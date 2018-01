Bezmetică, miscarea „# Rezist!“ se pregăteste de o lovitură de stat. Autoritătile dorm în papuci Zilele acestea, pe retelele de socializare, posesorul unei minti în delir si al cărui nume îmi repugnă să-l invoc, a lansat o bombă la temelia sigurantei nationale, mascată ca apel mobilizator pentru „salvarea natiunii“. Apelul era imperios, în vederea „organizării revoltei poporului împotriva PSD pe data de 20 ianuarie 2018 în Bucuresti. Trebuie să intrăm peste ei cu forta în Parlament si în Guvern, altfel nu o să ne stie de frică niciodată... se pregăteste o încercare de răsturnare a Guvernului de către popor“. Acest scenariu nu e o premieră mediatică, ci ecoul unor precedente scenarii, care prefigurau adevărata motivatie a protestelor initiale la începutul lui 2017, după instalarea Guvernului PSD. O formă agresivă de contestare a rezultatului alegerilor din decembrie 2016, identică cu cea din Piata Universitătii de după alegerile din 20 mai 1990. Era necesar un pretext si acesta a fost oferit de către Guvernul Grindeanu, prin publicarea Ordonantei 13, pe care ulterior Curtea Constitutională a considerat-o corectă. Miscarea

„Rezist“, care a fost importată din SUA, trebuia tinută în priză si odată pornită, i s-a oferit o suită de pretexte, pentru a anunta în final ce se vrea în realitate pentru 20 ianuarie 2018. Ziua de 20 ianuarie 2018 este o zi de sâmbătă, în care parlamentarii si membrii guvernului sunt în weekend. Dacă protestatarii vor năvăli în Guvern si Parlament, nu vor avea pe cine speria în afară de paznici. Probabil vor vrea să instaleze un Guvern provizoriu si un Parlament provizoriu. Democratia noastră, de 28 de ani, ne-a învătat că Guvernul si Parlamentul se populează prin vot, nu prin fortă. Ne întâlnim cu aceleasi scenarii ca în 1990, când guvernul a fost asaltat si ocupat de către niste bezmetici si ca în 1991, când Parlamentul a fost ocupat cu topoarele, sub presiunea acelorasi bezmetici. Acum, putem fi din nou martorii unei istorii identice, la care, ca si atunci, autoritătile în drept dorm în papuci. În 1991, sub coordonarea si protectia liberalilor si a tărănistilor, minerii au năvălit în Parlament (Dealul Mitropoliei), cu acelasi scop initial „să li se stie de frică“. Ca martor al acelui eveniment, pot afirma că scopul năvălirii viza o triplă lovitură: suspendarea presedintelui Iliescu, retragerea sprijinului Guvernului Roman si dizolvarea Parlamentului ales. După retragerea ostentativă a fortelor de protectie, de către

autorităti, parlamentarii au fost supusi la umilinte si intimidări si doar

dârzenia lor remarcabilă a zădărnicit planurile bezmeticilor. Acum, pentru 20 ianuarie, este pus în operă un scenariu similar si autoritătile dau semne că nu le pasă si dorm în continuare în papuci.



Ca si Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose suflă în borsul miscării „Rezist“



La sfârsit de 2017, când tot românul îsi finaliza ultimele preparative pentru revelion, premierul Tudose a invitat la Guvern un grup de „urători“ din Piata Victoriei, dintre aceia cărora aproape un an nu le-a stat gura. Premierul „a pohtit“ să stea de vorbă cu organizatorii tuturor protestelor neautorizate din piată. Poftindu-i în Palatul Victoria, premierul le-a cerut o recenzie a urăturilor din Piată, probabil pentru a scrie un volum de culegeri folclorice. Am crezut de la început că premierul i-a chemat ca să le citească din lege ce obligatii au înainte de a începe un protest si să le spună că, începând cu 1 ianuarie 2018, nu se va mai tolera organizarea demonstratiilor neautorizate. Contrar asteptărilor unor naivi ca mine, care mai cred în suprematia legii, primind pe acesti „urători din Piată“, premierul a dat semnalul că nu are nimic de reprosat organizatorilor asa ziselor „proteste civice“. După cum se stie, un „protest civic“ nu presupune existenta unui lider sau organizator si în aceste circumstante nu înteleg pe ce criterii a stabilit premierul care sunt organizatorii cu care ar trebui să stea de vorbă. Ceea ce a reusit premierul e că a legitimat astfel actiunile neautorizate ale protestatarilor, aflati sub sigla „Rezist!“. La fel ca si presedintele Iohannis, care îi legitima la rândul său, când se preumbla în geaca rosie a PSD-ului, printre protestatari.



Miscarea „Rezist!“ a depăsit faza anti-PSD+ALDE, intrând în faza anti-România



Autoritătile responsabile ar trebui să fie preocupate de escaladarea continuă a protestelor de stradă, în care nimic din ordinea de drept nu mai contează. Esenta ultimelor amenintări cu proteste depăseste ura fată de electoratul de stânga, fată de un partid ca PSD, aducând atingere sigurantei statului român si ordinii de drept. Recent, în Germania, un stat democratic care stie ce vrea, s-a hotărât ca să se actioneze ferm în legătură cu site-urile prin care se propagă orice formă sau îndemn la violentă ori atacuri la statul de drept. La noi, în România, autoritătile dorm în papuci. Organizatorii „protestelor civile“ dispun ilegal de fonduri uriase, pe care nu reutesc să le aibă nici partidele, nici confederatiile sindicale, pentru organizarea si logistica miscărilor stradale. În România, autoritătile care dorm în papuci, dorm la comandă, protestele fiind parte dintr-un scenariu zămislit la nivele înalte, sub coordonarea DNA. DNA s-a autoproclamat reprezentantul

fără portofoliu al poporului român în opera de primenire a clasei politice, folosind ca brat armat miscarea „Rezist!“ în stradă, fără ca aceasta să obtină autorizările obligatorii, având acoperirea DNA, dar cu pretentie ca autoritătile să le asigure sigurantă, protectie si tolerantă, pe cheltuiala poporului. Basca, dreptul de a bloca circulatia prin Bucuresti ori de câte ori se adună mai mult de cinci persoane.



Bucurestiul are nevoie de un Hyde Park, numit Parcul Protestelor Neautorizate



Pentru nevoia neostoită de a protesta public, neautorizat, cu rost sau fără rost, primarul general Gabriela Firea ar trebui să fie preocupată în a pune la dispozitia „protestelor civice“ ocazionale, dezorganizate si

neautorizate un spatiu adecvat, fără riscul de a incomoda populatia aflată în treabă. Londonezii au inventat Hyde Park, unde te poti duce si poti spune ce vrei, cât vrei, cum vrei, autorizat sau neautorizat.

Fiecare cu lădita lui ca tribună si cu ideile lui. Nu s-ar spune că în Anglia nu e democratie. Dar Gabriela Firea are alte idei năstrusnice, aceea cu schimbarea numelui fostului Parc Carol (actual Herăstrău) cu numele Regele Mihai I, băgând iar zâzanie în familia regală. Sau aceea si mai năstrusnică, privind circulatia bicicletelor pe linia tramvaiului. Sansele deschiderii totale pentru promovarea protestelor perpetue neautorizate, indiferent de pretext, pot fi asigurate prin

înfiintarea unui Parc al Protestelor Neautorizate, un spatiu special gen Hyde Park, plasat undeva prin pădurile Snagovului, pentru ca protestatarii, pe de o parte si populatia, pe de altă parte, să se simtă nestingheriti.

