Mineriada copiilor si Piata Universitătii, fără ură si părtinire Pe 23 ianuarie seara, la Realitatea TV, Rares Bogdan a comis o masă rotundă cu dezbateri pe tema zilei, respectiv protestul anti-gratiere, spontan desfăsurat în Bucuresti cu o zi înainte, presupus de a fi fost fie mineriadă, fie o tentativă de lovitură de stat, după eticheta lipită de unii sau de altii. Fie mineriadă, fie lovitură de stat, fie protest spontan, ingredientul comun a fost prezenta presedintelui Klaus Iohannis în mijlocul protestatarilor, în calitate de „cetătean indignat“, care a avut darul de a cautiona orice trăsnaie a mitingistilor sau a lipitorilor de etichete, după caz. La masa rotundă, cu moderatorul Rares Bogdan în capul ei, nu puteau lipsi unii părerologi, în frunte cu Oreste Teodorescu, dacă este să-l pomenim pe cel mai vocal dintre ei. Cu o asa asistentă, nu a fost greu ca dezbaterea să deraieze, de la oportunitatea gratierii prin ordonantă, de către Guvernul Grindeanu, la mineriada din 14 iunie 1990. Macazul deraierii fusese manipulat de Liviu Dragnea, care într-un deficit de inspiratie, comparase protestul spontan anti-gratiere cu „mineriada“, în care Klaus Iohannis luase locul lui Miron Cozma. La protestul spontan anti-gratiere s-a strigat copios „Jos Guvernul“ si „PSD, ciuma rosie“, sloganuri cu certe trimiteri la „Piata Universitătii 1990“, care bătea în FSN, în Ion Iliescu si în votul majoritar obtinut, si nu la „mineriadă“, care bătea în altă parte. Confuzia lui Dragnea a căzut mănusă pe mâna mesenilor lui Rares Bogdan, care s-au încins dezvoltând cu lux de fixatii fenomenul „Mineriadei 1990“, care nu a avut nimic în comun cu subiectul în discutie, respectiv cu protestul spontan recent din Piata Universitătii si cu dedesubturile sale. Mesenii, inflamati, în frunte cu Oreste, au găsit cu cale că este mai productiv să vorbească despre mineriadă, decât despre „funia din casa spânzuratului“, respectiv despre Piata Universitătii - 1990. Pentru că, între protestul Pietei Universitătii din perioada 20 mai - 13 iunie 1990 si protestul Pietei Universitătii din 22 ianuarie a.c. există foarte multe asemănări. În ambele proteste se contestau institutiile ordinii de drept, instalate ca rezultat al votului majoritar obtinut prin alegeri libere si democratice, ambele proteste erau neautorizate si fără responsabili care să-si asume derapajele, ambele proteste defineau, fie „FSN# neocomunism“, fie „PSD, ciuma rosie“. Desigur, despre Piata Universitătii si despre Mineriadă, fiecare are dreptul să aibă o părere si să o facă publică, în măsura în care detine informatii obtinute „în direct“, singurele purtătoare de credibilitate, si nu obtinute prin interpusi. Cel mai vocal a fost Oreste Teodorescu, specialist în ezoterism, religie, meditatie si actor în spectacolul „Si caii sunt verzi pe pereti“. Discursul său despre Mineriadă a fost exprimat cu accente de ură voit necontrolată, cu durităti si invective greu de suportat, cu o furie pe care nu i-am găsit-o justificată. Am fost initial oripilat, tentat să apelez la dreptul meu de a utiliza telecomandă, pentru a schimba canalul, dar mi-am propus să ascult până la capăt, pentru a găsi vreun motiv care să justifice ura, furia si invectivele lui Oreste, pentru care a simtit, la un moment dat, nevoia să se explice. Si a explicat domnul Oreste, cu subiect si predicat, că nu se poate abtine de fiecare dată, când îsi aminteste ce orori a trăit pe 13-15 iunie 1990 în Piata Universitătii. Apropo, la recentele proteste spontane din Piata Universitătii, s-a văzut că marea majoritate a protestatarilor erau mai tineri decât Oreste si multi dintre acestia, prea multi, erau însotiti de copiii lor, cu mult mai tineri decât ei. La USR a fost ordin pe unitate. Nicusor Dan, liderul USR a dat exemplu protestând cu copilul de cinci luni în brate. Este de presupus că liderul miza pe faptul că acest copil va evoca, peste ani, despre „măretia evenimentului“, trăit în bratele lui tăticu. În realitate, cu prezenta masivă a copiilor si a animalelor de companie, s-a încercat naiv să fim prostiti că asistăm la un protest spontan. Este greu de presupus că o astfel de abordare mitingistă ar putea suplini nevoia de socializare spontană a protestatarilor. Este mult mai grav, lucrul pentru care sociologii si psihologii ne sunt datori cu explicatii. Am rămas siderat, ascultând dizertatiile interlocutorilor lui Rares Bogdan. În iunie 1990, Oreste Teodorescu nu avea 14 ani, nu avea nici buletin. Lipsa de discernământ impune lipsa de credibilitate asupra demersului acestuia. Ori Oreste venise în Piata Universitătii însotit de părinti, ori ascultase la gura sobei povesti despre Piata Universitătii. M-am felicitat că nu am uzat de telecomandă, deoarece am avut sansa să asist la dărâmarea unui mit. Acela, că oricine încearcă o disjungere între evenimentul „Piata Universitătii“ de după 20 mai 1990 si „Mineriada“ din 14-15 iunie, detine si adevărul asupra perioadei, de care poate să facă uz în mod public. Este îngrijorător că tinerii de astăzi, de la cei plimbati de mână, până la cei de vârsta lui Oreste, ne vorbesc cu aplomb despre lucruri pe care nu le înteleg, pentru că nu le-au trăit „în direct“. Vorbesc cu un aer doct, despre evenimente trăite de altii, de parcă le-ar fi trăit ei. Interpretează partituri după ureche si interpretează fals, despre evenimente, asupra cărora, nici istoria si nici justitia nu s-au pronuntat încă. Pentru a preîntâmpina eventuale acuze de partipri-uri, consider că se impune să fac trei precizări. Am trăit acele momente, fiind implicat în politica momentului. Nu sunt de acord cu ceea ce unii încearcă să idealizeze fenomenul „Piata Universitătii“ de după 20 mai 1990. De asemenea, nu sunt de acord nici cu ororile provocate de minieri în 14-15 iunie 1990. Aceste evenimente au reprezentat aceeasi pagină neagră în istoria noastră.

Articol afisat de 190 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Ioan Bivolaru)