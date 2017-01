Spaga la Rutier, 66 de inculpati • cauza are 66 de inculpati, 13 dintre ei fiind politisti • restul sînt soferii care i-au cumpărat pe oamenii legii cu sume între 50 si 400 de lei • pentru unul din oamenii legii cauza a fost clasată • ceilalti vor răspunde pentru acuze de luare si dare de mită si fals intelectual • pe 8 ianuarie expiră cătusele pentru sapte politisti care au petrecut Sărbătorile de iarnă după gratii • La nici două luni de la izbucnirea scandalului de coruptie de la Biroul Rutier al Politiei Piatra Neamt, procurorii au finalizat urmărirea penală si au dispus trimiterea în judecată a 66 de inculpati. Este vorba de 13 politisti, din care 7 în stare de arest preventiv si restul sub control judicial, ceilalti fiind soferii care si-au spălat păcatele rutiere cu bani. Au fost inculpati, arestati fiind, Viorel Andronic, comisar sef de politie, la data faptei avînd atributii de conducere a activitătii Biroului Rutier, acuzat de 11 fapte de luare de mită, si agentii Iulian Ciolpan, cu 49 de fapte de mită si 4 de fals intelectual, Marius Laurentiu Greaca cu 52 de fapte de luare de mită, 2 de dare de mită si 4 de fals, Bogdan Eugen Miziligeanu cu 30 de fapte de luare de mită, precum si Dragomir Loredan Covasan, acuzat de 23 de infractiuni de luare de mită si 2 de fals intelectual. Încătusati sînt agentii Constantin Neamtu, cu 31 de fapte de luare de mită si 2 de fals, precum si Ionut Alexandru Berbec, acuzat de 18 fapte de luare de mită si 4 de fals. În control judiciar au fost inculpati Ioan Alexandru Găluscă, Ioan Inimosu-Botcă, Marius Ioan Munteanu, Ionut Popescu, Vasile Lucian Chifu si Adrian Ovidiu Zaharia, agenti la Birourile Rutier si Ordine Publică de la Politia pietreană, toti fiind acuzati de 18 fapte de luare de mită. Alti 53 de inculpati acuzati de dare de mită si complicitate la fals intelectual au fost deferiti justitiei în libertate, iar pentru politistul Nicolae Cristian Buga calvarul s-a sfîrsit, pentru că s-a dispus clasarea cauzei. Faptele au avut loc între 22 aprilie - 18 mai 2016, cînd politistii au participat la actiuni de prevenire a evenimentelor rutiere cauzate de excesul de viteză. Toti au „lucrat“ în schimburi pe o autospecială care era monitorizată audio-video, asa anchetatorii aflînd de 116 fapte de luare de mită, catalogate de procurorii DNA ca „o activitate repetitivă“. „În acest context, lucrătorii de politie, în legătură cu neîndeplinirea atributiilor de serviciu au primit sume de bani cuprinse între 50 lei si 400 lei de la mai multi conducători auto opriti în trafic pentru depăsirea limitei de viteză sau alte abateri de la regimul rutier. Cuantumul total al sumelor primite cu titlu de mită de către inculpati este de 12.980 lei si 40 euro“, conform DNA. Politistii Ciolpan, Greaca, Covasan si Berbec au falsificat procesele verbale de constatare a contraventiei cu ocazia întocmirii acestora, prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv consemnarea unei viteze de deplasare inferioare celei constatate, cu consecinta reducerii amenzii sau consemnarea unei alte contraventii decît cea real constatată. Pe 25 si 29 aprilie Greaca si Neamtu au promis si remis o parte din sumele de bani primite cu titlu de mită de la conducătorii auto verificati sefului Viorel Andronic. Procurorii au instituit sechestru pe banii ridicati de la locuintele inculpatilor, 245 de euro de la comisarul Andronic, si 1.800 de lei plus 530 de euro de la Ciolpan, în vederea confiscarii speciale. Avînd în vedere calitatea de ofiter a lui Andronic prima instantă competentă este Curtea de Apel Bacău.



