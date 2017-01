Accident si peripetii penale la Bicaz Chei • un sofer fără permis si năuc de băutură s-a proptit cu masina într-un cap de pod • a fost ajutat de binevoitori să mute autoturismul • toti sînt cercetati penal • în judet au mai fost si alte evenimente nedorite • Patru localnici din Bicaz Chei au probleme penale după un accident. Incidentul, în urma căruia doi tineri s-au ales cu leziuni serioase, iar masina a fost făcută armonică, nu a fost adus la cunostinta oamenilor legii de către cei implicati, dar binevoitori au sesizat anchetatorii, reclamînd evenimentul ce avusese loc pe 1 ianuarie, în jurul orei 20.40. Cercetările au stabilit că un tînăr de 21 de ani, din Bicaz Chei, care nu detinea permis de conducere, a plecat cu masina la plimbare, pe drumul comunal Bistra, însotit fiind de un amic de 23 de ani. La scurt timp a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat în coliziune cu un capăt de pod. În urma impactului atît soferul de ocazie, cît si pasagerul din dreapta fată, au suferit leziuni, iar autoturismul a fost avariat în proportie de 60%. „După producerea evenimentului nici unul dintre cei doi nu a anuntat accidentul, iar cu ajutorul a doi bărbati de 32 si 36 de ani, din Bicaz Chei, au modificat locul producerii evenimentului rutier prin mutarea autoturismului în curtea unei locuinte“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al IPJ Neamt. Cînd fortele de ordine au dat de soferul de ocazie, i-au pus si fiola, iar rezultatul testului a arătat că era băut. În plus, s-a stabilit că nu detinea permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Totodată s-a mai concluzionat că autoturismul i-a fost încredintat de un localnic de 39 de ani, desi acesta din urmă stia că cel care lua masina nu are dreptul de a o conduce. Cercetările sînt continuate pentru vătămare corporala din culpă, conducerea unui autovehicul fără permis, încredintarea autovehiculului unei persoane care nu detine permis, părăsirea locului accidentului si modificarea locului accidentului. Un alt eveniment rutier grav a avut loc pe 2 ianuarie, pe strada Progresului din Săbăoani. Un tînăr de 20 de ani, din Tămăseni, aflat la volanul masinii, a surprins si accidentat cu partea dreaptă fată a autoturismului un bărbat 44 de ani, care se deplasa pe partea carosabilă. Victima a fost preluata si transportată la spital, dar a decedat. Soferul a fost testat, rezultînd că nu băuse. Cu toate acestea s-a ales cu un dosar penal pentru ucidere din culpă. Pe 31 decembrie un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a patru persoane a avut loc la Urecheni. Politistii au concluzionat că un bărbat de 50 de ani, din Botosani, la iesirea dintr-o parcare, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un sofer de 39 de ani, din Păstrăveni. În urma impactului dintre cele două autovehicule ambii soferi si doi pasageri din autoturismul botosăneanului au fost răniti. Soferii nu era băuti. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

