noiembrie 2010, Gheorghită Mararu a fost asasinat de Cristian Chilat. Conform actului de inculpare, Mararu si Caminschi au venit în local, iar la scurt timp au năvălit peste ei Tîtă si gasca lui, toti înarmati cu tevi si bîte. Totul a durat cîteva minute, după care agresorii au fugit. Raportul medico-legal a concluzionat că Mararu a avut umărul dislocat si a necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale. În schimb, Caminschi a pierdut patru dinti, avea un picior fracturat, o tăietură pe frunte, la gambă si traumatisme toracice, pentru care a avut nevoie de 180 - 200 de zile îngrijiri medicale. Cînd agresorii au fost la un pas de a fi inculpati, Caminschi a adus anchetatorilor o declaratie autentificată la notariat prin care arăta că leziunile le-a căpătat într-un alt incident. Oamenii legii au stabilit că cele relatate nu se confirmă. În plus, cei din bar au sustinut prima variantă si faptul că în urma bătăii Caminschi nu se putea deplasa. Reaudiat, a declarat că a primit bani de la învinuiti după începerea urmăririi penale si că a fost amenintat cu acte de violentă. Ulterior Tîtă a avut alte „necazuri“ si a fost condamnat la 24 de ani de detentie pentru tîlhăriile din magazinele de lux din străinătate.

