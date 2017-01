Spectacole si artificii la cumpăna dintre ani • cîteva mii de pietreni s-au adunat la Curtea Domnească, pentru a savura focurile de artificii • primarul Dragos Chitic s-a aflat printre ei • la fel a fost si la Roman, primarul interimar Lucian Micu si deputatul Laurentiu Leoreanu rostind scurte alocutiuni • primarul Nicolae Sălăgean s-a aflat si el în mijlocul bicăjenilor • Pietrenii au iesit si la cumpăna dintre 2016 si 2017 în stradă, bucurîndu-se de o baie de luminite, de muzică si de urările oficialilor. Atractiv s-a dovedit a fi si patinoarul de la Curtea Domnească, acolo unde unii împătimiti ai ghetii au ales să fie prinsi de Noul An. Concertul organizat de administratia locală si judeteană a reusit să scoată lumea din case încă de pe la ora 21. Pietrenii s-au adunat însă în număr mare spre miezul noptii, pentru a se bucura de focul de artificii. Pînă la iluminarea artificială a cerului, de pe scenă au răsunat vocile băietilor de la formatiile Alb si Negru si de la Hara, dar si urăturile si obiceiurile populare aduse în fata publicului de către membrii Ansamblului Floricică de la Munte al Centrului pentru Cultură si Arte Carmen Saeculare. Urările din prag de An Nou au fost aduse de către primarul Dragos Chitic: „Vă multumesc tuturor pentru sustinerea si colaborarea din acest an. V-am simtit aproape si am reusit să facem împreună lucruri frumoase pentru orasul nostru. Municipiul Piatra Neamt trebuie să-si continue parcursul bun, să se dezvolte pentru ca fiecare locuitor să o ducă mai bine, să ne simtim aici acasă, ca într-o familie unită. Vă doresc un An Nou cît mai bun, în care să vă bucurati de viată si să-i aveti pe cei dragi aproape. Sănătate, liniste si cît mai multe dorinte împlinite. La multi ani!“. Atmosfera a fost extrem de plăcută printre participantii la revelionul în aer liber. Unii au venit în zonă intrînd si pe la bisericile din preajmă, unde i-au multumit Domnului pentru tot ajutorul primit în anul 2016 si rugîndu-L să le fie alături si în Noul An. Altii au venit strict pentru focul de artificii, de o impresionantă frumusete, aducînd de pe la casele lor sticle cu sampanie, pe care le-au desfăcut sub ploaia de stelute. În urale, aplauze si pupături, lumea s-a bucurat de venirea noului an. Fiecare si-a pus dorinta care speră să i se împlinească pînă se va termina 2017. La circa două - trei ore după miezul noptii, linistea a pus stăpînire peste oras. Din cînd în cînd, cîte o dobă si vreun urs bezmetic se auzeau pe străzi, parcă uitati pe drumuri de vechiul an.



Revelion de Revelion, în Piata Roman Vodă



Mii de romascani au petrecut în stradă intrarea într-un 2017 pe care si-l doresc mult mai bun, Piata Roman Musat fiind plină de veselia care a reunit, deopotrivă, copii, tineri si persoane de vîrstele a doua si a treia. De la lăsarea întunericului, centrul orasului de la malul Moldovei a fost închis circulatiei, pentru un spectacol care a tinut să facă în ciudă gerului. Autoritătile locale au distribuit celor prezenti la distractia din centru 1500 de portii de gustări reci si sampanie. Pe scenă au urcat solistul Cristian Prăjescu, Lora & Band si Ansamblul Mugurelul. Cu zece minute înainte de miezul noptii, pe scenă au fost invitati primarul interimar Lucian Micu si deputatul Laurentiu Leoreanu. „Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră în această noapte deosebită si vă promit ca voi fi alături de dumneavoastră mult timp de acum încolo, în calitate de primar interimar. Vă doresc tot binele din lume dumneavoastră si familiilor dumneavoastră, să aveti sănătate si belsug“, s-a adresat primarul interimar Lucian Micu, completat de predecesorul său Laurentiu Leoreanu: „Am auzit că s-au făcut pariuri că nu voi fi în această noapte alături de dumneavoastră. Iată că sunt aici, voi fi aici si voi rămîne alături de marea familie romascană tot timpul, chiar dacă voi fi prezent si la Bucuresti. Vă asigur si aveti promisiunea mea că nu vă voi uita. Am alături de mine un bun colaborator căruia i-am predat mandatul de primar si sunt convins că vă va reprezenta cu bine toate interesele. Lucian Micu este un om de calitate care cunoaste problemele administratiei locale si care apreciază oamenii la adevărata lor valoare. Cred că suntem aici, la cumpăna dintre ani, aproape 10.000 de romascani, mai mult ca niciodată, să ne spunem împreună La Multi Ani si să păsim în anul 2017 cu gînduri bune, cu sănătate, belsug si pace. Vă iubesc si vă spun ca sunteti în inima mea, cu totii“. Spectacolul de culoare si lumină al artificiilor a durat 15 minute, apoi, pe scenă au urcat din nou artistii din Republica Moldova, reuniti în Ansamblul Mugurelul si au provocat la dans si voie bună pe romascani pînă în jurul orei 01.00, moment cînd în piata publică s-a asternut linistea începutului de an.



