Politisti despre anchetele DNA

Cezar FILIP



Dosarul numit de presă „Mită pentru permise“, în care doi politisti din Neamt sînt judecati pentru că ar fi primit bani pentru a favoriza unii aspiranti la soferie, se complică. Cel putin din perspectiva celor judecati, care sustin că modul în care a fost realizată ancheta ridică mari semne de întrebare. Politistii Adrian Anton si Cristi Filip sînt de părere că monitorizarea lor ar fi fost ilegală, iar denuntătorii ar fi fost presati si amenintati de anchetatori. Fără a emite verdicte asupra vinovătiei sau nevinovătiei lor, acesta fiind atributul exclusiv al instantei de judecată, prezumtia de nevinovătie si dreptul la apărare al oricărei persoane legitimează demersul prezentării publice a punctului de vedere al celor acuzati. Astfel, cei doi prezintă următorul „film“ al anchetei din care ar rezulta că anchetatorii au cam ocolit prevederile legale în investigatiile făcute: „Transferul la Serviciul permise Covasna a avut loc în toamna anului 2015. La data de 05.01.2016, Directia Generală Anticoruptie (DGA) Covasna se sesizează din oficiu cu privire la faptul că Anton Adrian ar fi solicitat o sumă de bani de la o candidată pentru a o promova fraudulos la examenul de obtinere a permisului si solicită Tribunalului Covasna să se formeze un dosar penal. Surprinzător, la data de 07.01.2016 o martoră protejată aduce la cunostinta DGA că Adrian Anton a solicitat o sumă de 300 de euro de la o persoană pentru a o promova la examenul de obtinere a permisului. Foarte ciudat este faptul că lucrătorii DGA stiau pe 5 ianuarie că pe data de 7 ianuarie va veni o persoană care să facă o mărturie în acest sens. În plus, la dosarul trimis de DGA la Parchetul Covasna se atasează un număr de 6 CD-uri datînd din 2015, desi prima autorizatie de interceptare este dată de Tribunalul Covasna la data de 08.01.2016, ceea ce confirmă că lucrătorii DGA l-au monitorizat nelegal, fără autorizatie de la instantă, pe Adrian Anton.

După înregistrarea dosarului, s-a emis încheierea de autorizare a interceptărilor si, din continutul interceptărilor, se sesizează procurorul de caz că participant la infractiunile cercetate este si comisarul Cristi Filip si se declină cauza la DNA Brasov. (...) Se solicită monitorizarea politistilor timp de 5 luni consecutiv, se încearcă în luna aprilie un flagrant cu investigator sub acoperire care nu se materializează si, văzînd probabil că nu au probe, desi au cheltuit o sumă importantă de bani pentru monitorizarea si filarea politistilor, la data de 07.06. 2016, procurorul DNA dispune lucrătorilor DGA Covasna să meargă împreună cu echipaje de jandarmi la domiciliul a sase persoane care dăduseră examen pentru obtinerea examenului de permis. Astfel, la data de 07.06.2916, la domiciliul celor sase, în intervalul 06.00-07.00 dimineata au mers ofiteri DGA împreună cu echipaje între 3 si 6 jandarmi, au intrat cu forta în imobile, i-au pus pe acestia să semneze anumite documente pe care le-au luat înapoi si i-au dus la sediul DGA Covasna fără a li se spune în ce calitate si pentru ce motiv. Acolo au fost tinuti în mod separat, supravegheati de jandarmi pînă la ora 12.30, cînd au început audierile acestora. Fiecare «denuntător», aproape toti de etnie maghiară si nevorbitori de limbă română, au făcut denunturi în limba română împotriva celor doi politisti si au dat si declaratii de martori“.



Denuntători amenintati?



Cei doi politisti consideră că modul în care au fost făcute denunturile nu a respectat procedura legală: „Denuntul, potrivit codului penal, trebuie să fie manifestarea de vointă a denuntătorului si nu determinată, asa cum s-a făcut. Toti au fost amenintati că, dacă nu sînt de acord să facă denunturi, vor fi arestati“, mai sustin în apărarea lor politistii. Iar ca probe aduc fragmente din declaratiile de martori date de cei în cauză în fata instantei. Astfel, unul dintre martori sustine: „Apoi am semnat si mi s-a tradus si mi s-a spus că pot să plec, dar nu mi s-a spus în ce calitate am dat acea declaratie, nici că ar fi vorba de un denunt. Eu nu am stiut că era vorba de un denunt“. Acesta, întrebat de avocatul unui dintre politisti dacă s-ar fi dus benevol să denunte, răspunde: „Dacă nu as fi fost citat si condus la sediu, din propria initiativă nu as fi făcut denuntul“. Avocatul celuilalt politist întreabă dacă i s-a promis ceva în schimbul recunoasterii si colaborării, iar martorul răspunde: „Traducătoarea mi-a spus să recunosc tot si atunci nu mi se va lua carnetul“. Un alt martor, întrebat de avocati dacă a fost intimidat sau amenintat, a răspuns că „din cînd în cînd se striga la mine să spun ce stiu si, dacă nu spun, ne bagă la arest“. În aceeasi notă răspunde si o altă martoră: „Cînd am ajuns ni s-a spus să spunem adevărul, în caz contrar ne duc în fundul curtii si nu mai plecăm acasă“. Din sustinerile politistilor judecati, ar mai rezulta că si o parte dintre acuzati ar fi fost intimidati si amenintati pe parcursul anchetei, încercîndu-se un fel de troc, prin obtinerea de declaratii care să sprijine acuzatiile, în schimbul neapelării la măsura arestului preventiv. Sigur că toate aceste sustineri vor fi judecate de către o instantă, însă, dacă afirmatiile celor acuzati sînt reale, apar cel putin cîteva semne de întrebare. Legate de modul în care se desfăsoară o anchetă anticoruptie, cu respectarea sau nu a procedurilor legale, dacă sînt respectate sau nu drepturile si libertătile individuale pe parcursul anchetei si, de asemenea, dacă e respectată prezumtia de nevinovătie pînă la emiterea unei decizii definitive. Fără a ne pronunta asupra vinovătiei sau nevinovătiei celor în cauză si fără a ne referi neapărat la cazul prezentat, nu putem să nu constatăm că, dacă „dreptatea“ e împărtită fără respectarea legii si a libertătilor si drepturilor fundamentale, atunci e greu să vorbim de luptă împotriva coruptiei într-o tară civilizată si europeană, ci avem de-a face mai degrabă cu un soi de „inchizitie“ modernă. După cum Monitorul a relatat în momentul declansării anchetei, conform actelor de urmărire penală, faptele de care sînt acuzati cei trei (politistii si un instructor auto) ar fi avut loc în perioada 16 ianuarie - 28 aprilie 2016. În acest interval, cînd teoretic se spune că examenul pentru obtinerea carnetului de conducere nu mai poate fi „driblat“ sau cumpărat, avînd în vedere că partea teoretică este informatizată, cei doi politisti ar fi găsit căi de a însela sistemul. „În perioada 16 ianuarie - 28 aprilie 2016 inculpatii I.C.F. si C.A.A, avînd atributii pe linia de examinare a persoanelor la proba teoretică si practică pentru obtinerea permisului de conducere, atît singuri, cît si împreună, au pretins si primit de la diferiti candidati sume de bani cuprinse între 100 de lei - 1.000 de euro si alte foloase necuvenite“, se arăta în comunicatul DNA, Serviciul Teritorial Brasov.

