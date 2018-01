Horoscop - iată ce prezic astrele pentru 2018 (III) Săgetător: Faci pace cu trecutul, privesti cu optimism către viitor



Jupiter, stapânul Săgetătorului, petrece aproape tot anul 2018 în casa XII, o casa a izolarii, a actiunilor din spatele scenei, dar si a vindecarii, a subconstientului, a comorilor nedescoperite în sine. Din fericire, în 2018 Jupiter nu mai este implicat în aspecte tensionate cu planetele grele. Dimpotriva, se armonizeaza cu Pluton si cu Neptun, favorizând astfel dezvoltarea personala, autocunoasterea, autoanaliza si ajutându-i pe Săgetători sa se desprinda de trecutul care nu îi mai reprezinta. Săgetătorii au acum posibilitatea sa traga învataminte din tot ceea ce au trait în ultimii 12 ani. Se poate ca multi Săgetători sa treaca adesea prin momente de melancolie sau sa simta nevoia de a evita activitati pe care de obicei le adorau. Perioadele de solitudine conduc la reconectarea cu sine si deschid calea spre vindecare si iertare. Prin urmare, în 2018 ai posibilitatea sa stingi conflicte mai vechi de familie. De asemenea, poti sa te eliberezi de un secret care te apasa ori sa descoperi în tine resurse neasteptate de energie, atât la nivel intelectual, dar mai ales la nivel emotional. Dupa stresul anilor anteriori, dupa toate dificultatile si rasturnarile de situatie, Săgetătorii au posibilitatea sa profite de energia anului 2018 pentru a-si gasi echilibrul si linistea sufleteasca si pentru a-si recapata optimismul care îi caracterizeaza. Ai nevoie de aceasta revigorare, pentru ca 2018 aduce si dificultati. Prezenta lui Saturn, alaturi de Pluton, în casa banilor munciti si a resurselor personale sugereaza ca pentru a-ti câstiga existenta trebuie sa muncesti din greu si sa îti gestionezi cu grija veniturile. Tranzitele lui Mercur îsi activeaza în 2018 casele evolutiei si creativitatii, iar tranzitul nodurilor lunare si perechile de eclipse vizeaza axa cunoasterii Săgetătorului. Prin urmare, eastrolog.ro îti recomanda ca în acest an sa încerci sa îti largesti cât mai mult perspectiva si sa îti revizuiesti convingerile si filosofia de viata. Te avantajeaza calatoriile, studiile, contactele cu strainatatea sau cu persoane apartinând altor culturi. La 15 mai 2018 Uranus, stapânul casei comunicarii si a învatarii Săgetătorilor, îsi începe tranzitul de aproximativ 7 ani în casa muncii si a sanatatii Săgetătorilor. Prin urmare, cunostintele pe care le detii atât la nivel teoretic, cât si la nivel practic, au impact direct asupra modului în care esti perceput la locul de munca. Tranzitul lui Uranus prin casa VI poate fi folosit constructiv si pentru a-ti schimba stilul de viata, pentru a trece la un alt regim sau la un alt program de munca-odihna. Probabil ca rutina îti este data peste cap, iar viata de zi cu zi este invadata de imprevizibil. Acest lucru ar putea conduce la suprasolicitare si stres si, prin urmare, se recomanda atentie în organizarea prioritatilor. Din punct de vedere sentimental, 2018 te gaseste într-o pasa romantica, poate chiar visatoare. Primele cinci luni ale anului sunt mai favorabile celibatarilor, celor care doresc sa initieze o relatie cu o persoana de care sunt atrasi sau celor care doresc sa schimbe ceva în viata lor sentimentala.



