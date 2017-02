Alertă pe Bistrita: s-a urnit zăporul! • sătenii de pe Valea Muntelui privesc cu teamă desprinderea sloiurilor din albia rîului Bistrita, după detonările din zona Vatra Dornei • specialistii de la ISU Neamt au început de ieri să dinamiteze podurile de gheată • „Eram aproape sigur că vor fi probleme...prea a luat-o razna timpul“, declara ieri primarul comunei Borca, Geo Ovidiu Nită • Fenomenul de zăpor a pus pe jar autoritătile nemtene si pe cele locale de pe Valea Bistritei. La Poiana Teiului s-au format poduri de gheată la Savinesti si la Dreptu. Tot în aceste locuri, au avut loc detonări cu explozibil realizate de specialistii ISU Neamt. Blocajul cel mai puternic a fost la podul din Săvinesti. Asadar, Valea Bistritei a intrat în alertă maximă începînd cu noaptea de sîmbătă spre duminică, moment în care ghetarii din amonte, dinspre Suceava, au luat-o în fortă la vale.

S-a dovedit faptul că la descinderea noastră de zilele trecute în zonă, linistea constatată si calmul ghetarilor, dar si al oamenilor, erau acelea de dinaintea „furtunii“. „Anul ăsta stăm bine, o fost timpul geros, dar fluctuatiile de temperatură n-au fost mari ca să creeze probleme. Ne-o ajutat Dumnezeu să scăpăm de necazurile altor ierni de care nici nu vrem să mai vorbim. Gheata rîului nu s-o strîns în mormane si nu s-o făcut baraj, ca pe urmă să se strîngă puhoi de apă“, ne spunea unul dintre poienari săptămîna trecută. Numai că, se vede treaba că, din nefericire, s-a cam înselat. „Prima viitură a venit pe la 4, în dimineata de duminică, cînd s-a dat alarma, s-a activat Comitetul Local pentru Situatii de Urgentă si s-a trecut la monitorizarea fenomenului. A doua viitură a venit după cîteva ore, în plină zi de duminică. Din nou alertă si identificarea zonelor vulnerabile de pe raza comunei, respectiv Săvinesti, Galu, Zahorna si Topoliceni. Alături de noi s-a aflat doamna prefect, Niculina Dobrilă, d-l colonel Nitică, seful ISU Neamt, Ambulanta si cei de la Apele Române. Primul blocaj a fost înregistrat la podul de la Săvinesti, dar nu s-au produs inundatii. Sperăm să nu avem probleme mari, iar dacă e cazul să intervenim prompt“, a declarat primărita comunei Poiana Teiului, Ana Ancuta, ieri după amiază, în jurul orei 14.30. Alertă este pentru toti oamenii de pe Valea Bistritei, respectiv trăitorii comunelor Borca, Farcasa si Poiana Teiului, care si-au petrecut întreaga zi de ieri pe malurile apei, pregătiti ca în caz de dezastru să intervină pentru eliminarea unor eventuale consecinte negative. „Eram aproape sigur că vor fi probleme si-n acest an. Prea a luat-o razna timpul, alternind gerul cu cresterea bruscă a temperaturii. Sîntem pregătiti, s-a dat si la noi alarma, dar sperăm să nu fie mari necazuri“, a spus primarul de Borca Geo Ovidiu Nită ieri după amiază. Cei mai implicati în actiunile de calmare a viiturilor au fost pirotehnistii de la ISU, pentru care fenomenul detonărilor repetate a fost dificil, deoarece trebuiau să facă deplasarea pe sloiurile de gheată pentru a pune dinamita. „Totul a pornit de la Vatra Dornei, unde au fost probleme, sînt formate poduri de gheată în trei locuri si s-a intervenit cu explozivi. Sîntem aici si monitorizăm situatia. Populatia a fost alarmată. Specialistii au dat asigurări că situatia este sub control, însă fenomenul este foarte imprevizibil“, a declarat prefectul Niculina Dobrilă aflîndu-se ieri printre cei de pe Valea Bistritei. După cîteva ierni linistite, autoritătile sînt nevoite să rectiveze Comitetele Locale pentru Situatii de Urgentă din cauza fenomenului de zăpor. Ultimele actiuni de detonare a podurilor de gheată au avut loc în urmă cu sase ani, în 2011, dar si în 2010 si 2009 cînd pirotehnistii de la ISU au desfăsurat actiuni de detonare a gheturilor care blocau cursul rîului. În ultimii ani, atunci cînd gerul a mai format sloiuri sau poduri de gheată, încălzirea treptată a vremii a usurat topirea si a permis curgerea normală a apei, fără a alerta populatia si autoritătile.

