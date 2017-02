Un senator, acuze prin cenusa pietei • „Acolo a fost spălare de bani sută la sută, iar focul de la Piata Centrală a fost intentionat pus“, a acuzat ieri senatoarea Emilia Arcan • liderii judeteni ai PSD cer clarificări legate de banii încasati din asigurarea pentru distrugerea Pietei Centrale •

PSD Neamt a declansat, la sfîrsitul săptămînii trecute, un atac la baionetă avînd drept tintă Piata Centrală. Cele mai grave acuzatii au fost formulate de senatorul PSD de Neamt, Emilia Arcan: „Se încearcă preluarea Pietei Centrale tot de către Urban, o societate aflată în reorganizare. Chiar sîntem de acord cu aceste nereguli, să fie Piata preluată de această societate? Acolo a fost spălare de bani sută la sută, iar focul de la Piata Centrală a fost intentionat pus. Nu vreau să intru în amănunte acum. Dar ne întrebăm cum a luat foc, de cine a fost administrată, cine vrea să o ia?“, a spus Emilia Arcan, în fata presei. Afirmatiile făcute, dacă sînt sprijinite de probe, sînt de o gravitate extremă. Si pun sub un mare semn de întrebare modul în care a fost făcută ancheta în cazul incendiului care a mistuit piata în iulie 2014. Plus că alimentează numeroase teorii ale conspiratiei ce vorbeau imediat după declansarea focului de act premeditat si, în plus, de mari suspiciuni legate de modul în care a fost anuntat incendiul si modul în care s-a intervenit. Chiar dacă Emilia Arcan nu a dorit să dea mai multe amănunte, în mod normal institutiile cu prerogative de anchetă ar trebui să se sesizeze si să clarifice astfel de afirmatii care apar în spatiul public. Asaltul social-democratilor nemteni pe subiectul Piata Centrală a fost sustinut si de deputatul Ioan Munteanu care a cerut public clarificări pentru modul în care a fost cheltuită suma primită de Urban drept despăgubiri: „Îi solicităm public să ne informeze (primarul Dragos Chitic n.red.) ce s-a întîmplat cu suma primită de SC Urban ca daună de asigurare si care nu a ajuns să acopere restantele celui mai mare datornic la buget, Urban. Pe ce s-au cheltuit aceste milioane de lei? Nu cred că doar pe salarii, că activitate nu au. Cei care vînd acolo (în Piata Centrală n.red.) stau în cea mai cruntă mizerie din România într-o piată de municipiu“, a declarat Ioan Munteanu. Primarul Dragos Chitic nu a putut fi contactat ieri pentru a oferi o declaratie, însă, dată fiind greutatea acuzelor, cel mai probabil va exista în această săptămînă un punct de vedere. Reamintim că, în dosarul penal, înregistrat la putin timp de la producerea incendiului, cercetările au fost efectuate sub aspectul comiterii infractiunii de distrugere. După incendiu au apărut mai multe persoane care au declarat că instalatia electrică a halei era cu probleme. Tocmai de aceea, politistii au căutat firma care s-a ocupat de instalatia electrică. Numai că meseriasul nu a mai fost de găsit, decedînd între timp, probe la fata locului nu s-au putut lua, iar Urban a prezentat documente din care reiesea faptul că la instalatie au fost folosite materiale de calitate, prevăzute în proiect. Incendiul de la piată din noaptea de 19/20 iulie 2014 a lăsat fără locuri de muncă sute de persoane, multe au suferit pagube importante, flăcările distrugînd mărfuri în valoare de miliarde de lei vechi. Dosarul a fost finalizat în iunie 2015 si înaintat cu propunere de clasare Parchetului de pe lîngă Judecătoria Piatra Neamt. De remarcat însă că nu se făcea nicăieri vorbire de acuza făcută publică acum de Emilia Arcan: cea de spălare de bani. Si care singură ar putea duce la deschiderea unui nou dosar. Mult mai complex, pentru infractiuni mult mai grave.

