Boboteaza, sfintirea apei, crucile de gheată si traditii • astăzi se celebrează una din cele mai mari sărbători crestine • în multe din localitătile Neamtului traditia confectionării crucilor de gheată este respectată • în popor, o serie întreagă de superstitii sînt legate de ziua de Bobotează • Crestinii ortodocsi prăznuiesc în fiecare an, în ziua de 6 ianuarie,

Botezul Domnului Iisus Hristos, iar a doua zi, pe 7 ianuarie, urmează

sărbătorirea Sfîntului Ioan. Boboteaza, cum mai este cunoscută sărbătoarea, încheie ciclul Sărbătorilor de iarnă, începute la Sfîntul Andrei, pe 30 noiembrie si este considerată una dintre cele mai

importante sărbători după Crăciun si Paste. Sfînta Scriptură prezintă acest mare praznic în toate cele patru evanghelii, iar Biserica Crestină îsi are începuturile în Taina Botezului. În toate bisericile ortodoxe va fi oficiată Sfînta Liturghie si slujba Aghiazmei Mari, pregătită numai cu prilejul acestei sărbători de peste an. Pentru ca toti credinciosii să aibă parte de aceasta, în ajun de Bobotează, în curtile bisericilor sînt scoase butoaie si alte recipiente, care vor fi umplute cu apa ce va deveni agheasmă după ce preotul va scufunda în ea crucea

si mănunchiul de busuioc.



Traditie respectată pe Valea Muntelui



În localitătile de pe Valea Muntelui, precum si • multe altele din Neamt, majoritatea preotilor vor oficia slujba de Bobotează în aer liber, în fata altarelor alcătuite, conform traditiei, din mese si cruci de gheată, ridicate în vecinătatea unor cursuri de apă. Asta pentru că dincolo de simbolistica crestină a evenimentului si de faptul că este socotit ca moment de granită temporală între două anotimpuri, Boboteaza presupune si acel altar de gheată, ce, spun oamenii Văii Muntelui, „dacă va curge topindu-se gheata cît de putin, atunci e un an foarte îmbelsugat, iar de nu, nu“. „Asa se obisnuieste de cînd mă stiu. Este foarte frumos si impresionant. Parcă ne simtim mai aproape de Dumnezeu. Asa văd eu această traditie“, a declarat Constantin Adam din Bicaz. Cît priveste preocuparea obstelor pentru ridicarea crucilor, în fiecare parohie se formează încă din timp oameni specializati si dotati cu o anume tehnică pentru decupat straturile de gheată, iar în caz de lipsă a ghetii, anumite forme pentru crearea crucii. „Noi am reusit să procurăm gheata de această dată la confluenta pîrîului Stejaru cu Bistrita“, a spus ieri Ovidiu Nită, primarul comunei Borca. La rîndu-i, primarul de Farcasa, Cristinel Gheorghiu, ne-a povestit că si bisericile din comuna păstorită administrativ de domnia-sa si-au amenajat altarele de gheată: „Anul ăsta a fost mai greu pentru că a lipsit gheata, dar oamenii nostri sînt vrednici si s-au descurcat. Asa că slujba Bobotezei se va tine la crucea de gheată“. „Noi am reusit să facem rost de gheată din Lacu Rosu, ca de altfel în aproape în toti anii, numai că de această dată am amenajat altarul lîngă biserică, deoarece în zona în care îl ridicam de obicei sînt lucrări de reabilitare a unui pod luat de apele din vară“, a spus unul dintre oamenii ce ieri lucra punînd suflet la ridicarea crucii“. „Nici tăscanii nu s-au abătut de la acest nobil obicei, numai că de data aceasta doar la două din cele trei parohii se va oficia slujba de Bobotează în aer liber, cele din Tasca-Centru si Tasca-Vale“, a declarat Daniela Ursache, primarul de la Tasca. Primul gospodar al Grintiesului ne-a povestit că preotii parohiilor si enoriasii rămîn constanti în abordarea acestui obicei crestinesc. Ieri, înspre amiază, o „delegatie“ luase drumul Văii Bistritei în căutare de gheată. „Gospodarii nostri cunosc zona si în fiecare an, fie ger fie moină, aduc gheată si realizează măcar trei cruci pentru cele trei biserici din comunitatea noastră“, a spus Vasile Alexandroaia, primarul comunei. Părintele Daniel Dosoftei de la Parohia Izvoru Muntelui a certificat că pentru Bicaz este singura biserică ce face, conform traditiei, altar din gheată de Bobotează. „Este o clipă de fericire crestină să realizăm în fiecare an crucea de gheată la umbra bisericii noastre si apoi să înăltăm rugă lui Dumnezeu în mijlocul naturii, la o azvîrlitură de băt de Muntele Sfînt al Moldovei, Ceahlăul nostru drag“, a afirmat plin de evlavie părintele Dosoftei.