Capricorn: Redobândirea puterii si a autoritatii



Capricornii beneficiaza în 2018 de prezenta lui Saturn chiar în zodia lor, unde Marele Benefic se simte în largul lui, fiindca se afla în Domiciliu. Acest tranzit îi ajuta pe Capricorni sa constientizeze mai mult ca oricând ca totul depinde de ei, ca succesul si esecul sunt consecinta directa a ceea ce fac si desfac singuri. În acest context astral, creste capacitatea Capricornilor de a construi, de a consolida, de a-si îndeplini obiectivele pe termen lung. 2018 este anul în care îti poti demonstra capacitatea organizatorica si competenta, poti dovedi ca esti o autoritate în domeniul tau de activitate sau ca esti un om de nadejde, capabil sa îsi asume si sa respecte angajamente fata de sine si fata de ceilalti. Aspectul armonios pe care Jupiter îl formeaza cu Neptun anunta posibile beneficii din activitati care au legatura cu educatia, comunicarea, transporturile, comertul. Pe de alta parte, este posibil sa ai tendinta de a-ti face iluzii în ceea ce priveste viitorul unei afaceri ce implica unul dintre aceste sectoare. Daca în anul precedent Jupiter si Pluton s-au aflat în relatii tensionate, în 2018 între ei se formeaza un aspect armonios. Prin urmare, se pot îmbunatati simtitor relatiile de prietenie si colaborarile cu anumite organizatii, colectivitati sau corporatii, dar poti avea succes si cu un proiect online, care are sanse sa se dezvolte spectaculos. Perioadele favorabile în acest sens sunt îndeosebi lunile ianuarie, aprilie si septembrie 2018. Marte, stapânul casei IV a Capricornului, retrogradeaza în 2018 în perioada 27 iunie - 27 august, în casa banilor si apoi în casa vietii si a personalitatii Capricornului. Este momentul sa meditezi la importanta pe care o acorzi familiei sau la modul în care familia de origine ti-a modelat sistemul de valori. Eastrolog.ro îti recomanda prudenta în ceea ce priveste cheltuielile legate de camin, investitiile imobiliare etc. Este de preferat sa le amâni pâna în septembrie. Dupa 15 mai 2018, Uranus tranziteaza casa iubirii, a creativitatii, a copiilor, a distractiei si a speculatiilor financiare. Acest tranzit poate aduce Capricornilor o înviorare a vietii amoroase sau un sprijin financiar sporit din partea familiei. Nodurile lunare în tranzit pe axa valorilor Capricornului (casele VIII-II) sugereaza ca în 2018 ar fi bine sa te decizi care relatii de prietenie îti consuma inutil resursele si care îti aduc cu adevarat beneficii la nivel emotional sau chiar material. Si echilibrul dintre ceea ce oferi si ceea ce primesti în dragoste este de mare însemnatate, iar în 2018 ai sanse sa întelegi care sunt asteptarile perechii tale, dar si care îti sunt cele mai mari temeri vizavi de intimitate. Tot în caseele II si VIII ale Capricornului au loc si perechile de eclipse din 2018, dar mai are loc si o eclipsa în casa parteneriatelor, la 13 iulie. Toate acestea prevestesc un an agitat din punct de vedere afectiv, cu mai multa deschidere ca oricând spre înnoire si schimbare.



Vărsător: Progres profesional, clarificări relationale



Neclaritatile si dificultatile profesionale ale anilor trecuti se risipesc în 2018, lasând loc cresterii, dezvoltarii si consolidarii unui viitor de succes. În schimb, Vărsătorii se pot confrunta cu o serie de dileme personale care îi împing spre un bilant amanuntit. Cu Saturn, alaturi de Pluton, în tranzit prin casa izolarii, a vindecarii, a inamicilor secreti, dar si a subconstientului, Vărsătorii au acum posibilitatea sa constientizeze si sa depaseasca o serie de limitari interioare. În prima faza, mai ales la începutul lui 2018, unii Vărsători ar putea resimti un sentiment de neputinta si dorinta de a se retrage, de a se izola pentru recalibrare si reîncarcarea bateriilor. Este chiar recomandat ca în 2018 sa îti organizezi în asa fel activitatea încât sa ai timp pentru odihna, relaxare, meditatie si orice alte practici care te-ar putea (re)pune în contact cu tine însuti/însati. Apoi urmeaza o etapa de (re)consolidare interioara. Exista însa si o serie de Vărsători care se simt în 2018 mai puternici si mai stapâni pe sine ca niciodata si care nu mai au nevoie de confirmari din exterior, demonstrând ca s-au maturizat. Aici însa se recomanda multa atentie, pentru ca nodurile lunare traverseaza în 2018 axa relationala a Vărsătorului. Mai precis, Nodul Nord traverseaza casa VII, a parteneriatelor. Acest lucru înseamna ca trebuie sa înveti sa faci loc si celorlalti în viata ta, sa (re)descoperi valoarea parteneriatelor sau a vietii de cuplu si sa ai grija sa nu fii egoist, egocentric. Uranus, planeta guvernatoare a Vărsătorului, intra în casa IV la 15 mai 2018. În comparatie cu anul precedent, agitatia de anul acesta pare sa fie mult mai constructiva, iar ideile tale, desi destul de neobisnuite, sunt mai bine organizate. Pâna la 15 mai este totusi recomandabil sa fii atent la modul în care te exprimi, pentru ca ai tendinta sa te tradezi fara sa vrei, sa scapi informatii prea personale sau sa nu reusesti sa te concentrezi. Primele cinci luni ale anului 2018 pot fi animate de discutii, negocieri, cursuri si deplasari scurte, iar stimularea mentala este deosebita. Toate acestea te pot ajuta sa îti îmbunatatesti abilitatile practice si îti ofera sansa de a-ti face cunoscute opiniile. Odata cu intrarea lui Uranus în casa IV (casa familiei si a caminului, dar si a radacinilor si a inconstientului), Vărsătorii se identifica mai mult cu trecutul, îsi revad diverse amintiri din copilarie si au posibilitatea sa descopere anumite conditionari care merita depasite. Poate fi o etapa importanta a descoperirii de sine, de care depind atât dezvoltarea profesionala, cât si echilibrul relatiilor cu ceilalti. Daca ti-ai propus sa revolutionezi ceva în viata personala, în 2018 este chiar recomandat sa începi procesul de schimbare.



