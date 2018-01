Extraordinară pentru Strand • alesii pietreni se vor întîlni pe 9 ianuarie • în aceeasi sedintă se decide si soarta refinantării creditului de la BCR • Consilierii locali pietreni încep noul an cu o sedintă extraordinară ce va avea loc pe 9 ianuarie si care are pe ordinea de zi cîteva proiecte de hotărîre interesante. Unul dintre aceste proiecte de hotărîre de interes este cel privind încetarea contractului numărul 32839 din 04.08.2015 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întretinere si exploatare al Strandului din Piatra Neamt. Disputele pe marginea acestui subiect sînt mai vechi. Un consilier local ALDE a cerut în repetate rînduri rezilierea acestui contract, e drept, la pachet cu cel privind administrarea cimitirelor, însă nu a întrunit acceptul majoritătii colegilor din consiliul local. Pe de altă parte, si reprezentantii primăriei au lăsat să se înteleagă că sînt nemultumiri referitoare la modul în care a fost administrat strandul si că sînt o serie de aspecte neclare, motiv pentru care a fost amînată în trecut aprobarea raportului de activitate al firmei ce se ocupa de administrarea obiectivului. Pe final de an, administratorul a notificat despre rezilierea unilaterală a contractului de concesiune, dar a solicitat si niste daune, deloc mici, de un milion de lei, pentru nerespectarea contractului de către primărie. Rămîne de văzut cum vor evolua lucrurile pe 9 ianuarie si dacă primăria va fi într-un final bună de plată. De asemenea, dacă va fi reziliat contractul, ce se va întîmpla pe viitor. Va intra strandul în administrarea directă a primăriei, asa cum pare că îsi doresc o parte dintre consilieri, sau va fi organizată o nouă licitatie în acest sens. Cît priveste administrarea directă, ar exista un precedent, vezi Piata Centrală. Cu toate modificările, de organigramă, de buget, pe care le-ar presupune. Dacă se va opta pentru o nouă licitatie, e de văzut dacă nu se va întîmpla ca în cazul vechii Băi Comunale, scoasă la licitatie pentru administrare, dar în cazul căreia nu s-a găsit nici măcar un „petitor“. Revenind la sedinta din 9 ianuarie, pe ordinea de zi mai sînt ca proiecte de hotărîre cel legat de utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetar, înregistrat la 31 decembrie 2017, încheierea unui parteneriat cu Federatia Română de Tenis în vederea organizării la Piatra Neamt a meciului de Cupă Davis România - Luxemburg, în perioada 3-4 februarie, dar si cel privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 67,5 milioane de lei pentru refinantarea creditului bancar în sumă initială de 72,5 milioane de lei, contractat la BCR în anul 2007. Cît priveste ultimul proiect, acesta ar presupune, conform reprezentantilor primăriei, un real cîstig financiar pentru un buget local si asa greu încercat. În conditiile în care refinantarea ar presupune, pe lîngă un termen mai lung de rambursare, si niste conditii financiare mai avantajoase, care, în final, s-ar traduce prin mai putini bani pe care primăria trebuie să-i ramburseze lunar. Ceea ce ar oferi o reală gură de oxigen si ar mai lăsa loc de efectuarea unor cheltuieli pentru functionarea primăriei, dar si pentru buna gospodărire a orasului.

