Programul de Guvernare Locală în 2018, un proiect marca Dragos Chitic si PNL Piatra Neamt

Liderii PNL Piatra Neamt au declarat recent, într-o conferintă de presă, că numai dialogul si întîlnirile constante cu cetătenii sînt căile de rezolvare a tuturor problemelor care apar în comunitate. De mai bine de un an si jumătate, echipa PNL din Consiliul Local Piatra Neamt s-a implicat activ în viata orasului, iar împărtirea consilierilor pe cartiere a permis o cunoastere cît mai exactă a tuturor problemelor existente. În consecintă, echipa PNL, împreună cu primarul Dragos Chitic, a realizat Programul de Guvernare Locală pentru anul 2018, document ce va fi prezentat publicului în cîteva zile. „Asa cum v-am obisnuit, la începutul fiecărui an, în calitate de primar realizez si prezint public un program de guvernare locală care include proiectele si actiunile propuse pentru a se realiza în anul respectiv. Acest document important si asteptat de comunitate este aproape finalizat si îl voi prezenta public, în cîteva zile, la primărie. La fel ca si anul trecut, la realizarea programului din acest an a contribuit si echipa liberală de la Piatra, cu precădere colegii care sînt consilieri. Propunerile fiecărui coleg liberal au fost analizate împreună cu întreaga echipă, iar cele care au fost considerate oportune au fost prinse in Programul de Guvernare Locală 2018“, a declarat primarul Dragos Chitic. Acesta, care îndeplineste si functia de presedinte al PNL Piatra Neamt, a mai sustinut că si-ar dori ca si ceilalti consilieri locali, membri ai altor partide să vină cu idei si proiecte constructive pentru oras pentru că, „înainte de a fi oameni politici, sîntem pietreni, membri ai acestei comunităti“. Romel Bîrjoveanu, liderul consilierilor liberali din CL, a declarat că PNL Piatra Neamt îsi reafirmă dorinta sinceră de a se implica în continuare în viata orasului si de a găsi, împreună cu primarul Dragos Chitic, cele mai bune căi de rezolvare a tuturor problemelor comunitătii: „Este foarte important să stim cît mai exact nevoile fiecăruia. Dar, si mai important, este să găsim si căile, metodele de rezolvare ale acestora. Din acest punct de vedere, majoritatea propunerilor si ideilor noastre si-au găsit ecou în persoana primarului Dragos Chitic. Functionăm ca o echipă, o echipă în care fiecare stie ce are de făcut, iar eu sper ca pietrenii să vadă rezultatele acestei foarte bune colaborări“. Pentru acest an, echipa liberală si-a propus printre altele demararea lucrărilor de amenajare a unui Orăsel al Copiilor în strand, preluat de curînd în administrarea primăriei, amenajarea unor parcuri sportive, prin montarea de echipamente fitness în aer liber în mai multe zone din oras, înfiintarea unui părculet pentru animelele de companie, amenajarea unor sisteme-arcadă de pulverizare a apei în zilele calduroase ce vor fi montate în zonele urbane aglomerate, amenajarea unui traseu pietonal de urcare pe muntele Pietricica cu plecare din strada Orhei dar si organizarea unui eveniment de amploare în sezonul estival la stadion. De pe agenda liberală nu lipsesc nici proiectele care să ducă la fluidizarea traficului rutier si cresterea sigurantei în trafic atît pentru pietoni cît si pentru soferi, cum ar fi: realizarea de sensuri giratorii, montarea de semafoare cu buton si separatoare de sens. Investitii semnificative se vor înregistra si în infrastructura rutieră, cu peste 60.000 de mp de străzi pe care se vor realiza reparatii capitale si modernizarea a 16 străzi pietruite. În ceea ce priveste finantarea europeană, în portofoliul administratiei liberale se află proiecte a căror valoare depăseste 100 de milioane de euro. „Cresterea continuă a calitătii serviciilor publice oferite de municipalitatea pietreană va fi o prioritate si în acest an. Ceea ce eu în calitate de primar, împreună cu echipa liberală, ne propunem să realizăm în acest an în Piatra Neamt va însemna o crestere a confortului si calitătii vietii pentru fiecare pietrean si va fi o nouă etapă de dezvoltare pentru orasul nostru“, a mai declarat primarul Dragos Chitic.