Valentele purificatoare ale apei sfintite



Revenind la semnificata si importanta Bobotezii, aceasta este în primul rînd o sărbătoare crestină, dar care iese în evidentă numai prin referirea constantă la păgînismul perioadei din care face parte, încheierea Sărbătorilor de iarnă, pe de o parte (aici putînd face parte si petrecerea rituală a Iordanului), mai bine zis, lustratia prin apă, si, pe de alta, purificarea generală ce urmează în urma alungării tuturor fortelor ostile, malefice, care si-au făcut de cap în perioada Sărbătorilor de iarnă. Valentele purificatoare ale apei sfintite în această zi se extind si asupra gospodăriei: apa de rîu, aghiasma, poate alunga moroii, serpii, lupii, bolile, dar poate stimula recoltele. Nu întîmplător, muntenii văilor Bistritei si Bicazului si multime de credinciosi nemteni tin la această sărbătoare, în jurul căreia au fost tesute de-a lungul istoriei o serie întreagă de interpretări, căpătînd în popor puteri miraculoase apărătoare si orotitoare de rele si durere. Tot pe la sate, apa sfintită este folosită pentru a stropi casa, curtea si grădina, vitele si chiar ogoarele si livezile, pentru a fi binecuvîntate si a le feri de rele. În caz de boală, poate fi gustată, căci se spune că apa aceasta a făcut minuni, însănătosind bolnavi, apărîndu-i de necazuri si de primejdii. Busuiocul cu care preotii sfintesc casele în zilele de dinaintea sărbătorii este folosit de fetele nemăritate pentru a le fi arătat ursitul. Credinta populară spune că, dacă în noaptea de Bobotează vor dormi cu o rămurică de busuioc sub pernă, Dumnezeu le va arăta în vis chipul alesului. O veche credintă populară spune că dacă azi va fi ger, atunci vom scăpa repede de iarnă. În caz contrar, vom avea o iarnă lungă si o primăvară care se va lăsa cu greu venită. A doua zi după Botezul Domnului, pe 7 ianuarie, în calendarul crestin-ortodox este pomenit Sfîntul Prooroc Ioan, Botezătorul si Înaintemergătorul Domnului. Numele este foarte răspîndit printre români, ceea ce dovedeste simpatia de care se bucură acest sfînt.



Apă sfintită si la robinet



Apa care ajunge în casele pietrenilor si în comunele limitrofe

municipiului Piatra Neamt va fi sfintită, astăzi, 6 ianuarie, asa cum se

obisnuieste de mai multi ani. Slujba religioasă va avea loc la Uzina

de Apă, în prezenta unor angajati ai Companiei Judetene Apa Serv

si a cîtorva oficialităti. Asadar, de apă sfintită nu se vor bucura doar

oamenii de pe la sate, care astăzi, după slujbă, vor turna agheasmă în

fîntîni, ci si locuitorii urbei de sub Pietricica si cei din împrejurimi.

