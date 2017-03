Spitalul încă mai speră la ceva bănuti de la CJ • conducerea Spitalului Municipal Roman va solicita sprijin, prin intermediul primăriei, de la Consiliul Judetean, în vederea demarărării unor investitii • fondurile cerute sînt necesare pentru dotări, reparatii curente si reparatii capitale • Conducerea Spitalului de Urgentă Roman a făcut un memoriu cu principalele probleme legate de investitii pe care va trebui să le realizeze anul acesta cu sprijin de la consiliul local, dar si de la cel judetean. „La întîlnirea pe care am avut-o cu domnul primar am prezentat un memoriu amplu cu necesitătile noastre care au nevoie de sprijin financiar din bugetul local sau cel judetean. Aceste solicitări însemnau: dotare, proiecte, reparatii curente, reparatii capitale. Acest memoriu este pregătit pentru a fi înglobat de către primărie în memoriul care va fi înaintat Consiliului Judetean“, a precizat Leonard Achiriloaei, directorul economic al SMUR. Întrebat fiind dacă s-au mai făcut asemenea solicitări la Consiliul Judetean, directorul economic a reamintit numeroasele interpelări ale alesilor judeteni PNL care de fiecare dată au primit doar amînări si promisiuni. La ultima rectificare de buget repartizîndu-se fonduri doar către Spitalul din Bicaz si cel din Tîrgu Neamt. „De fiecare dată în sedintele de anul trecut consilierii judeteni liberali au solicitat fonduri pentru aparatul de radiologie de la Roman. Răspunsul care ni s-a dat de fiecare dată a fost acela că la o viitoare rectificare municipiul va primi o alocare în functie de fondurile existente. La o ultimă alocare s-au dat sapte miliarde către Spitalul Bicaz si 14 la Spitalul Orăsenesc Tîrgu Neamt pentru reparatii si dotări. Romanul a primit, asa cum s-a văzut, zero lei. Din 2014 tot am făcut solicitări scrise, la care am primit doar promisiuni. Nu cred că toate problemele Romanului trebuie rezolvate doar la nivelul Consiliului Judetean, dar trebuie făcută o prioritizare la nivelul judetului a nevoilor din sănătare si repartizate fondurile echirabil, după raza teritorială a serviciilor asigurate de spitalul respectiv, după numărul de localităti si numărul populatiei pe care unitatea sanitară respectivă o deserveste. A nu se uita faptul că orasul Roman deserveste cei 70 de mii de locuitori si cei peste 200.000 de locuitori ai comunelor din zona metropolitană. Nu vrem o alocare preferentială, ci una corectă, normală si echitabilă“, a mai declarat Leonard Achiriloaei. Rămîne de văzut dacă presedintele CJ îsi va îndrepta fata si spre Roman, o zonă ce pare total iesită din vederile conducerii judetului după alegerile locale din 2016.

