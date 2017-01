Interceptări în cazul „Coruptie în Armată“ • un soldat de la o unitate din Piatra Neamt a fost inculpat pentru coruptie • el găsea amatori dornici de a deveni militari „profesionisti“ pentru nasul său, care-i ajuta cu psihologicul sau proba sportivă, pentru sume în euro • în acest dosar mai sînt trimisi în judecată un colonel, un locotenent, dar si alti intermediari • Dosarul de coruptie în Armată în care un soldat profesionist de la Piatra Neamt, UM 01407, Adrian Caia, a fost inculpat pentru trafic de influentă si complicitate la această faptă, scoate la iveală mecanismul prin care se putea intra în sistem prin trucarea concursurilor. Doritorii erau ajutati efectiv de nasul lui Caia, Marius Smadici, plutonier adjunct la UM 02541 Cîmpulung Moldovenesc - Centrul Zonal de Selectie si Orientare, acesta fiind acuzat de 12 infractiuni de trafic de influentă. Conform adevărul.ro, Smadici oferea ajutor pentru trecerea probei psihologice si a celei sportive pentru sume între 500 si 2.000 de euro, beneficiarii urmînd a fi angajati ca soldati gradati profesionisti. Smadici s-ar fi „spovedit“ la DNA unde a declarat că a fost ajutat de finul lui, Caia, care i-ar fi găsit patru doritori interesati. „În primavara anului 2016 am avut o discutie cu finul meu, Caia Adrian, căruia i-am precizat că, dacă are pe cineva care doreste să fie ajutat să se încadreze în armată ca soldat gradat profesionist, să îi comunice că îi pot ajuta contra sumei de 1.000 euro. Nu i-am dat detalii cu privire la ce voi face eu efectiv pentru a-i ajuta pe respectivii candidati, în sensul că nu i-am spus în ce va consta ajutorul ce-l voi oferi. I-am spus doar ca pot să îi ajut si că îi va costa acest ajutor suma de 1.000 euro”, a declarat Smadici, iar Caia a confirmat: „Mi-a precizat că ajutorul pe care acesta poate să îl dea respectivelor persoane consta în punerea la dispozitia acestora a testelor psihologice înainte de data examinării si că acest ajutor consta între 1.000 si 1.500 de euro“. Smadici tot avea o spaimă că ar putea fi urmărit de anchetatori, exprimîndu-si temerile în cadrul unei discutii care a fost monitorizată de procurorii DNA. „A fost unu’ de la Neamt, de la DNA, nu stiu ce-ati facut voi pe acolo... Nu-i vorba de tine, era vorba de un băiat din Neamt la C... la CMJ (Centrul Militar Judetean), întelegi? Si era să mă ... (înjurătură)... pentru 200... era să mă salte. Noroc că m-a sunat cineva... (neinteligibil)... Că nepotă-miu ăsta de la Neamt o luat... (neinteligibil)... Bine, nu mi-a dat mie nimica el... (neinteligibil)... Ai grijă!”, s-a exprimat plutonierul Smadici fată de unul dintre „clienti“. Spăgarul a luat bani si de la un alt doritor, dar în cele din urmă acesta nu a promovat examenul, drept pentru care plutonierul i-a restituit suma de 500 de euro, si atunci fiind înregistrat ambiental. „Deci, păi…da’vedeti dumneavoastră, eu... dumneavoastră ati zis: «Băi, 300, 200...». Eu ti-am dat 500 de euro, domn’Marius, si acuma ce facem?”, spunea denuntătorul care-si voia banii după ce Smadici nu făcuse treaba. „Ti-i dau înapoi... e aici la mine... mi i-o dat, nu-i nici o problemă. Nu vreau să ne certăm, nu vreau să iasă scandal. Ai înteles? Că nu am nevoie de scandal. Si uite aicea, el pe maistri, în momentul în care are arme de luptă, el poate să meargă pe alte... la maistri”, spunea plutonierul care-i căuta candidatului picat un alt viitor în armată. În cauză au mai fost trimisi în judecată Codrin Irinel Mihalcea, colonel în cadrul în cadrul Directiei de Contrainformatii si Securitate Militară, Ciprian Ionut Năstase, locotenent în cadrul în cadrul UM 01270 Focsani, Cristian Gabriel Ceapă, lucrător comercial, Mihai Valentin Cîrlan si Costică Gherasim. Faptele au avut loc în perioada februarie - iulie 2016, cînd Smadici a pretins de la 12 persoane, printre care si Cîrlan si Ceapă, diverse sume de bani, primind în total 10.500 euro, toti candidatii fiind admisi, drept pentru care DNA vrea să ceară anularea examenului. Dosarul se află acum pe rolul Tribunalului Suceava.

Articol afisat de 76 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (G. MUNTEANU)