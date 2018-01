Camere pe drumul hotilor, sub Cetate • Primăria Tîrgu Neamt intentionează să achizitioneze încă 33 de camere video stradale, inclusiv camere mobile • ochi electronici vor supraveghea si strada Tăbăcari, una folosită de diversi indivizi pentru a nu fi „văzuti“ • „Experienta din teren ne spune exact unde sînt probleme“, a declarat Florin Tofan, seful Politiei Locale • Conducerea Primăriei Tîrgu Neamt intentionează să achizitioneze încă 33 de camere video stradale, pentru a monitoriza cît mai bine zonele în care se înregistrează infractiuni sau depozite ilegale de gunoi. În prezent, în oras functionează 22 de astfel de dispozitive, asezate în special la principalele intersectii si la intrările în localitate, cărora li se mai adaugă încă 12 ce supraveghează sediul administratiei locale. Imaginile sînt transmise live la dispeceratul Politiei Locale si nu de putine ori au fost solicitate si de anchetatori pentru probarea unor infractiuni petrecute pe raza urbei. Florin Tofan, seful Politiei Locale Tîrgu Neamt, ne-a vorbit despre intentia amplasării inclusiv a unor camere mobile, o surpriză pentru cei pusi pe fapte rele. „Este făcut proiectul pentru 33 de camere, implicit pe Tăbăcari (cartierul etnicilor rromi - n.r.) si în Blebea, la periferie. Tăbăcari este o stradă de tranzit, pentru că pe aici vin diversi indivizi dinspre Timisesti, pe malul Ozanei, vin de la Blebea si evitau camerele de pe drumurile principale. Multi treceau si pe sub podul Ozanei, cu cărute, tot pentru a nu fi văzuti si am venit cu ideea de a închide această cale de acces, descărcînd mai multe remorci de pămînt pe care vom pune flori în primăvară. A fost o măsură bună, probată de scăderea infractionalitătii, pentru că pe acolo treceau hotii, masini neînmatriculate. Experienta din teren ne spune exact unde sînt probleme. Urmează să montăm si camere mobile si le vom schimba locul, amplasîndu-le unde e nevoie. Îi vom lua prin surprindere pe infractori, pentru că hotii se informează si stiu, în general, unde se află camere video. Camerele stradale au ajutat si la solutionarea unor dosare penale, înregistrîndu-se circa 15-20 de solicitări pentru punerea la dispozitia Politiei Nationale a unor capturi ocazionale de pe camere. Totul se face numai cu temei legal, la solicitarea organelor de cercetare“, a spus Florin Tofan. A oferit si un exemplu, amintind de distrugerea stîlpilor de iluminat din parcul Ion Creangă. Cei doi făptasi, niste microbisti nemultumiti de esecul echipei favorite, au fost identificati cu ajutorul „ochilor“ electronici si trebuie să achite primăriei paguba de 160 de milioane de lei vechi. În acelasi mod, prin camere amplasate strategic, speră politistii locali să rezolve si problema depozitelor de gunoi. „Permanent monitorizăm malurile Ozanei. Frecvent avem probleme pe Tăbăcari. Dar aici e vorba de lipsă de educatie, gunoiul din gospodăriile populatiei, nu numai a rromilor, este dus pe prundul de pe mal. Am găsit, căutînd cu domnul viceprimar Apopei prin gunoi, facturi cu numele unuia care a dus deseuri pe malul Ozanei si am mers acasă la el. Mai găsim si grămezi de moluz sau pămînt lăsate la întîmplare. Astfel de situatii pot fi rezolvate altfel. Cine are pămînt sau moluz să ia legătura cu noi, pentru că îl putem prelua si depozita în mod controlat pentru întărirea malului stîng al Ozanei“, a mai precizat seful Politiei Locale Tîrgu Neamt. Ne-a vorbit si despre buna colaborare cu Rossal, operatorul de salubritate din zonă. Politistii locali însotesc salariatii firmei care merg pe teren să încheie contracte sau dau somatii cetătenilor care nu si-au îndeplinit această obligatie.

