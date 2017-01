Avem Guvern. Marionetă? • Ministrii, în frunte cu premierul, au depus jurămîntul si cică s-au apucat vîrtos de treabă • cel putin la nivel declarativ • în ceea ce priveste reprezentarea ministerială, Moldova a rămas la fel. Adică la zero • După lupte „seculare“ care au durat cît sărbătorile de Crăciun si Anul Nou, avem Guvern. Cei care se căinau udîndu-si cămesile cu lacrimi de crocodil că sîntem în pragul unei crize politice majore ce va duce fie la suspendarea presedintelui, fie la ample miscări de stradă, au rămas fără obiectul muncii. Ministrii, în frunte cu premierul, au depus jurămîntul si s-au apucat vîrtos de treabă. Cel putin la nivel declarativ. Cum oricine ar trebui într-o societate normală să beneficieze de prezumtia de bune intentii, îi vom lăsa să-si facă treaba. Însă cîteva comentarii pot fi făcute. În primul rînd că „pericolul“ unei crize politice majore a existat doar în scenariile manipulatorii ale unora. Dacă se întreabă cineva de ce, răspunsul e mai mult decît simplu. N-ar fi fost de acord licuriciul si cancelariile. Sîntem în aceeasi paradigmă politică în care „ai nostrii“ politicieni „se joacă“ doar cît le dau voie altii. Din afara tării. Cînd de afară sună clopotelul, îsi iau găletusele si lopătelele si părăsesc groapa cu nisip. Pînă cînd li se va permite să revină. Cît priveste guvernul, e clar „guvernul meu“. Nu al lui Klaus, ci al lui Liviu. Care si-a pus premier si ministrii cum au vrut muschii lui. Cu oarece concesii făcute „partenerului de sală de fortă“ (politică?), ALDE. Revenind la Liviu, votat presedinte PSD cu o unanimitate ce vine din alte vremuri, a tăiat si a spînzurat cum a vrut el în aplauzele furtunoase ale fîrtatilor social democrati. O fi bine, o fi rău? Vom simti pe propria piele. Ar mai fi o observatie si anume că la nivel de reprezentare ministerială, Moldova a rămas la fel. Adică la zero. Asa cum e si cu economia, nivelul de trai si infrastructura. „Victorie“ de răsunet a liderilor social democrati din Moldova. Probabil cînd se va ajunge la firmituri, vor primi si ei cîte ceva. Pentru ei. Pentru prostime rămîne doar circul din campania electorală. Ce urmează? Pe planul guvernării vom vedea. În alte planuri, urmează bătălia, pe viată si pe moarte, pentru institutiile de fortă. DNA, servicii, etc. Cei care au creat sistemul de fortă prin care au subjugat România ne-au spus cînd au plecat de la butoane că tara e condusă de cei care au cătusele si informatiile. Asa că urmează bătălia pentru cătuse si informatii. Ascunsă sub vălul mincinos al „(re)construirii statului de drept“. Deja noii jucători au mutat. Cu nebunul Ghită. Care tot dă mesaje către „regina“ de la DNA si „regele“ de la SRI. Despre continutul mesajelor se merită purtată o discutie separată. Pe vremea cînd toti aplaudau frenetic „succesurile“ luptei anticoruptie eram printre putinii care vorbeau despre o Inchizitie modernă. Cu mijloace si unelte similare însă celei din Evul Mediu. Întunecat. Însă doar încă un comenariu acum: pionul Ghită pe vechea tablă de sah s-a dorit a fi sacrificat. Noii jucători l-au preluat din mers, l-au revopsit si l-au ridicat la rangul de nebun. Si au iesit la atac cu el. Vom vedea dacă si-a păstrat calitatea de „sacrificabil“. Si dacă va reusi în demersul său: cel de a captura regina DNA si regele SRI pentru a-i asigura linistea („penală“) regelui Liviu. Care e în sah definitiv de la o condamnare si în iminentă de mat de la un nou dosar. Aflat în faza de judecată. Cum noi, prostimea,

n-am fost invitati la această partidă de sah decît cel mult în calitate de chibiti, ne putem doar întreba cine are dreptate si merită să cîstige. Tinînd cont de balamucul general, am putea spune mucalit că toti au dreptate. În realitate, nu există o instantă care să-si fi păstrat credibilitatea si să stabilească cine are, sau nu, dreptate. Si abia aceasta e adevărata problemă. A Justitiei si nu numai. Si nu poate si nu trebuie să fie rezolvată de politicieni. Ci de magistrati. Dacă vor dori si vor putea.

