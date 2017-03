Escrocherii la bancă, ex-director condamnat • fosta directoare de la Volksbank, Carmen Vlăsceanu, a primit trei ani de detentie pentru luare de mită si complicitate la înselăciune • ea ar fi acordat ilegal 10 credite pentru membrii aceleasi familii • Aurel Lazăr are de executat doi ani, iar cîtiva membri ai familiei lui au primit pedepse cu suspendare • parte din împrumuturi, pe 25 de ani, erau pentru persoane cu contract de muncă pe durată determinată • inculpatii trebuie să achite despăgubiri de circa 240.000 de franci elvetieni • Curtea de Apel Bacău s-a pronutat prin sentintă definitivă într-un dosar penal de coruptie, cu opt inculpati, între care un director de bancă si mai multi membri ai aceleasi familii, printre care un fost fotbalist de la Ceahlăul, sotia si socrul lui, cu totii beneficiind de mai multe împrumuturi bancare ilegale. Prima instantă, Tribunalul Neamt, a aplicat pedepse cu suspendare, dar Curtea a fost mai aspră si a dat pedepse cu executare pentru directorul băncii si cel care ar fi pus la cale planul. Astfel, directorul, Carmen Claudia Vlăsceanu, a primit trei ani de închisoare, pentru luare de mită si complicitate la înselăciune, iar Aurel Lazăr, din Dumbrava Rosie, are de executat doi ani de închisoare, pentru înselăciune. În acelasi dosar au mai fost alti sase inculpati, membri sau rude ale aceleiasi familii, care au beneficiat ilegal de credite, iar procurorii anticoruptie au apreciat că au produs un prejudiciu de 1,14 milioane de euro. Ar mai fi beneficiat de sume care nu au mai fost restituite fiul lui Lazăr, Vasile Adrian Lazăr, fiica Maria Ramona Nemtanu, fostă Lazăr si sotul acesteia, Mihai Nemtanu, fost fotbalist la Ceahlăul, dar si Gheorghe Budeanu (al cărui nas de cununie este Aurel Lazăr), Mihaela Lazăr (fostă Purice) - nora lui Aurel Lazăr, precum si un prieten al acestuia din urmă, Aurel Motfolea. Toti acestia au pedepse de cîte 2 ani si 3 luni de închisoare, pentru care

s-a dispus suspendarea sub supraveghere, pentru acuze de înselăciune, complicitate la faptă, precum si fals material în înscrisuri oficiale. În plus, trebuie să presteze cîte 80 de zile de muncă în folosul comunitătii. Pe parte civilă s-au acordat daune care totalizează 240.019 de franci elvetieni. Directoarea Vlăsceanu si Mihaela Lazăr trebuie să achite 125.023 de franci, iar Gheorghe Budeanu, împreună cu Aurel Lazăr si Vlăsceanu sînt buni de plată, împreună, cu alti 114.996 de franci elvetieni.



Fapte vechi de un deceniu



Faptele au avut loc în perioada 21 iulie 2006 - 7 octombrie 2008. „Una din cauzele încălcării atributiilor de serviciu de către inculpata V.C.C. a constat si în coruperea acesteia de către debitorul principal, cel care a orchestrat întreaga activitate infractională de obtinere a creditelor“, conform actului de inculpare. Aceasta a uzat de functia pe care o avea si a dimensionat împrumuturile acordate celorlalti inculpati în asa fel încît fiecare în parte să intre în competenta de aprobare a sucursalei Volksbank Piatra Neamt si să nu ajungă pentru accept la banca mamă, si nici unul din împrumuturi nu a fost mai mare de 100.000 de euro. „În această modalitate, inculpata V.C.C. a sustras controlului structurii centrale a băncii acordarea împrumuturilor bancare“, se mai arăta în rechizitoriu. În acest fel banca „mamă“ nu a văzut frauda la timp si s-a sesizat pe 9 august 2010, cînd a si anuntat anchetatorii. Acestia au stabilit că nimic din tot ce s-a întîmplat nu ar fi fost posibil fără sprijinul lui Vlăsceanu „deoarece aceasta, în calitate de director al sucursalei, a aprobat acordarea acestor credite, în conditiile în care inculpatii solicitanti nu erau eligibili“, spun procurorii. Procedeul era destul de simplu, iar cele 10 împrumuturi bancare au fost acordate în baza adeverintelor de venit aduse de inculpati de la angajatori unde nu au lucrat niciodată. Unii au obtinut credite pe 25 de ani desi aveau la dosar adeverinte de venit din care rezulta că sînt angajati pe perioadă determinată. Din totalul creditelor, sapte au fost garantate cu imobile apartinînd lui Aurel Lazăr. Timp de un an, un an si jumătate, ratele la toate împrumuturile au fost achitate de fiica lui Lazăr si sotul acesteia. Tot fiica lui Lazăr era împuternicită pentru operatiuni în conturile beneficiarilor în cinci din cele 10 credite. În aceste conditii putini bani au fost restituiti, iar banca a fost parte civilă în procesul penal cu 4.338.030 lei (1.141.597 euro). Reamintim că Aurel Lazăr a fost inculpat tot de procurorii DNA într-o cauză în care a fost deferită justitiei si magistratul Iulia Paisa, de la Judecătoria Piatra Neamt. Judecătoarea, împreună cu grefierul sef al instantei, Mirela Renghes,

l-ar fi ajutat pe Lazăr să intre ilegal în posesia a 242.980 m.p de teren. În 2008, cînd magistratul a luat un credit de 128.000 de franci elvetieni, Lazăr si sotia au garantat restituirea banilor cu o ipotecă asupra unui imobil. Curtea de Apel Bacău a condamnat magistratul la un an de închisoare cu suspendare, iar grefierul si afaceristul au fost achitati. Dosarul a ajuns la instanta supremă care i-a achitat pe toti inculpatii.