Cu frică de Dumnezeu



În motivarea instantei la arestarea preventivă a politistilor corupti se arăta cum un rol activ în nelegiuiri îl avea chiar seful, pentru care subalternii foloseau apelativul „nea Ioane“. În unele cazuri chiar el primea banii sau îi împărtea cu subofiterul cu care efectua controalele. Chiar dacă erau „pătati“ la muncă, oamenii legii erau cu frică de Dumnezeu. Într-un caz chiar, Berbec si Ciolpan au lăsat o parte din banii cu care au fost cumpărati pentru biserică. Pe 1 mai 2016 ei au primit de la trei conducători auto vitezomani 50 de lei si o sumă necuantificată pentru a nu-i sanctiona. Faptele au avut loc în intervalul orar 2.33 - 4.59. „La 04.50.30, prin geamul portierei lui B.I. vine un alt bărbat, care întinde mîna stîngă si înmînează ceva lui B.I., care ia cu mîna dreaptă, pe care o îndreaptă în jos, între picioarele sale pe scaun, privind cu atentie ce are în mînă. Agentul întreabă cine este si persoana spune că este «dascălul», după care B.I. restituie o parte din sumă persoanei, spunîndu-i să-i pună la biserică“, conform încheierii de sedintă. Cel mai probabil, în culpă a fost prins un preot, iar acesta si-a trimis dascălul să achite suma pentru abaterea rutieră săvîrsită dar nesanctionată. În argumentarea procurorilor pentru a-i priva pe politisti de libertate sînt motivate faptele inculpatilor cu pasaje pe zile si ore cînd au primit mita, unii soferi fiind identificati, altii nu. Socant e faptul că la un moment dat inculpatii au închis ochii chiar si în cazul unor conducători auto care erau băuti. Pe 30 aprilie agentii Marius Greaca si Bogdan Miziligeanu, aflati în exercitarea atributiilor de serviciu, au primit de la 14 soferi depistati în trafic pentru depăsirea vitezei, în intervalul orar 14.44 - 19.20 suma de 1.850 de lei si o sumă necuantificată pentru a nu-i sanctiona desi erau suspiciuni că erau băuti. „În cadrul aceluiasi schimb au primit de la conducătorul auto depistat în intervalul orar 17.36.03 - 17.42.22, în timp ce conducea un autoturism sub influenta băuturilor alcoolice suma de 400 de lei, pentru a nu aplica procedura legală privind testarea cu aparatul etilotest“, se mai arată în documentul citat, care continuă: „Desi din discutie se deduce că suma ar fi reprezentat costul amenzii, agentii nu au eliberat în ziua respectivă nici o chitantă pentru această sumă si au introdus banii în locul destinat sumelor primite cu titlu de mită“. Tot pe 30 aprilie, la ora 17.36.03, Greaca face semn unei persoane să vină la autospecială. Din discutiile înregistrate autorizat rezultă că persoana respectivă a oprit autoturismul la vederea autospecialei de politie si a coborît din autoturism, agentii constatatînd indicii ale consumului de băuturi alcoolice. „La 17.42.00 GML se apleacă în interiorul masinii, pe bancheta din spate, ia o sumă de bani si i-o dă lui MBE. GML închide portiera din partea dreaptă din spate iar MBE închide portiera din fată. La 17.42.07 MBE are în mînă patru bancnote de 100 ron pe care le introduce în cartea din torpedo. GML urcă în autospecială si porneste“, mai arată anchetatorii.



