Ceva euroi în contul falimentarei Ceahlăul • trei fosti jucători care au evoluat la FC Ceahlăul si la nationalele tărilor lor au adus clubului pietrean 66.711 euro • suma a fost alocată de UEFA pentru campaniile de calificare si turneul final EURO 2016 • banii nu vor bucura decît în mică parte creditorii echipei aflate în prag de faliment •

La mijlocul acestei săptămîni, UEFA a prezentat o listă cu cele 641 de cluburi din Europa care au încasat bani pentru jucatorii care au participat în preliminariile EURO 2016 si la turneul final din Franta.

Către Federatiile nationale au fost virate în total 150 de milioane de euro, în România, forul continental trimitînd 1,3 milioane de euro. Banii vor ajunge la 13 echipe, pe locul cinci în top fiind FC Ceahlăul, cu 66.711,77 euro, după Steaua (507.231 de euro), Astra (306.381),

Dinamo (98.881) si Pandurii (98.431). Interesant este că dată fiind situatia clubului pietrean (în procedură de faliment), banii vor ajunge la creditorii clubului, cel mai probabil la fisc (Administratia Judeteană a Finantelor Neamt). Pe lunga listă a creditorilor figurează 160 de persoane fizice si juridice care au de recuperat bani de la FC Ceahlăul SA aproape 10 milioane de lei (circa 2,2 milioane de euro). Pe lîngă marea parte a datoriilor către Fisc (circa 40% din total), clubul mai are de achitat sume la fostii angajati si la jucătorii si antrenorii rămasi neplătiti (circa 30% din totalul datoriilor). Printre ei se regăsesc si trei jucători care, prin contributia pe care au avut-o la echipele nationale au adus cei 66.711 euro în conturile clubului muribund. Astfel, un lituanian, un basarabean si un român care s-au afirmat sub culorile grupării pietrene în perioada 2014-2015 au atras atentia selectionerilor si au făcut parte din loturile nationale în meciurile oficiale de calificare la ultimul turneu final al CE. Vaidas Slavickas(foto) a jucat pentru nationala Lituaniei în patru meciuri din cele 10 ale preminariilor. Fundasul stînga a strîns în total 260 minute sub culorile nationalei tării sale în Grupa E evoluînd în cele două jocuri cu San Marino (90 de minute în deplasare, pe 8 septembrie 2014 si 73 de minute în jocul de pe teren propriu de pe 8 sept 2015). A mai jucat 7 minute în meciul din deplasare cu Anglia (27 martie 2015) si 90 de minute cu Slovenia (în deplasare, pe 9 octombrie 2015). De asemenea, fostul fundas al galben-negrilor a fost în lotul Lituaniei si rezervă în cinci meciuri ale nationalei din campania de calificare. Portarul Nicolae Calancea nu a avut ocazia să evolueze nici un minut pentru nationala Republicii Moldova în cele 10 meciuri ale preliminariilor. În schimb, goal-keeperul basarabean a fost convocat la lotul tării vecine de sapte ori, fiind prima rezervă pentru postul de portar. Nationala Republicii Moldova a înfruntat în grupa G de calificare la CE 2016 echipele Austriei, Rusiei, Suediei, Muntenegru si Lichtenstein. Primele trei nationale au ajuns la turneul final din Franta, Republica Moldova încheind grupa pe ultimul loc, cu 2 puncte. Al treilea jucător international pe care l-a dat FC Ceahlăul, mijlocasul Vlad Achim, a fost pe banca de rezerve a nationalei României în meciul cîstigat la Atena în fata Greciei cu 1-0 (7 septembrie 2014). În plină formă pentru echipa sa de club, Achim a avut însă ghinionul să se accidenteze si nu a mai putut fi selectionat în următoarele 7 meciuri de calificare. Pentru finalul campaniei din preliminarii (ultimele 5 jocuri), Vlad nu a fost în lot. În primăvara anului 2015 a părăsit însă FC Ceahlăul si s-a transferat la Viitorul Constanta, iar în toamnă a fost rezervă în jocul amical al României cu Italia (2-2) din 17 noiembrie 2015, după ce tricolorii reusiseră calificarea la EURO.

