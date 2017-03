Flori si... flori Eiiii... vremuri apuse! La vremea lui, adică acum o sută saizeci de ani, poetul francez Charles Baudelaire publica o sută dintre poemele sale, înmănuncheate între copertile unei cărti „Florile Răului“, care avea să-i aducă nemurirea în literatură. Dar nefirescul lucrurilor, pe care astăzi îl trăim zilnic si cu acută apăsare pe vietile noastre, nu este născocire modernă. La scurtă vreme de la aparitie, chiar mai înainte ca marele public să-l fi citit - gustat sau anatemizat - cum se cuvine, bietul de el era judecat de Curtea Corectională, un fel de Consiliu National al Audiovizualului* sau Avocat al Poporului de la noi, dar cu sigurantă mai serioase si mai eficiente, din moment ce poetul a fost condamnat, pentru nemaipomenitele abateri de la fundamentele societătii, respectiv pentru „ultragiu la morala publică“ si „ofensă la morala religioasă“. Condamnarea a însemnat, nici mai mult, nici mai putin decât plata unei amenzi de 300 de franci, sumă foarte mare la vremea respectivă, pentru un om obisnuit, darămite pentru un poet. Să spunem că, totusi, a avut noroc. Dacă era pe timpul Inchizitiei, ar fi sfârsit pe rug, ca să nu mai zic că pe vremea noastră, s-ar fi trezit cu cătuse la mâini si arestat la domiciliu. Cu toate acestea, cred că nu amenda a fost răul cel mai mare, ci faptul că treisprezece dintre poemele sale au de-a dreptul ostracizate, iar sase dintre acestea au fost complet interzise, ceea ce a făcut ca publicarea lor să nu fie posibilă aproape o sută de ani, adică până în anul 1949. Cam mult!

Alături de el, si cei doi editori neinspirati care-l publicaseră, primeau câte o amendă de cincizeci de franci fiecare. Interesant este că cel care a obtinut pedepsirea poetului a fost un tânăr procuror, al cărui rechizitoriu a fost deosebit de aspru, dar întocmit si sustinut cu profesionalism, fără a ezita să afirme că nu se cuvenea a se pronunta într-o cauză privitoare la arta poetică a vinovatului, care nu făcuse decât să-si sloboade gândurile si să lăsase pana să zburde pe hârtie. Acelasi procuror avea să pledeze, ceva mai târziu, pentru o condamnare similară a capodoperei „Doamna Bovary“ a lui Gustave Flaubert. Din fericire, succesul scontat. E drept că poetul s-a răzbunat, a republicat poemele, în afara celor pedepsite, ba a mai adăugat mai bine de alte treizeci, iar ca să scape de pedeapsă a trimis o scrisoare împărătesei, cerându-i să-i suspende ori să-i reducă amenda, lucru care chiar s-a si întâmplat, fără apelul la vreo ordonantă de urgentă, inventată mult mai târziu. Mărturisesc că, la vremea adolescentei, lectura cărtii devenise un fel de titlu de superioritate printre noi, elevii mai mari de liceu - cum, n-ai citit încă „Fleurs du Mal“? - varianta românească, în traducerea lui Arghezi sau Phillipide (nu mai stiu exact), circulând ferfenitită de atâta trecere din mână în mână. M-am înscris si eu printre cititori si printre comentatorii de grup (cum exista obiceiul la vremea aceea, când ne împărtăseam lecturile si impresiile), dar ce pot spune este că nu am fost impresionat (nu cunosteam istoria condamnării) mai mult decât de lecturile unora dintre poetii nostri. Am rămas, totusi, cu ideea sinceritătii putin obisnuite în exprimarea poetului si, mai ales, a curajului sau nebuniei de a „cârti“ în vreun fel împotriva edificiului religios. La drept vorbind, cam cu aceleasi sentimente am rămas si mai târziu, când am reluat lectura, ca adult si persoană cu ceva mai multă experientă de viată. Iată că îndemnul de a reciti poemele lui Baudelaire, si mai ales a celor treisprezece ostracizate, ne-a fost oferit de Cristian Bădilită, distins si doct teolog, eseist, poet si traducător, autor prolific de carte si exeget de valoare al operei lui Baudelaire, în cadrul unei recente conferinte de la Central Plazza. A fost un prilej de înaltă satisfactie intelectuală pentru cei prezenti. Expunerea, deosebit de atractivă, apartinând unui vorbitor de talent, extrem de bine documentată si directă, din sursele cele mai autorizate, si nu reluând spusele altora, a fost dublată de lansarea unui opuscul „Poetul si Procuratura“** , în care sunt publicate cele treisprezece poeme incriminate, în original si în propria traducere, alături de ample explicatii ale fiecăruia în parte, ceea ce a conturat seriozitatea demersului literar si nu mai putin critic si istoriografic, dar si modalitatea oferită cititorului, de a reconsidera opera baudelairiană, în contextul societătii actuale, atât de diferită de epoca în discutie. Fără îndoială, este foarte dificil să judeci si să interpretezi trecutul, folosind măsurile lumii moderne, atât de asaltată de derapajele severe privitoare la morala publică si religioasă. Istoria nu se mai scrie cu vechile instrumente si tipare dar, din nefericire, chiar dacă fondul multora dintre problemele contemporane nu s-a modificat prea mult, omenirea produce în permanentă - spunea George Emil Palade - mult mai multe probleme decât rezolvă. Nimic mai adevărat.



• Oare ce-ar fi pătit Emil Brumaru de vremea respectivă?

**Titlu mai putin inspirat în contextul DNA

Articol afisat de 273 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Virgil RĂZESU)