Premii de milioane la parada mascatilor de la Tîrgu Neamt • traditionala paradă are loc pe 2 ianuarie • trofeul festivalului va aduce cîstigătorului 2.500 lei, iar pentru premiile I, II si III se vor oferi 2.000 lei, 1.500 lei si 1.000 lei •

Nemtenii sînt asteptati în ziua de 2 ianuarie, la Tîrgu Neamt, la traditionala paradă a mascatilor - Festivalului obiceiurilor si traditiilor de Anul Nou, ajuns la editia a VI-a. Evenimentul este organizat de către Primăria si CL Tîrgu Neamt, Casa Culturii si CJ, bugetul alocat depăsind 40.000 lei. Programul va începe cu parada formatiilor de mascati prin centrul urbei, care vor evolua apoi, de la ora 11, pe scena amenajată în piata Adormirea Maicii Domnului. Premierea este planificată să aibă loc la ora 13.30. Pe lîngă diplome, vor fi acordate si recompense bănesti. Astfel, trofeul festivalului va aduce cîstigătorului 2.500 lei, iar pentru premiile I, II si III se vor oferi 2.000 lei, 1.500 lei, respectiv 1.000 lei. Festivalul a început să se desfăsoare în mod organizat în urma unei hotărîri adoptate de CL în decembrie 2012. În urmă cu cîtiva ani nu se cheltuia mai nimic pentru organizare, mizîndu-se pe faptul că mascatii aveau obiceiul să se adune pe 2 ianuarie în oras. Autoritătile au hotărît să se implice după ce s-a observat o scădere a participantilor si a publicului spectator, constatîndu-se si că poluarea culturală si fenomenul de kitch luase amploare, degradînd obiceiurile si traditiile autentice. În formula actuală, festivalul îsi propune perpetuarea si promovarea traditiilor si obiceiurilor locale si nationale, cunoasterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc, păstrarea notei de autenticitate si originalitate a traditiilor si obiceiurilor românesti, descoperirea si culegerea de folclor autentic. Programul si bugetul celei de-a VI-a editii a festivalului mascatilor au fost aprobate de alesii de sub Cetate în sedinta din 22 decembrie. „Traditiile si obiceiurile ocazionate de Sărbătorile de iarnă sînt cele mai bogate si mai vesele dintre manifestările folclorice din Neamt si nu numai. De la Sărbătoarea Crăciunului la Anul Nou au loc o serie de manifestări la care participă toată colectivitatea, impresionînd prin costumatiile originale, muzică traditională, mesaj si recuzită. Cîntecele de Colind, Uratul cu plugusorul, jocurile cu măsti, Capra, Ursul, Arnăutii, Dansul căiutilor si Teatrul haiducesc sînt obiceiuri de un farmec si originalitate deosebite, care îmbogătesc repertoriul national. În Tîrgu Neamt s-a împămîntenit obiceiul să se organizeze, în fiecare an, o Paradă a acestor obiceiuri si traditii, ca un adevărat carnaval, fiind si o importantă atractie turistică. (...) Mentionăm că, în cele cinci editii care s-au desfăsurat pînă acum, au participat un număr mare de formatii din Neamt si din zonele limitrofe judetului“, se mentionează în expunerea de motive semnată de primarul Daniel Harpa.

Articol afisat de 103 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (R. AANEI)