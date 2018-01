Gravida decedată, ceva iritare la DSP • purtătorul de cuvînt al DSP Neamt, Mirela Grădinaru, a refuzat, initial, să facă o declaratie referitoare la ancheta declansată la Neamt si Iasi în cazul Georgianei Cimpoi • aceasta a decedat la 27 de ani, fiind plimbată pe la patru spitale • deocamdată, nici Colegiul Medicilor nu are o opinie, dar nu exclude posibilitatea de a se autosesiza • Încercările legitime ale presei de a afla cît mai multe lucruri despre moartea gravidei Georgiana Bianca Cimpoi, la numai 27 de ani, însărcinată în 21 de săptămîni, i-au iritat la culme pe cei din Directia de Sănătate Publică Neamt, începînd cu purtătorul de cuvînt, medicul Mirela Grădinaru. Aceasta a răbufnit la solicitarea de a ne confirma declansarea unei anchete a institutiei, legat de decesul care ridică semne de întrebare, dacă nu cumva chiar o culpă medicală. Purtătorul de cuvînt al DSP, iritat de insistentele jurnalistilor care doresc să informeze opinia publică, ne-a reprosat că „asa nu se mai poate“ si că „putem chiar s-o înregistrăm“, pentru că domnia sa nu-si mai poate îndeplini atributiile de serviciu din cauza faptuilui că toată ziua trebuie să răspundă întrebărilor presei, în conditiile în care functia de purtător de cuvînt nu este una remunerată. În această situatie, nu ne-a rămas decît să adresăm aceeasi întrebare sefului DSP, jurist Anca Movilă, care ne-a solicitat să trimitem întrebările pe e-mail. Am încercat să-i spunem că asemenea solicitări sînt menite doar să mai dea de lucru, în plus, jurnalistilor, pentru ca ei să-si piardă timpul purtînd corespondentă cu institutile statului, plătite tocmai pentru a asigura transparentă, institutii care ar trebui să înteleagă legitimitatea întrebărilor în cazuri care ridică opiniei publice semne de întrebare. Reamintim că medicul Mihnea Hurmuzache, purtătorul de cuvînt al Spitalului de Boli Infectioase Sfînta Parascheva Iasi, a declarat: „Concluzile preliminare la care am ajuns sînt cele legate de faptul că etapele preliminare ale bolii pacientei Georgiana Bianca Cimpoi, care s-au desfăsurat în perioada 4-9 ianuarie la Roman ar fi necesitat, poate, o privire mai aprofundată. Cert este faptul că acest caz, în momentul în care a ajuns în Iasi, respectiv la Maternitatae Elena Doamna, ulterior la Spitalul de Neorochirurgie si, la noi, la Clinica de boli infectioase, era deja depăsit ca si posibilităti de rezolvare medicală. Oricum, faptul că medicii de la Roman sustin că s-a făcut tot ce era posibil, din punct de vedere al protocoalelor, acest aspect nu va putea fi judecat nici de noi si nici de ei, ci de terte persoane, care fac parte din comisiile de anchetă ale cazului“. Întelegem, pe de altă parte si situatia doctoritei Mirela Grădinaru, care, în calitate de membru în CA al Spitalului Roman încazează indemnizatie de participare la aceste sedinte (845 de lei anual), care de regulă se desfăsoară tot în timpul programului pentru care este plătită să-si desfăsoare activitatea la DSP si nu în afara acestuia, cum ar fi normal. Pînă la urmă, purtătorul de cuvînt al DSP a recunoscut că jurnalistii nu au nici o vină că pun întrebări, aceasta find menirea presei. „Ancheta privind cazul decesului gravidei din Roman, decedată la Iasi, se face în baza Ordinului Ministerului Sănătătii Nr. 620 din 11 ianuarie 2001. Din comisie face parte un reprezentant al DSP, Daniela Marcoci, sef Compartiment evaluare a stării de sănătate, sefa Sectiei ginecologie de la Spitalul Judeten, medic Georgeta Vintea, medicul sef de la Merdicină Legală, doamna doctor Elena Ciuchilean si, ca secretar de comisie, Mihaela Dumitrescu, de la DSP. Presedintele acestei comisii de anchetă este profesorul universitar Mircea Onofriescu, de la Maternitatea Cuza Vodă Iasi. Comisia documentează cazul si urmează să transmită mai departe concluziile la Ministerul Sănătătii si la Institutul de Ocrotire a Mamei si Copilului. Această comisie va transmite ministerului toate concluziile legate de modul în care i s-au dat îngrijiri medicale pacientei. Vor fi ridicate copiile foilor de observatie si a tuturor documentelor care există la Spitalul Roman, pentru a fi înaintate domnului profesor Onofriescu, care va face legătura si cu concluziile anchetei similare, de la Iasi. Probabil că si Consiliul etic al Spiatului Roman va lua în discutie cazul, dacă se va considera că se impune acest lucru“, a precizat dr. Mirela Grădinaru. Aceasta a confirmat faptul că aceasta este cea de-a doua anchetă în decurs de o lună în Neamt care au în vizor moartea unor gravide, după un alt caz petrecut la Piatra Neamt în săptămînile din urmă. Colegiul Medicilor Neamt, deocamdată nu este dispus să ofere vreo declaratie, dar nu exclude posibilitatea de a se autosesiza despre mortea Biancăi Georgiana Cimpoi. Tînăra a murit pe 9 ianuarie, la Spitalul de Boli Infectioase Iasi, unde a fost adusă de la Roman, din cauza unei condensări pulmonare (infectie la ambii plămîni) si a unui edem cerebral, după ce a fost plimbată prin patru spitale. Aceasta era însărcinată în 21 de săptămîni si se prezentase, initial, pentru îngrijiri, la Roman, din 5 ianuarie, prezentînd semnele unei infectii. Familia îndoliată, care a înmormîntat-o pe tînără duminică, 14 ianuarie, a precizat că acest caz face si obiectul unei anchete penale.

Articol afisat de 289 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (F. ORDEAN, T. CIOBOTARU)