Cu masina după spagă



Pe 29 aprilie echipajul format din agentii Marius Greaca si Constantin Nemtu au tras pe dreapta o masină pe care radarul a depistat-o că a depăsit viteza legală. „Din dialogul purtat de agentul NC si persoana de sex masculin care a venit cu Loganul de culoare rosie rezultă că acesta din urmă i-a explicat cum pot ajunge la locuinta sa din satul Cîrligi si au stabilit să se întîlnească mai tîrziu. (...) După ce au efectuat activităti de politie rutieră pe autospeciala de politie, la orele 17.50.18 cei doi agenti de politie s-au deplasat cu autospeciala pe care efectuau serviciul la locuinta numitului AM din satul Cîrligi. La momentul 17.55.18 cei doi agenti coboară din autospeciala de politie, agentul GML afirmînd «Nu mai deschideti, că nu intrăm». Pînă la momentul 18.20.28 se observă cum cei doi politisti discută în exteriorul autospecialei de politie cu două persoane de sex masculin. La acest moment agentul NC revine în autospeciala de politie pe locul din dreapta fată, iar agentul GML rămîne în exterior si continuă discutia. La momentul 18.42.25 revine la autospeciala de polite si agentul GML. iar la momentul 18.43.04 se observă cum agentul NC scoate din buzunarul din partea stîngă de la pantaloni o sumă de bani, fiind vizibile mai multe bancnote în cupiura de 100 de lei, pe care i-o arată agentului GML. Apoi scoate din torpedou o carte si pune suma de bani între paginile acesteia, după care introduce cartea înapoi în torpedou“, se mai arată în documentul citat. Discutiile purtate între Greaca si Neamtu, coroborate cu înregistrările autorizate fac dovada promisiunii de remitere a unei sume de bani din cele obtinută cu titlu de mită în cadrul serviciului din acea zi si ofiterului Viorel Andronic.



Alte ipostaze ale mitei



Ofiterul Viorel Andronic nu doar primea bani de la echipajele de la Rutier, el însusi mergînd în control, unde nu se ferea să primească bani pe care-i împărtea frăteste cu colegul de muncă. Pe 24 aprilie a făcut parte din acelati echipaj cu agentul Iulian Ciolpan. De la 6 vitezomani au primit, între ora 8.28 si 11.50 suma de 750 de lei, pentru neaplicarea de sanctiuni. În motivarea completului de judecată se arată că momentele luării sumelor de bani rezultă cu certitudine din exploatarea mandatului de supraveghere tehnică, din coroborarea imaginilor înregistrate autorizat în interiorul autospecialei si din discutiile politistilor între ei, dar si cu soferii în culpă. Procesul verbal relevă împărtirea banilor cu titlu de mită la finele schimbului: „Pe data de 24.04.2016, la ora 11.55.31, autospeciala este în deplasare, CI se află la volan, iar AV deschide torpedoul, caută între filele carnetului din interior si scoate mai multe bancnote. Asează bancnotele pe cupiuri si observă că sînt 4 bancnote 100 de lei, 4 de 50 de lei si mai multe de 10 lei. Pune bancnotele de 10 lei în torpedoul deschis, si le împarte pe cele de 100 si de 50 de lei astfel: îsi opreste 3 bancnote de 100 de lei pentru el si înmînează lui CI o bancnotă de 100 de lei si 4 de 50 de lei. AV pune cele 3 bancnote sub sezut, iar CI pune bancnotele primite în buzunarul stîng exterior al cămăsii. AV scoate celelalte bancnote de 10 lei din torpedou pe care le numără. AV pune 7 bancnote de 10 lei pe scaunul său, între picioare, le numără pe cele rămase, respectiv 8 bancnote, din care înmînează lui CI. Apoi ia cele 7 bancnote de 10 lei de pe scaun, le asează împreună cu celelalte 2 banconte de 10 lei si le împătureste la loc. Scoate apoi de sub sezut cele 3 bancnote de 100 de lei, le asează împreună cu cele de 10 lei, după care mai înmînează alte 2 bancnote de 10 lei lui CI care le pune în acelasi buzunar la piept. De asemenea, AV pune banii săi într-un buzunar si apoi caută iar printre filele carnetului din interiorul torpedoului“.

