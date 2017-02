Un nemtean i-a scris lui Trump • Sebastian Burduja îi cere lui Donald Trump să intervină în scandalul ordonantei ce dezincriminează partial abuzul în serviciu • „Este o situatie critică nu doar pentru tara mea, dar si pentru Statele Unite ale Americii, ca partener strategic al nostru si chiar pentru întreaga lume“, i-a scris tînărul nemtean presedintelui SUA • Nemteanul Sebastian Burduja, presedinte PACT, i-a transmis o scrisoare deschisă presedintelui SUA, Donald Trump, cerîndu-i să intervină în conflictul social deschis prin aprobarea de către Guvernul PSD-ALDE a ordonantei de urgentă ce dezincriminează partial abuzul în serviciu. Nemteanul, care s-a definit ca un înversunat protestatar al ordonantei amintite, este de părere că asistăm la un abuz de putere fără precedent al Guvernului român împotriva luptei anticoruptie. Vă prezentăm în continuare scrisoarea semnată de Sebastian Burduja.

„Domnule Presedinte, Mă numesc Sebastian Burduja si am studiat si muncit în SUA timp de aproape 12 ani de zile. M-am întors în tara mea natală acum un an, cu speranta că pot aduce cu mine cîte ceva din spiritul, valorile si optimismul american pentru un viitor mai bun.

Pentru mine America a fost cu adevărat «great»: am absolvit două dintre cele mai bune universităti din lume, Stanford si Harvard, am început o carieră de succes în domeniul consultantei în management si al dezvoltării internationale si m-am însurat cu dragostea vietii mele, orginară din Yorktown, VA, unde Războiul Revolutionar a fost cîstigat în 1781. America mi-a arătat totodată ce este cu adevărat o democratie si cum ar trebui să functioneze pentru oameni, în puternic contrast cu multele derapaje ale fragilei democratii românesti, care i-a plasat de atîtea ori pe politicieni deasupra cetătenilor de rînd. Vă multumesc pentru sansa de a vă scrie azi cu privire la o problemă urgentă din România: fundamentele democratiei noastre si ale statului de drept sînt în mare pericol. Este o situatie critică nu doar pentru tara mea, dar si pentru Statele Unite ale Americii, ca partener strategic al nostru si chiar pentru întreaga lume. La ceas de noapte, Guvernul român a adoptat miseleste o Ordonantă de Urgentă care dezincriminează abuzul în serviciu. Este o lovitură fără precedent dată luptei împotriva coruptiei dusă de ani de zile de procurori si judecători, cu curaj si perseverentă, într-un mediu politic ostil. Ordonanta modifică Codurile Penale si permite functionarilor publici să încalce legea si să fure din banul public fără a răspunde penal. Nu e o coincidentă faptul că multi lideri ai coalitiei de guvernare (PSD si ALDE) ar scăpa de anchete în urma aplicării acestei ordonante. Ordonanta a fost în mod corect criticată dur de Presedintele României, Klaus Iohannis, de numerosi judecători si magistrati, de Procurorul General, de procurorul sef al DNA, de procurorul sef al DIICOT, de parlamentari români, de Comisia Europeană si de sute de mii de cetăteni români din tară si din diaspora. Rar ne-a fost dat să vedem în istoria noastră un astfel de abuz de putere. Românii, încă traumatizati după decenii de dictatură dură si izolare în spatele cortinei de fier, speră că aceste evenimente nu anuntă o întoarcere la era întunecată a unei conduceri tiranice, discretionare. Situatia de fată necesită o rezolvare urgentă: ordonantele vor intra în vigoare în zece zile dacă nu sînt respinse de CCR sau de Guvern. Avînd în vedere tot ce s-a întîmplat în ultimele zile, este clar că eforturile cetătenilor României s-ar putea dovedi insuficiente pentru a influenta Guvernul să repare această gravă nedreptate. Avem nevoie de sustinere internatională si avem nevoie de sustinerea partenerului nostru strategic, Statele Unite. Domnule Presedinte, sînt pe deplin constient de faptul că Administratia Dumneavoastră a adoptat politica «America pe primul loc». Sînt de asemenea constient că în discursul său de la inaugurarea din 20 ianaurie 1945 Presedintele Franklin Delano Roosevelt a sustinut: «Am învătat că nu putem trăi singuri, în pace; că starea noastră de bine depinde de starea de bine a altor natii». Această idee este la fel de adevărată azi pe cît era atunci, la apusul celei mai întunecate epoci din istorie, marcate de milioane de victime nevinovate din lumea întreagă. Domnule Presedinte, ca un om de actiune si lider al lumii libere, stim că ne puteti ajuta. Vă solicităm ajutorul în continuarea luptei contra coruptiei si în consolidarea statului de drept în România. Solicitarea noastră e simplă, ar presupune un efort minim din partea Dumneavoastră si ar putea face cu adevărat o diferentă: faceti o declaratie prin care să sustineti că nimeni nu este mai presus de lege într-o democratie adevărată si încurajati Guvernul României să continue lupta împotriva coruptiei. Această problemă este de o importantă deosebită pentru Dumneavostră si pentru Guvernul Dumneavoastră, luând în considerare angajamentul pe care vi l-ati luat privitor la lupta împotriva coruptiei pe plan mondial si parteneriatul strategic dintre Statele Unite si România. În campanie, ati promis că veti munci din greu pentru a vă împotrivi politicienilor de carieră care abuzează de demnitatea publică pentru cîstiguri personale. Acest lucru rezonează din plin cu situatia actuală din tara noastră. Echipa dumneavoastră si-a manifestat deja sustinerea pentru eforturile anti-coruptie. Domnul Rex Tillerson a declarat că «România este un aliat important si sînt pe deplin de acord că lupta anti-coruptie si pentru statul de drept ar trebui să continue să fie temelia relatiei dintre noi. Astept cu interes să lucrăm împreună în acest domeniu». Secretarul Apărării, domnul James Mattis, a subliniat nevoia de a continua angajamentele României împotriva coruptiei: «Eforturile anti-coruptie si pentru consolidarea statului de drept au fost puternice. Cu toate acestea, amenintările la adresa progresului si reforma trebuie să rămână prioritară». Românii apreciază profund acest angajament si vă cer sprijinul. Vă multumesc pentru timpul acordat citirii acestei scrisori si pentru că luati în considerare acestă problemă importantă“. Rămîne de văzut dacă presedintele Trump va răspunde acestei scrisori. Între timp, Liviu Dragnea si premierul Grindeanu s-au întîlnit cu Ambasadorul SUA în România. Si sustin că i-au explicat cum stau de fapt lucrurile. Dar nu au vrut să comenteze reactia ambasadorului.

Articol afisat de 251 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)