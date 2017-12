Plugusorul pentru Primăria Piatra Neamt Aho, aho, copii si frati,

Stati putin si nu mânati,

Ascultati ce vreau să spun,

Eu, pribeagul Mos Crăciun,

Care-n marsul meu răzlet,

Am alergat prin judet,

De la munte pân-la ses,

Oprindu-mă tot mai des,

Prin orase si prin sate,

Toate frumoase, curate,

Gătite de sărbători,

Cu beteală si cu flori;

Bună vremea, gospodari,

Oameni cu răspunderi mari,

Care-n urmă cu un an,

După cum aveati în plan,

Ati urcat semeti pe val,

Chiar în Consiliul Local.

Eu vă urez sănătate,

De succese s-aveti parte,

Municipiul să-nflorească,

Lumea să vă pretuiască,

Să se-adune-n buget banul,

Cum creste-n grădini bostanul;

Veti avea pe-ndestulate,

Banii pentru sănătate,

Aziluri, orfelinate,

Pentru scoli, sport si cultură,

Cheltuiti-i cu măsură;

Banul public investit

Să fie atent chibzuit,

Iar de-o rămânea vreun pai,

Dati ceva si pe la cai,

Cum ati dat si-n acest an,

Când s-a pus ban lângă ban,

De-a zburat vestea în tară,

Auzindu-se si-afară,

Că Piatra Neamt e-un oras,

La multe sporturi fruntas,

Printre care sportu-ecvestru,

A-năltat prestigiu nostru;

Ani la rând ne-am ocupat,

Orasul l-am promovat,

Fiindcă am organizat,

Concursuri nationale,

Multe cupe mondiale;

Si-au venit la noi turistii,

Călăretii si artistii,

Turcii, grecii si germanii,

De si-au lăsat aici banii;

De-am mai fi iarăsi ce-am fost,

În tară s-avem un rost,

Baza cea de Peste Vale,

Scrisă demult în anale,

Trebuie modernizată,

Spre-a fi iar ce-a fost odată,

Cea mai frumoasă din tară,

Să putem găzdui iară,

Competitii mondiale,

Si-alte internationale;

Dar Bazei de Peste Vale,

Unii i-au cam dat târcoale,

Nu s-a-mplinit visul lor,

Spre binele tuturor,

Fiindcă noi nu am cedat,

Am luptat, ne-am judecat,

Iar instantele curate,

Doar nouă ne-au dat dreptate.

Se va-mplini visul lor

La Pastele Cailor;

Vrând Baza de călărie

Dumnezeu să nu-i mai tie,

Să ajungă albi ca varul,

Să le cadă mădularul,

Limba să le putrezească,

Să aibă mersul de broască,

Si de-or ajunge la mal,

Să moară striviti de cal.

Noi, cei de la călărie,

Cum toată lumea ne stie,

N-am cedat, nu vom ceda,

Într-una ne vom lupta,

Până când vom avea parte

Si noi de sfânta dreptate;

Poate-n anul care vine

Ne va fi ceva mai bine,

Dacă-întregu-Executiv

Si Consiliul, receptiv,

Vor da mâna-n unitate,

Vrând să se facă dreptate,

Ca terenul disputat,

Să fie înapoiat

Si lăsat în custodie

Numai pentru călărie;

Acest lucru s-a produs,

Undeva este si scris,

Când domnul Chitic, primar,

Pe atunci interimar,

Le spunea plin de mândrie,

Celor de la călărie,

Că de-or câstiga procesul,

Dânsul va face demersul,

Că acest teren furat,

Să le fie-napoiat,

Cum spuneam, în custodie,

Pentru sport si călărie.

Din păcate, fără bani,

S-au scurs aproape doi ani,

De când nu a fost putinta,

Probabil că nici vointa,

Ca problemele-ncurcate

Să fie-odată transate.

De-aceea, privim cu jale,

Când ajungem Peste Vale,

La Baza de călărie,

Pe vremuri, bijuterie,

Iar acum se degradează,

Fiindcă nimeni nu plusează,

Bani în suma-asa de mare,

Doar pentru modernizare.

Încă e tinută-n viată,

Ne căznim să-i dăm o fată,

Pentru-a fi competitivă,

Pe plan national activă,

Organizând competitii,

Cunoscute cu traditii.

