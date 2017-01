„Aici este vatra traditiilor, la noi, în Moldova, în Neamt...“ • Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou de la Tîrgu Neamt a adunat iarăsi mii de spectatori pentru a urmări evolutia mascatilor • ursi, capre, arnăuti si alte personaje au urcat pe scenă • „Festivalul ar putea fi unul national. Oricum, aici este vatra traditiilor, la noi, în Moldova, cu Neamt, Suceava, Botosani, Bacău“, a declarat Sergiu Dascălu, instructorul Ansamblului Poienita si director al Căminului Cultural Vorona, Botosani •

În a doua zi a anului 2017, toate drumurile din judet au dus la Tîrgu Neamt, a V-a editie a Festivalului Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou, organizat de primărie si Casa Culturii Ion Creangă, cu sprijinul Consiliului Judetean, atrăgînd numerosi participanti. Profitînd de vremea prielnică, mii de oameni din oras si din alte localităti, turisti care petrecuseră sărbătorile la pensiunile din zonă s-au adunat pentru a urmări traditionala paradă a mascatilor. Numărul acestora părea prea mic în comparatie cu multimea ce invadase centrul orasului, interzis circulatiei masinilor. În jurul orei 11, pe scena amenajată în Piata Adormirea Maicii Domnului s-a dat startul festivalului la care s-au înscris circa 20 de formatii din oras si din alte localităti, inclusiv din judete învecinate. Spectatorii care nu au mai încăput pe carosabilul din fata scenei au avut prilejul să urmărească prestatiile ad-hoc ale formatiilor ce defilau într-un continuu du-te-vino pe stradă. Pe scenă, spectacolul a durat cîteva ore, iar rolul prezentatorului a fost îndeplinit de Constantin Gavrilută, de la Casa Culturii. Acesta a anuntat si faptul că evenimentul era filmat de televiziuni nationale. „Una dintre cele mai frumoase si zgomotoase si zgomotoase manifestări de început de an, dar cu un mare continut istoric si adevăr de necontestat al traditiilor si obiceiurilor poporului român, în special din zona Moldovei, o reprezintă Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou, ce se desfăsoară pe 2 ianuarie a fiecărui an aici, la Tîrgu Neamt. Festivalul îsi propune si în mare parte a reusit să revigoreze spiritul locului, traditiile, obiceiurile si istoria, întîmplările si evenimentele care sustin si individualizează comunitatea locală si nu numai. De-a lungul celor patru editii s-au perindat pe această scenă formatii si ansambluri din Botosani, Suceava, Bacău, Iasi si nu în ultimul rînd Neamt, respectiv Tîrgu Neamt. Multumirile noastre se îndreaptă către CJ Neamt, CL si Primăria Tîrgu Neamt fără ajutorul cărora acest festival nu ar fi avut loc. Multumirile noastre se îndreaptă si spre mass-media locală si zonală, precum si către postul de televiziune Favorit TV, care va înregistra si va difuza evenimentul pe 16 ianuarie, la ora 19“, a spus Constantin Gavrilută.



Prestatia concurentilor a fost urmărită de membrii juriului de specialitate, din rîndurile căruia au făcut parte conf.univ.dr. Cristina Emanuela-Dascălu, scriitor, critic literar, eseist, jurnalist si nu în ultimul rînd cetătean de onoare al orasului Tîrgu Neamt, profesor Elena Ciorsac, consilier local, membră a comisiei de cultură a CL Tîrgu Neamt, inginer Cristina Petreanu, functionar public la primărie, Mihai Bălăoiu, profesor pentru învătămînt primar la Scoala Domnească si Constantin Gavrilută, referent cultural la Casa Culturii. Presedinte de onoare al juriului a fost primarul Daniel Harpa, dar nici el, nici ceilalti membri ai staff-ului primăriei nu au fost prezenti la eveniment, preferînd probabil să-si petreacă ultima zi liberă alături de familie. Le-a tinut locul presedintele CJ, Ionel Arsene. „Mă bucur că primăria a organizat acest festival, sustinut si de Consiliul Judetean. Astfel de traditii nu ar trebui să fie pierdute, pentru că tin de identitatea neamului românesc. Noi, cei care conducem administratia locală si judeteană, trebuie să ne îngrijim ca asfel de festivaluri să aibă loc an de an, iar eu, în calitate de presedinte al CJ Neamt, voi sprijini întotdeauna astfel de manifestări“, a spus Ionel Arsene. Au mai putut fi observati si alti oficiali, cum ar fi consilierul judetean Vasile Nica si alesul local Vasile Dron. Chiar dacă a absentat, primarul Harpa a acordat atentie evenimentului pe pagina sa de facebook, postînd ulterior fotografii de la manifestare si un mesaj: „Ca în fiecare an, astăzi, 2 ianuarie, orasul nostru a devenit punctul de întîlnire al traditiilor si obiceiurilor de Anul Nou din judetul Neamt, dar si din alte zone ale tării. Multumesc formatiilor participante, care au impresionat prin autenticitatea repertoriului si a costumatiei! Tîrgu Neamt poartă traditia mai departe!“. Formatiile de pe scenă au fost urmărite de o mare de oameni care a umplut pînă la refuz piata Adormirea Maicii Domnului. „Misiunea juriului este dificilă, pentru că toate formatiile sînt foarte bine pregătite. Se pune accent pe autenticitate, costumatie si modul de prezentare. Mi-aduc aminte cu plăcere de timpul cînd si eu participam cu aceste traditii ale zonei. Mergeam uneori pe jos pînă la Băltătesti, Valea Seacă, pentru că nu erau autobuze, dar era foarte plăcut si era o traditie pe care o respectam cu sfintenie“, ne-a mărturisit Mihai Bălăoiu. Dat fiind numărul mare de concurenti, abia după ora 14 au fost anuntati cîstigătorii. Cum fiecare grup a prezentat mai multe momente, premiile au fost acordate pe trei sectiuni.



