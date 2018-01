Cînd dragostea este împărtăsită la nivel de faptă, nu numai de vorbă • Biserica Penticostală a continuat si în ianuarie 2018 campania caritabilă începută în ultima lună a anului trecut • ieri, la CJ, au primit daruri peste 400 de copii aflati în situatii materiale precare • la actiunile de la începutul anului s-a implicat si un grup de voluntari elvetieni • Ultima lună a anului trecut si prima săptămînă din 2018 a fost extrem de încărcată pentru credinciosii penticostali din Piatra Neamt. Ei au fost implicati într-o nouă campanie caritabilă, una care a început în Neamt de vreo 20 de ani si prin intermediul căruia se doreste aducerea unui licăr se sperantă si de bucurie unor semeni, în special copii, aflati în situatii nu tocmai plăcute, neavîndu-i alături pe părinti sau provin din familii necăjite. Asa cum relatam într-o editie trecută a cotidianului Monitorul, Liviu Axinte, pastorul Bisericii Penticostale Elim din Piatra Neamt, afirma că aproximativ 16.000 de pachete-cadou urmau a fi împărtite în judet în decembrie anul trecut, dar si în ianuarie 2018, ele ajungînd la copii din centrele de plasament sau din diverse scoli, la centre de bătrîni, la familii sărmane etc. Darurile au fost distribuite celor cărora le erau dedicate gratie implicării comunitătilor penticostale din Elvetia, Germania, Irlanda, dar si a celor din România. După ce pe 19 decembrie, Sala Calistrat Hogas a Consiliului Judetean a găzduit 400 de copii cărora le-au oferite pachete cu cadouri de Crăciun, o actiune similară a avut loc ieri în aceeasi locatie, la ea participînd cam tot atîtia copilasi din Piatra Neamt. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu alte institutii nemtene. De la pastorul Liviu Axinte am aflat că săptămîna aceasta a fost una plină de actiuni caritabile. Pachete au primit vîrstnicii de la Căminul de bătrîni, cei cazati la Adăpostul de noapte, romi, iar joi si vineri la cîteva sute de familii aflate într-o stare materială precară. La reusita campaniei din aceste zile s-au implicat si 15 voluntari elevetieni cu care pastorul Axinte colaborează, ei fiind membrii unei asociatii care desfăsoară actiuni prin diverse state ale globului. „Ziua de astăzi (n.r. - ieri) este una deosebită, cu atît mai mult cu cît dragostea este împărtăsită la nivel de faptă, nu numai de vorbă. Alături de noi este un grup de voluntari din Elvetia cu care colaborăm de foarte mult timp, ei fiind implicati în proiecte sociale în toată lumea, nu numai în România. Este vorba de oameni care si-au acoperit singuri cheltuielile, pentru a fi acum alături de noi. Este o mobilizare imensă, fiind vorba de aproximativ 100.000 de pachete care au ajuns în toată lumea, iar pentru acest efort noi trebuie să le multumim“, a declarat în deschiderea evenimentului pastorul Liviu Axinte. La manifestare au fost prezenti si reprezentantii autoritătilor publice locale si centrale. „Bun venit în România oaspetilor elvetieni si vă multumesc pentru tot ce faceti. Cu aceste colinde atît de frumoase ati făcut din mine un copil, alături de voi. Îmi place ceea ce faceti si as dori ca de fiecare dată la astfel de actiuni să mă invitati la dumneavoastră, nu doar în calitate de reprezentatnt al guvernului în teritoriu, ci de om, să ne bucurăm împreună“, a spus Vasile Panaite, prefectul de Neamt. Primarul Dragos Chitic a apreciat si el efortul depus în această actiune de caritate: „Salut prezenta oaspetilor din Elvetia si apreciez sprijinul acordat comunitătii noastre. Cînd am intrat parcă m-am întors în timp, în urmă cu două săptămîni cînd a avut loc un aveniment similar. Fiecare zi a acestui an să ne aducă în suflet bucurii. La multi ani!“. A fost o zi specială, asteptată, iar pentru a-i introduce în atmosfera de Crăciun, celor prezenti le-a fost oferit un spectacol sustinut de către renumita orchestră a copiilor din comunitatea penticostală de la Tolici. Colinde au cîntat pentru cei prezenti si voluntarii elvetienii, uimind asistenta. Pastorul Liviu Axinte a declarat că menirea sa si a colegilor săi este de a-i apropia pe oameni de Dumnezeu, de a le face cunoscută importanta zilelor de Crăciun si nu în ultimul rînd de a aduce bucurie acolo unde ea nu este din belsug - în sufletele unor copii la care Mosul nu ajunge. Înainte ca multele cadouri să ajungă la cei mici, presedinta fundatiei din Elvetia, cea care s-a ocupat de actiunea umanitară si-a exprimat bucuria de a se afla în rîndul nemtenilor, dar si a faptului că prin prezenta la Piatra Neamt a cunoscut o parte din România si a dat asigurări că va transmite peste hotare realizările pastorului Liviu Axinte.

