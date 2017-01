Noi si tineretul Oricum ar întoarce lucrurile, nimeni nu poate nega conflictul dintre

generatii. Mai putini sunt însă cei care încearcă să-i pătrundă miezul si

cauzele si, mai ales, să găsească solutii. Nu, cu sigurantă, problema nu priveste numai societatea modernă, ci s-a aflat în actualitate de când lumea si pământul. Si... să fim cinstiti, are si ea rostul ei în evolutia lucurilor. Acum câtiva ani, primeam cu regularitate de la comunitatea românească din Elvetia „Curierul parohial“, un buletin simplu, cu patru pagini, continînd programul bisericii ortodoxe din Geneva pe o lună de zile. Era frumos si bine alcătuit si ce mă interesa era editorialul de pe prima pagină, scris de părintele paroh sau de alti credincioti, cu tematică foarte interesantă, nu neapărat religioasă. Uneori, le mai trimiteam câte un comentariu, ceea ce explica si regularitatea cu care îl primeam. Am să explic mai încolo de ce nu-l mai primesc. Unul din editoriale comenta o stelă* (era si fotografia ei), descoperită undeva la greci, care avea dăltuit în piatră tocmai o referire la conflictul dintre generatii. Lipsa de respect, gata cu bătrînii, si-au trăit traiul, să lase locul celor tineri si asa mai departe. E drept că nu scria că tinerii nu cedează locul bătrînilor în troleibuz, dar esenta era aceeasi. Fiindcă vorbim de tineri, noi românii nu-i uităm, Doamne fereste. Indiferent de situatie sau context, nu cred că există vreun orator care să nu aducă în discutie problema tineretului, speranta, viitorul, garantia neamului, etc., etc., pentru care vom face si vom drege, vom... si vom... pentru ca în realitate să nu facem chiar nimic sau ce facem să fie de mîntuială. Si ne mai mirăm că pleacă. Nici reversul nu lipseste. Ferească Dumnezeu ce poate fi la gura

unora, cînd e vorba de tineri: că sunt lenesi, necivilizati, necuviinciosi

si neinteresati, inculti si dornici doar de bani, droguri si sex, că vor

totul de-a gata si câte si mai câte. Într-una din zilele de după revolutie, pe vremea „Caritasului“, lui nenea Stoica si controlat de altii din umbră, am venit de la serviciu acasă. Feciorul meu era cu un coleg, aveau treburile lor si, dus de val, m-am adresat băiatului:

- Măi Vlade, uite... colegul meu „x“ a fost la Cluj, a stat o noapte întreagă, dar s-a întors cu o groază de bani. Nu mai e chestie de

auzite, ce-ar fi să depunem si noi niste bani acolo? Răspunsul lui (de fapt, lectia servită) m-a lăsat interzis:

- Domnule (nu mai eram papa ca de obicei), chestia e foarte simplă, dacă vrei, îmi dai bani si TI-I DUC. Eu n-am nevoie.

- Ce zici, măi Cornele?, m-am adresat colegului lui.

- Păi... Vlad are dreptate. Bani nemunciti... Mi-am făcut cruce. Mai avem o sperantă, n-o să pierim asa, cu una, cu două. Feciorul nu vroia să se implice. Da, accepta să-mi ducă banii, dar el nu-si asuma decât calitatea de cărăus. Ei tinerii, nu vroiau, nu visau la bani nemunciti. Ei stiau mai bine ca mine unde vor ajunge. Mai ieri, am coborât la magazinul de la parter, să-mi iau niste fructe. Acolo se afla si o tînără pe care, cinstit să spun, pe moment nu stiam de unde s-o iau.

- Domnu' R., eu lucrez la farmacia din apropiere, ati lăsat la noi o sută

de lei. Cînd veniti să-i recuperati? Dacă veniti acum, eu sunt acolo. Nu vă aduceti aminte? Cum să-mi aduc? Ba eram chiar mirat. Cum să las la farmacie o sută de lei? Hai, am cumpărat niste aspirină sau altceva, am dat o hârtie de 100 si am uitat să iau restul. Se mai poate întâmpla. Dar altfel, cum? M-am îmbrăcat ca lumea, am cumpărat de la florărie o glastră cu flori, m-am dus la locul faptei si am dezlegat misterul: în urmă cu multe săptămîni, cînd am plătit niste medicamente, am scos mai multi bani din buzunar si pe polita din fata ghiseului, cu tot felul de reclame, am uitat 110 lei. Fata a observat după ce am plecat, a recuperat banii, le-a spus celorlalte colege si a asteptat o ocazia să mi-i întoarcă. Jur că putea să n-o facă. Minunat! Am recuperat banii, le-am rugat să ude floarea în fiecare zi si să-si aducă aminte de mine. Eu sigur am să-mi amintesc de gestul

lor frumos. Al fetelor de la farmacia „Ardealul“.

P.S. Nu, n-am uitat. Nu mai primesc „Curierul parohial“, deoarece...

conationalii nostri au dus cu ei în Tara Cantoanelor si obiceiul (nu

„cumintenia“, care încă mai este în custodia noastră) pămîntului.

Guvernul elvetian a oferit fonduri pentru constructia unei biserici

ortodoxe. Splendid! Numai că românasii nostri nu au căzut la pace:

facem una de lemn, ca la noi în Maramu' sau una de beton si sticlă?

Au apărut cele două tabere, a lemnosilor si a betonistilor si să te tii:

certuri, încăierări, distrugere de calculatoare, imprimante si documente. Le-am scris că dezbinare, ură si distrugere avem în tară

cât cuprinde. Să încerce să nu se/ne facă de râs printre străini. Pînă

la urmă, au câstigat lemnosii dar am fost ras de pe lista destinatarilor

„Curierului...“.



*Bloc de piatră pe care este gravată o scriere.

Articol afisat de 41 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Virgil RĂZESU)