Acum insistăm plenar,

Din nou la domnul primar,

Exprimându-ne-o durere,

Că nu mai avem putere,

Să mentinem mereu vie,

Flacăra în călărie;

Nu vrem să fim deloc duri,

Dar de nu se iau măsuri,

Urgente, pe legi bazate,

În termene limitate,

Vine peste noi urgia,

De-a lichida călăria;

Nu cred că domnul primar,

Care-i primul gospodar

Si nici domnul Gavrilescu,

Viceprimar de Băsescu,

Să accepte-o tragedie

Pe-a orasului mosie.

După ce ne-am plâns amarul,

Cum face pe câmp plugarul,

Hai să tragem niste brazde

Pentru cinstitele gazde;

Întâi plugul mai activ

Direct la Executiv,

Apoi plugul tras de cal

Pentru Consiliul Local;

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



Noi pe unde am umblat,

Multe, multe am aflat,

Orasu-i foarte curat,

Ca în basme luminat;

Luni întregi v-ati chinuit

Până când ati reusit,

Cu talent si iscusintă,

Ca să dati în folosintă,

Piata Centrală vestită,

De mai multi sacali pândită;

Dar acum, bine se stie,

Că e tot la Primărie,

Să fie administrată,

Permanent modernizată,

Si-apoi rentabilizată;

Prin oras dacă pornesti,

Lucruri bune-ai să gasesti:

Pe străzi s-a muncit intens,

Ai separatoare de sens,

Nu mai sunt doar iluzorii

Sensurile giratorii,

Care prompt fluidizează,

Foarte bine dirijează,

Circulatia-n final,

Chiar si călare pe cal.

Când ajungi pe la muzeu,

Dacă mergi cumva mai greu,

Si vrei să te relaxezi,

Trebuie doar să traversezi,

Si-ajungi, fiind mai atent,

Într-un parc inteligent.

În zone, unde cei tari,

Sunt câinii comunitari,

Atacând cu insistentă,

Se cere multă prudentă;

E bine c-a apărut

Înc-un padoc construit,

Că poate-ntr-un viitor

Si problema câinilor

Va fi total rezolvată

Făr-a mai fi amânată.

Spuneam cum am remarcat,

Că orasul e curat,

Tot asa am observat

Si cum s-au securizat

Multe europubele,

În oras, prin cartiere.

Aceste realizări,

Aminitite în urări,

Si-altele neamintite,

De toată lumea stiute,

Ne-obligă să-i dăm crezare,

S-avem încredere mare,

În acest executiv

Capabil si foarte-activ,

Condus de-un vrednic primar,

Care stie foarte clar,

Cum ce-i rău să redreseze,

Iar ce-i bun să promoveze;

El este înconjurat

Si permanent ajutat

De cei doi viceprimari,

Oameni cu răspunderi mari,

Gavrilescu si Vârlan,

În functii de peste-un an;

Consilier personal,

Popescu, mereu pe val;

Puscasu, brav veteran,

Administrator de-un an;

Fecic, tânăr secretar,

Cu legile-n buzunar.

Iar domnii consilieri,

Care-s cei mai mari boieri,

Dacă-au venit la urare,

Absolut din întâmplare,

Vor băga mâna-n tunică,

Si vor scoate-o pungă mică,

Slobozind discret din ea,

Toată-indemnizatia,

Ca s-o dea la urători,

Care-s pe drumuri din zori;

Să tragem niste urări

Si pentru realizări!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



Trageti brazda mai atent

Pentru toti din parlament,

Încă una si mai mare

S-ajungem la Guvernare;

Toate guvernele-n bloc

De tară si-au bătut joc;

Încă de la început

S-a distrus cât s-a putut,

Furând toti cam ce au vrut,

Nici o jenă n-au avut;

Ne-au lăsat fără păduri,

Fel de fel de secături,

Tăind într-o veselie

Cu Romsilva-n cârdăsie;

Încă fură toti cum vor,

Că-s multe cozi de topor

În Guvern si-n Parlament,

Manifestându-si strident

Aplecarea spre hotie

Într-o biată Românie,

Înecată-n sărăcie,

Devenită colonie.

Chiar de Mosu-i în putere

Se apropie de-ncheiere.

Să le urăm sănătate

Doamnelor salariate

Si domnilor bărbătei

Că-s functionari si ei;

Când intri în Primărie

Fiecare treaba-si stie,

Amabili, oameni de treabă,

Toti sfătosi, te-ajută-n grabă,

Doctori în calculatoare

Si doamne si domnisoare

Iar sefii lor de birou

Sunt purtătorii de nou,

Toti se-ntrec si inventează

Treaba o supraveghează

Lumea să fie servită

Si în final multumită.

Pentru toti functionarii

Să slobozim telegarii

Si să tragem roata plină

La Primărie-n grădină.

Mânati măi, hăi, hăi!