Premiati



Astfel, la categoria Ansambluri, locul I a revenit Alaiului de datini de la Răucesti, locul II, Ansamblului Poienita din Vorona-Botosani, iar locul III, Ansamblul Floricică de la Munte, al Centrului pentru Cultură si Arte Carmen Saeculare Neamt. La sectiunea Solisti - Urătură, Plugul de la Humulesti a luat locul I, urmat de Sumanarii din Trifesti, pe pozitia a doua si Ansamblul Drăguseni, Suceava, cu premiul trei. La sectiunea Solisti-Colind, cîstigători au fost cei de la Floricică de la munte. Locul secund a fost ocupat de tînărul grup folcloric Flori Nemtene Tîrgu Neamt, iar pe pozitia a treia s-a situat Alaiul de Datini si Obiceiuri din Răucesti. Printre cei mai vîrstnici concurenti s-au numărat membrii Plugului de la Humulesti. „Mă numesc Timisescu Neculai, sînt din Humulesti, am 63 de ani si merg cu Plugul de aproximativ 12-13 ani. Sînt unul dintre cei mai vechi membri, nu fondatori, dar reformatori. În jur de 15 oameni avem, cu dobă, bici, fluier, bucium, toate instrumentele necesare ca să iasă o urătură frumoasă. Sperăm ca Noul An să ne aducă tuturor mai multă bucurie, mai multă satisfactie în viată si sănătate. Să ne vedem cu bine!“, a urat gospodarul. Sergiu Dascălu, instructorul Ansamblului de copii Poienita si director al Căminului Cultural de la Vorona-Botosani a fost de părere că publicul numeros „cere“ ca festivalul să fie de o amploare mai mare: „Am fost prezenti la patru din cele cinci editii ale festivalului si încă de la început am văzut că sînt foarte multi spectatori. Cred că este unul dintre cele mai mari festivaluri, dar ca si public, nu neapărat ca si formatii. Ar trebui să capete o si mai mare amploare, avînd în vedere publicul spectator. Festivalul ar putea fi unul national. Organizatorii pot să invite din Maramures, din Ardeal, din alte părti ale tării. Oricum, aici este vatra traditiilor, la noi, în Moldova, cu Neamt, Suceava, Botosani, Bacău“. Ca si în anii trecuti, prin oras au defilat si alti mascati, costumati mai mult de carnaval. Nu au participat la concurs, dar au încercat să capteze atentia. Un astfel de grup, autointitulat „Mort în cadă“, a socat de-a dreptul. Cele cîteva „personaje“ purtau după ele o cadă de baie umplută pe jumătate cu apă, în care se bălăcea un individ, fără haine, dar cu fata ascunsă de vopsele si o perucă. Se părea totusi că publicul a început să pună mai mult pret pe traditie si autentic, pentru că doar grupurile serioase reuseau să aducă în jurul lor spectatori. În cadrul Festivalului Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou s-au organizat si alte activităti, pe 31 decembrie si 1 ianuarie. La Casa Culturii a fost o expozitie de măsti traditionale si tot aici a avut loc un inedit concurs de gătit cozonaci si prăjituri, după retete traditionale de pe vremea bunicilor. De la referentul Casiana Popa, coordonatoarea activitătii, am aflat că s-au acordat două premii. Pentru cel mai bun cozonac a fost premiată Elena Axinte, iar pentru cea mai bună prăjitură, Aura Bran.

