Caz socant! Strivit în container, în Germania • cadavrul lui Petru Augustin, decedat într-un container de haine uzate din Werzler, Germania, va fi repatriat prin grija preotului, membrilor comunitătii si a CL Valea Ursului • parohul din Bucium va suporta cheltuielile cu înmormîntarea • preotul Stefan Matei spune că se va implica si la construirea unei case pentru văduvă si cei patru copii orfani • O femeie si patru copii din satul Bucium, comuna Valea Ursului, trăiesc în aceste zile o dramă, de parcă nu le era de ajuns traiul extrem de greu dată fiind situatia materială precară a familiei, urmînd ca în această săptămînă să-l vadă pentru ultima oară pe cel care le-a fost sot si tată. Petru Augustin, care avea 41 de ani, a fost găsit mort, în nordul Germaniei, în localitatea Werzler, landul Hessen, într-un container pentru haine uzate. Tragedia s-a abătut asupra celor cinci membri ai familiei chiar în ziua de Crăciun, cînd nemteanul plecat în Germania din cauza lipsurilor de acasă a dorit să aleagă haine pentru cei patru copii ai lui. El s-a băgat într-un container în care nemtii pun îmbrăcăminte uzată, fără a cunoaste faptul că dispozitivul are un sistem prin care oricine pătrunde în interior nu mai poate iesi, din cauza unei clapete. Martorii au avertizat Politia, iar achipajele de urgentă trimise la fata locului au constatat că bărbatul era prins sub clapeta containerului. Tentativele pompierilor de a-l ajuta au esuat, cel în cauză fiind inconstient. În cele din urmă s-a decis tăierea cutiei din fier pentru a ajunge la victimă, dar în ciuda eforturilor de resuscitare ale echipajului unei autosanitare, bărbatul a murit. Mecanismul de închidere al clapetei containerului, în mod special proiectat pentru a preveni scoaterea neautorizată de haine, l-a blocat pe nemtean în jurul abdomenului, acestuia fiindu-i imposibil să se mai elibereze. La vremea cînd autoritătile au intervenit în acest caz neobisnuit s-a anuntat că victima nu era un om al străzii. În scopul clarificării cauzei exacte a decesului, procurorii au dispus efectuarea unei autopsii. Un purtător de cuvînt al Politiei germane declara că „acesta este un mod tragic si nefericit de a muri“, însă a atras atentia că scoaterea neautorizată a hainelor din containere este considerată furt. Ulterior avea să se afle si identitatea victimei, Petru Augustin, din Comuna valea Ursului, judetul Neamt, care avea rezidentă în orasul Werzler, landul Hessen



Omenia preotul paroh



Aflînd de năpasta căzută pe capul familiei, sotia a dorit să-si aducă sotul acasă, însă, costurile de repatriere a corpului neînsufletit fiind mari, a cerut sprijin lui Stefan Matei, preotul paroh. Acesta a încercat să impulsioneze comunitatea, în special pe cei mai cu dare de mînă si a contribuit personal la strîngerea banilor necesari. Pînă la urmă, cu sprijinul Consiliului Local al comunei Valea Ursului, în această săptămînă, o masină trimisă din localitate va aduce sicriul cu trupul bărbătului de 41 de ani, pentru a fi înmormîntat crestineste. Preotul Stefan Matei a promis că va suporta toate cheltuielile pentru slujba religioasă, asigurînd inclusiv puntile, colacii si tot ce mai este necesar pentru înhumare. „De îndată ce familia Augustin a primit socanta veste si stiind că este încercată greu sufleteste ca preot paroh mi-am spus că acesti patru copii si mama lor nu pot face fată singuri situatiei. M-am trezit cu totii cinci la usa bisericii, solicitînd ajutor. M-am implicat, cît am putut, pentru ca trupul bărbatului să poată fi repatriat. Poate va ajunge acasă în această săptămînă si atunci mă voi ocupa de înmormîntare si de tot ce trebuie“, a afirmat preotul paroh din satul Bucium. Familia Augustin stă într-o căsută dărăpănată, care nici măcar nu este a ei si, din cîte se spune, cei care o detin vor să-i dea afară. „Nu stiu ce statut au, de chiriasi sau de oameni primiti asa, din milă, dar mi-au spus că vor fi dati afară din casă. De aceea, fac o altă promisiune: aceea că, în cel mult două luni, femeia si cei patru copii, din care cel mai mic are un an si sase luni, vor avea casa lor. Le voi construi o locuintă, să aibă unde sta, fără teama că vor fi dati afară. Voi asigura masa si tot ce le mai trebuie acestor copii si mama lor“, a mai spus părintele Stefan Matei. Acesta a precizat că persoanele care pot ajuta cele cinci suflete vai de capul lor o pot face direct la Parohia Bucium, comuna Valea Ursului, prin primăria localitătii sau la redactia Monitorului de Neamt si Roman, telefon 0233/741.414.

