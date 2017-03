Vreme cam năbădăioasă • pînă duminică este valabilă o informare de precipitatii, ninsori la munte si vijelii • din a doua parte a săptămînii viitoare conditiile se mai îmbunează si vedem soarele •

Zile frumoase de mijloc de primăvară de care ne-am bucurat în prima decadă a lui Mărtisor au dispărut ca prin minune, au venit norii, ploaie si frig de care nu scăpăm cel putin pînă la mijlocul săptămînii viitoare. Administratia Natională de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabilă pentru întreaga tară de vineri, 10 martie, de la ora 13 si pînă duminică, 12 martie, la ora 22. Sînt anuntate precipitatii în general moderate cantitativ, predominant ninsori la munte si intensificări ale vîntului. „În intervalul mentionat, în sudul, estul si centrul tării temporar va ploua si se vor cumula cantităti de apă de 15 - 20 l/mp si izolat, mai ales în zona montană, 25 -30 l/mp. La munte, la început vor fi precipitatii mixte, iar începînd de sîmbată, 11 martie, vor predomina ninsorile, se va depune strat nou de zăpadă, iar vîntul va avea intensificări mai ales pe creste, cu rafale de peste 60 -70 km/h, spulberînd zăpada. Intensificări temporare ale vîntului vor fi si în regiunile estice si sud-estice, cu viteze de 50 -55 km/h, iar în estul Transilvaniei, precum si în vestul si nordul Moldovei, duminică 12 martie, vor fi precipitatii mixte“, conform ANM. Vremea a fost morocănoasă încă de ieri dimineată, valorile termice au scăzut dramatic, si dacă cu o zi înainte fuseseră pînă la 14 grade, ieri la ora 11 termometrele indicau 6 grade în Piatra Neamt, 5 grade la Roman si Tîrg si -1 pe Toaca. Azi, 11 martie, ne putem astepta la ploi si nu mai mult de 4 grade la prînz si valori negative, de -1 grad noaptea. Cam la fel va fi aspectul vremii si pe parcursul zilei de duminică, 12 martie, cu mentiunea că va fi cea mai rece din întreg intervalul de prognoză, 2 grade cu plus ziua si cam -2 grade noaptea. Începînd de luni, se mai încălzeste nitel, dar nu scăpăm de precipitatii si în continuare va ploua destul de mult. Totusi temperatura creste cu cîteva grade iar în miezul zilei termometrele vor indica 5 grade. Si noaptea regimul termic va fi mai blînd, cu o minimă pozitivă, dar modestă, de 2 grade. Cam la acelasi aspect al vremii ne putem astepta si pe parcursul zilie de marti, 14 martie, cînd meteorologii dau asigurări ca va continua să plouă slab la cel mult 6 grade. Se pare că peste noapte norii se risipesc, se face senin, iar în zori termometrele vor indica 1 grad. Miercuri, 15 martie, nu mai avem parte de precipitatii în schimb norii se regrupează si va fi o atmosferă mohorîtă, chiar dacă nu plouă. Termic va fi mai bine, cel mult 8 grade ziua, iar minima noptii, zero grade. De joi, 16 martie, revine soarele, dar nu prea are putere asa că nu vor fi mai mult de 9 grade ziua si 1 grad noaptea. La fel sînt anuntate conditiilemeteo si pentru vineri, 17 martie. Previziunile de acum arată că week-end-ul viitor va fi timp frumos si vreme însorită. În perioada 18 - 19 martie ne vom bucura de maxime de 8, respectiv 11 grade, dar minima rămîne la pragul înghetului, 0 grade.

