Unic a învins pe Stiinta cu... inima • fetele de la Unic au produs una din surprizele campionatului învingînd cu 3:0 pe Stiinta Bacău • „Echipa Unic are «inimă», ne-a arătat că buturuga mică poate să dea peste cap de mai multe ori carul mare“, a spus comentatorul sportiv Narcis Selaru • băietii de la VCM au pierdut cu Banatul Caransebes si alunecă spre retrogradare • Fetele la Unic LPS Piatra Neamt au reusit vineri seară să producă una din surprizele acestui sezon în Divizia A1 de volei, învingînd cu 3:0 (25:22, 26:24, 25:16) pe Stiinta Bacău. Meciul, disputat la Polivalenta pietreană, contînd pentru etapa a XVIII-a, a fost dominat de la un capăt la altul de elevele antrenorilor Rares Gavril si Mihaela Voivod, iar rezultatul le dă mai sperante de a prinde prima grupă valorică (locurile I-VI). Singurul moment al jocului în care Unic s-a clătinat a fost în setul II, la scorul de 17:11 pentru gazde, atunci cînd băcăoancele au primit un punct pentru atingerea fileului văzută de arbitri la Andreica. În loc să fie 18:11 pentru pietrence, s-a făcut 17:12, iar gazdele au acuzat socul si Stiinta a egalat la 18, ba chiar a preluat conducerea. Un time-out cerut de tehnicienii Unicului a oprit însă avîntul elevelor lui Florin Grapă, iar Ana Maria Hambele a închis setul cu un atac si un serviciu perfect. La final, presedintele Vasile Ouatu era cel mai fericit om din sală, si, cu lacrimi în ochi si-a îmbrătisat pe rînd elevele care au făcut un meci perfect: Bobi, Buz, Ciucu, Pintea, Andreica si Hambele. Evolutia echipei pietrene a fost apreciată si de jurnalistul sportiv TVR Narcis Selaru care a asigurat comentariul partidei: „Echipa Unic are «inimă», ne-a arătat că buturuga mică poate să dea peste cap de mai multe ori carul mare. O echipă ce stă în 6 plus două jucătoare - libero a putut să învingă una în care s-a investit de o sută de ori mai mult, cam acesta e raportul“, a punctat în comentariul său Narcis Selaru, jurnalist sportiv specializat în volei.

Cu victoria de vineri, Unic si-a consolidat locul VI, cu 26 de puncte, mărind distanta fată de alte două rivale, Medicina si Penicilina Iasi, învinse în această etapă. Rezultatele rundei a XVIII-a: vineri: CS Volei Alba-Blaj - Penicilina Iasi 3:0; CSM Bucuresti - Medicina Tg. Mures 3:0; sîmbătă, 18 februarie: Dinamo - SCM U. Craiova 3:1; CSM Tîrgoviste - CSU Galati 3:0; CSM Lugoj - SCM Pitesti 3:1. În Divizia A1 de volei masculin, VCM LPS a suferit sîmbătă încă o înfrîngere pe teren propriu. Elevii lui Nicu Burus au pierdut în fata Banatului Caransebes cu 0:3 (20:25, 23:25, 19:25) si au o misiune imposibilă de a evita retrogradarea din prima divizie în ultimele patru etape rămase din sezonul regulat si apoi în turneul VII-XII. În celelalte jocuri ale rundei a XVIII-a s-au înregistrat scorurile: Stiinta Bacău - CSM Bucuresti 3:1; SCM U. Craiova - Tricolorul Ploiesti 3:0; Municipal Zalău - Unirea Dej 3:0; Stiinta E. Baia Mare - Universitatea Cluj 3:0; luni, 20 februarie: Steaua - Arcada Galati (18,30, televizat Digi Sport 3).

Articol afisat de 171 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Florin JBANCA)