Pesti: Viziune optimistă, planuri pe termen lung



Anul 2018 ar putea functiona pentru Pesti pe principiul „schimbi locul, schimbi norocul“, dar într-o variantă modificată: „schimbi mentalitătile, schimbi norocul“. Jupiter, co-guvernatorul Pestilor si stăpânul casei carierei si a directiei în viată, tranzitează până la 8 noiembrie casa IX, a marilor aspiratii, a călătoriilor, a relatiilor cu străinătatea, a studiilor superioare, a convingerilor si a filosofiei de viată. Prin urmare, în 2018 parcursul tău personal si profesional, reputatia si statutul socio- profesional depind de conceptiile tale despre lume si viată si de cât de dispus esti să-ti lărgesti orizontul cunoasterii si perspectiva asupra propriei persoane, dar si asupra carierei si a drumului pe care vrei să-l urmezi în viată. În 2018 Pestilor li se recomandă să se orienteze spre autocunoastere si dezvoltare personală, spre aprofundarea studiilor, eventual spre reluarea studiilor abandonate în anii anteriori, pentru a- si spori sansele de realizare socio-profesională. Tranzitul lui Pluton în casa XI a Pestilor te ajută si să-ti evaluezi mai realist amicii si grupurile din care faci parte. Este momentul să îndepărtezi din viata ta persoanele cu care chiar nu ai nimic în comunsi să încerci să întelegi care dintre relatii chiar sunt cu adevărat reciproc avantajoase. Acum ai posibilitatea să asezi pe baze noi anumite relatii de prietenie si anumite colaborări cu grupuri sau organizatii. Din punct de vedere financiar, în 2018 ai posibilitatea să-ti stabilizezi veniturile, mai ales după 15 mai, când Uranus părăseste casa banilor Pestilor si trece în casa III, o casă a intelectului, a comunicării, a învătării, a deplasărilor scurte si a relatiilor cu rudele, cu vecinii si cu mediul în care muncesti si trăiesti. Având în vedere că Uranus guvernează casa XII a Pestilor, în 2018 este recomandat să fii atent să nu exprimi, chiar si din neatentie, anumite îngrijorări si temeri care te bântuie de multă vreme, dar care nu au neapărat o bază solidă. Ar fi bine să privesti lucrurile într-un mod cât mai obiectiv si mai realist, chiar dacă asta presupune să faci un efort sau să te confrunti cu anumite probleme pe care le-ai tot evitat până acum. În 2018 este posibil să iasă la lumină o problemă de sănătate, poate o sensibilitate a sistemului nervos, iar rudele si prietenii ar putea insista să mergi la medic, în ciuda protestelor tale. Ar fi bine să te lasi ghidat de cei mai rationali si, poate, cu mai multă experientă în domeniu, mai ales în august si septembrie. Schimbul de idei te avantajează, dar este recomandat să eviti suprasolicitarea mentală. Poti să profiti de tranzitul lui Uranus în casa III pentru a-ti face cunoscute ideile si opiniile, dar este recomandabil să-i lasi pe cei apropiati să te ghideze, să te ajute să le organizezi. În această perioadă esti mai predispus la neatentie si la agitatie mentală si motorie.





N.R: Sursa - eastrolog.ro.

