Buget de pace si fosile din belsug • sedinta în care a fost votat bugetul orasului a fost una extrem de linistită • amendamentele au trecut în unanimitate • s-au luat bani de la Casa Căsătoriilor, Belvedere si alte investitii pentru scoli, drumuri si copertine • replica zilei i-a apartinut consilierului Cătălin Misăilă, care a sustinut revitalizarea telegondolei cu un muzeu pe principiul că: „fosile avem din belsug“ • Sedinta extraordinară de consiliu local în care s-a votat bugetul pe 2017 al municipiului Piatra Neamt a fost una extrem de linistită. Surprinzător, sau poate nu, în conditiile în care a fost precedată de o sedintă informală în care s-a dezbătut bugetul cu o zi înainte. Cert este că amendamentele, nu foarte numeroase, au trecut în unanimitate. Văduvite, în sensul că au fost luate sume de bani, au fost proiectele vizînd sonorizarea (sau acustica) de la Sala Polivalentă, construirea unei Case a Căsătoriilor si amenajarea Punctului Belvedere. Banii au fost redirectionati în principal în lucrări în scoli si drumuri. „Hora“ amendamentelor a fost deschisă de viceprimarul Luminita Vîrlan, care a dorit ca 190.000 de lei să treacă de la sonorizarea Polivalentei la capitolul reparatii curente în unitătile de învătămînt. A urmat consilierul PMP Cristian Sauciuc care a vrut ca 200.000 de lei de la Casa Căsătoriilor să fie realocati pentru realizare de copertine în zonele în care se adună pensionarii pentru a juca sah, pentru realizarea unui spatiu de joacă si pentru o serie de aparate de fitness. Alti 40.000 de lei „au plecat“ de la investitia de la Belvedere pentru a fi realizat un gard la Scoala 11. Liberalul Mihai Obreja a cerut si a obtinut ca aproape 75.000 de lei prevăzuti pentru achizitionarea unui autoturism să fie folositi pentru o retea de calculatoare la Colegiul Petru Rares. Si a venit din nou rîndul consilierilor PSD. Care au mutat 105.000 ron de la o serie de investitii, în premierea olimpicilor din Piatra Neamt si a profesorilor care îi pregătesc. Alti 50.000 de lei, din investitii prevăzute la capitolul Cultură, vor fi folositi pentru achizitionarea de mobilier nou la Liceul de Artă, amendament al consilierei liberale Luminita Muscalu, iar Cătălin Misăilă a obtinut 200.000 de ron de la o investitie în Mall pentru transportul gratuit al elevilor în municipiu. Victor Marghidan, consilier PSD, a obtinut bani în plus, cîteva sute de mii de lei, tot de la investitii la cultură, OMV si plantări pe Cozla, pentru reparatia străzilor din Piatra Neamt, frezare, asfaltare.



„Fosile avem din belsug“



Replica zilei i-a apartinut consilierului ALDE Cătălin Misăilă, la punctul „diverse“ al sedintei. Acesta a pledat pentru ca în clădirea telegondolei să fie amenajat un muzeu de paleontologie. Întru' revitalizarea turismului si a telegondolei. Cum unii colegi consilieri au cam pufnit în rîs, Misăilă a încercat să aducă un argument „final“, afirmînd că „fosile avem din belsug“. Si nu prea putem să-l contrazicem. Fie că ne apucăm de săpat, fie că ne uităm prin mediul politic sau administrativ. Dar asta e altă poveste sau poate alt... muzeu. Restul propunerii consilierului ALDE viza ca atît de celebrul si greu de autorizat „iglu“ de pe Cozla să fie transformat într-o Casă a Muntelui, printr-un parteneriat cu alpinistul Ticu Lăcătusu. Tot la „diverse“ s-a lăsat totusi cu o mică întepătură între primarul liberal si viceprimarul PSD. Semn că securea războiului n-a fost îngropată definitiv. Subiectul: Piata Centrală. Luminita Vîrlan a cerut ca în sedinta ordinară de la sfîrsitul lunii, sau într-o sedintă extraordinară, să fie prins si un proiect de hotărîre care să vizeze caietul de sarcini pentru licitatia prin care să fie găsit administrator. Ca dovadă, a spus liderul PSD, că si partidul din care face parte vrea deschiderea pietei cît mai rapid. Primarul Dragos Chitic a răspuns că deja se lucrează la caietul de sarcini, dar că, timpul fiind scurt, probabil nu va rezulta ceva perfect. Ci perfectibil, în următoarea sedintă prin amendamentele consilierilor. Dar a dorit să adauge că, dacă PSD vrea într-adevăr deschiderea cît mai rapidă a Pietei Centrale, va relua si proiectul de hotărîre ce viza trecerea acesteia în administrarea temporară a Urban, pînă la derularea procedurilor pentru licitatie. Provocarea a rămas, cel putin pe moment, fără un răspuns clar. Dar dacă tot am ajuns (din nou) la piată si Urban, ieri conducerea societătii a organizat o conferintă de presă. La care „a convocat“ ziaristi. Chiar si asa, „convocarea“ a fost deficitară, în sensul că unii jurnalisti, cum ar fi si cel de la Monitorul, au fost „săriti“. Nu că am fi răspuns la o convocare, dar o invitatie nu am fi declinat. Mai ales că am fi dorit să clarificăm o serie de aspecte cel putin „interesante“ discutate aprig în spatiul public legate de modul în care s-au făcut „afaceri“ pe la Piata Centrală. Si cum s-ar fi îmbuibat niste băieti destepti si cum ar fi fost taxati chiar uneori pe lîngă lege niste comercianti cinstiti. Iar unii, persoane importante, si-ar fi pus burta la cale, si nu numai, pe la mesele unora care păreau/par pe vecie legati de niste scaune de unde au condus treburile prin societatea amintită. Dar poate cu o ocazie viitoare, mai ales că am înteles, asa s-ar fi zis în conferintă, că pe la Urban s-ar fi făcut curătenie. Prin contractele unor „clienti destepti“ si chiar s-ar fi trecut pe profit. Sperăm să nu fie o curătenie doar de primăvară si să tină mai mult timp.

