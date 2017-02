Am intrat în 2017 cu 20.000 de firme • desi mediul economic este destul de zbuciumat, în judet sînt mai multe firme decît în urmă cu un an • cei mai multi dintre agentii economici care au dispărut în 2016 au fost radiati de la Registrul Comertului • În ultimii ani, de la instalarea crizei economice, mediul privat s-a confruntat cu destul de multe probleme financiare. Unii au rezistat eroic, altii au capotat si au închis afacerile, iar unii se zbat între viată si moarte fiind în procedură de insolventă. Asa stînd lucrurile care nu se arată nici în continuare roz, judetul Neamt a păsit în anul 2017 cu un număr total de 20.493 de profesionisti activi din punct de vedere juridic, cei mai multi din acestia fiind persoane juridice. Totusi, avînd în vedere faptul că în timp ce unii trag oblonul, altii pornesc o nouă afacere, trendul este ascendent, iar conform datelor statistice publicate de Oficiul National al Registrului Comertului la 1 ianuarie 2017 erau mai multe firme în judet fată de perioada de comparatie, 1 ianuarie 2016. Atunci fuseseră numărate 20.219 de societăti de toate felurile. În aceste conditii, indicatorul urmărit de autorităti este în crestere procentuală de 1,36%. Datele oficiale relevă faptul că pînă la 1 ianuarie 2017 au fost închise în Neamt si au dispărul din peisajul economic 3.573 de societăti comerciale din cele mai diverse domenii de activitate. Pe tot parcursul anului anterior trăseseră oblonul numai 2.911 de agenti economici, de unde rezultă o scădere de vreo 662 de firme. Defalcat, din totalul celor care s-au închis pe tot parcursul lui 2016, un număr de 2.451 de agenti economici au ales radierea voluntară, iar restul s-au dizolvat sau si-au suspendat activitatea. În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015 au fost radiati de la Registrul Comertului numai 1.782 de agenti economici, rezultînd o crestere fată de perioada de comparatie de 37,5 procente. Ceva mai bine au stat lucrurile la suspendările de activitate, fiind 577 anul trecut fată de 613 de cereri aprobate în perioada de comparatie, înregistrîndu-se o scădere, ce-i drept modică, -5,87%. Suspendarea de activitate este o măsură mai blîndă ce se poate lua pentru o perioadă de cel mult trei luni, în care firma încetează activitatea, iar patronatul are răgaz să căute solutii de redresare. În cazul dizolvărilor voluntare, s-a stabilit că în 12 luni din anul trecut 545 de firme au fost în această situatie, ceva mai multe fată de perioada de comparatie, cînd au fost numai 516, rezultînd o crestere de circa 5,62 de procente. În ce priveste insolventa, pasul anterior deschiderii procedurii falimentului, pe parcursul anului trecut un număr de 115 firme din cele mai diverse domenii de activitate au intrat sub supravegherea judecătorului sindic, mai putine decît în perioada de comparatie cînd au intrat în insolventă 123 de agenti economici nemteni (-6,5%). Au fost si temerari care s-au încumetat să pornească o afacere, iar în perioada analizată au fost înmatriculate 1.731 de noi firme, fată de 1.945 în urmă cu un an, în scădere cu 11 de procente.

Articol afisat de 222 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Gabi MUNTEANU)