Bicăjenii, cu forte proaspete în 2017



Pentru Bicaz, Sărbătorile iernii lui 2016, vor rămîne în istoria locului prin cîteva momente deosebite. Concertul colindelor de la Casa de Cultură, patronat de primarul Nicolae Sălăgean, prezenta la bustul lui Eminescu a Ansamblului Mugurasii Neamtului, gratiei generozitătii coregrafului Stefan Marc, trecerea în revistă a tuturor cartierelor Bicazului cu alaiul de datini si obiceiuri de Anul Nou, avîndu-l alături pe Mos Crăciun pentru împărtirea de daruri si cu evenimentul organizat de la cumpănă de ani în buricul tîrgului. Dar să zăbovim la evenimentul din urmă. În ciuda gerului de-afară, cu usoare urme de zăpadă, bicăjenii, conform obiceiului ce cată a deveni traditie, au descins spre centru, unde fusese amenajată o scenă specială, fiind primiti de interpreta de muzică populară moldovenească, Manuela Pohoată, care îi îndemna la joc, cu ritmul alert al sîrbei, ori cu cel molcom al horei populare. Si cum sufletul românului nu rămîne niciodată absent la acordurile de vioară si tambal, asa si bicăjenii, indiferent de vîrstă sau rang, au pus-o pe loc de-o horă, ba chiar de-o bătută pentru încălzire. Într-una din pauzele muzicale, consilera locală Florica Budacă a dat drumul la urătură, trecînd în vers bunele si mai putin bunele de peste an, îndemnînd plugul si pe plugarii săi la o urare de mai mare dragul. În mijlocul multimii, primarul Sălăgean, cîtiva consilieri si salariati ai primăriei. „Am ajuns si la sfîrsitul anului 2016, an în care ne-am confruntat cu multe probleme, dar cu sprijinul dumneavoastră, spre satisfactie, am reusit să le depăsim. Este momentul în care, cu bucurie, ne gîndim la a stabili planurile pentru 2017, pe care ni-l dorim mai bun, mai frumos decît cel care a trecut. Mie nu-mi rămîne decît ca, în numele consiliului local, al primăriei să vă multumesc pentru modul în care ati fost alături de noi, sustinîndu-ne, acordîndu-ne încredere si dîndu-ne totul în asa fel încît să depăsim problemele pe care le avem. Pentru 2017 vă doresc din suflet să fiti mai buni, mai frumosi, să aveti parte de bucurii, de împliniri alături de familiile dumneavoastră, de toti cei dragi. La multi ani, dragi bicăjeni, dragi români! Un An Nou fericit!“. Asa au sunat cîteva din vorbele primarului Sălăgean înainte ca numărătoarea inversă să anunte intrarea în 2017, moment în care au fost slobozite multime de stelute ce au luminat multicolor cerul Bicazului pentru ceva mai mult de un sfert de ceas. Si cum obiceiul românului, în astfel de ocazii, e să închine un pahar de sampanie, la fel au procedat si bicăjenii, care, fie au primit un pahar din partea liderilor locali, fie au avut licoarea spumantă la purtător, s-au înseninat la chip si devenind mai spornici la vorbă s-au întretinut încă vreo oră numai bine cît să le incălzească trupul si sufletul cunoscuta trupă Heaven. Primarul a tinut să ciocnească cu bicăjenii un pahar, urîndu-si reciproc la multi ani. Ce va să ofere noul an, vom vedea, important e că bicăjenii au călcat în 2017 gustînd si de această dată din tot ceea ce presupun bunătătile evenimentului, fie ele gastronomice ori legate de datinile si obiceiurile locului. La Tîrgu Neamt, în pofida gerului aspru, numerosi localnici au iesit în centrul orasului în noaptea dintre ani pentru a asista la focul de artificii organizat de autorităti. Pentru că în acest an piata Adormirea Maicii Domnului este ocupată de patinoar, întîlnirea cu locuitorii urbei a avut loc în fata primăriei. Primarul Daniel Harpa a lipsit de această dată, fiind plecat din localitate asa că mesajul de la miezul noptii a fost rostit de vicele Vasile Apopei, care a fost prezent în mijlocul multimii pentru a ura tuturor La multi ani! si pentru a ciocni cu participantii un pahar cu sampanie, din sticlele ce au fost oferite din partea administratiei.

