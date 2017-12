„Mos“ Lupu din nou le-a zis-o în urătură • sefii judetului nu au scăpat nici în acest an de urăturile acide ale lui Costache Lupu • pe unii i-a lăudat, pe altii i-a „atins“ nitel si se pare că nimeni nu s-a supărat •

„Mos“ Costache Lupu, un nemtean arhicunoscut, nu a uitat nici la sfîrsit de 2017 de „năravul“ pe care-l are de ani si ani, acela de a ura oficialitătile judetene si pietrene. Zilele trecute, în calitate de presedinte al Clubului Sportiv Ecvestru, a adăstat în fata Primăriei Piatra Neamt si a Palatului Administrativ, îmbrăcat, cum altfel decît în Mos Crăciun si ajutat de o ceată de colindători s-a pus pe zis, taxîndu-i mai mult sau mai putin pe cei cu functii. Dar iată ceea ce a avut de spus pe unde a colindat.





Plugusorul pentru Consiliul Judetean si Prefectură



Aho, aho, copii si frati,

Din tot judetu-adunati,

Porniti plugul si arati

Pe gospodari să-i urati;

Stati putin si nu mânati

Si cuvântu-mi ascultati,

C-am venit cu gandul bun,

Cum fac mereu de Crăciun,

Am sosit din nou în prag,

Când voi m-asteptati cu drag,

Să vă astern la picioare

Daruri multe pe covoare:

Pentru daruri, roata măi,

Hăi, hăi, hăi!



M-am pornit să vin la voi

Ca să v-aduc înapoi

Toate drepturile furate

Si salariile tăiate;

Mintea cu nerusinare

Pedelista guvernare,

Când dup-a lor expertiză

Aveam cea mai mare criză;

Vouă vă tăiau din bani

Ei deveneau barosani,

Îsi tot adunau averi

Din mită, retrocedări,

Microsoft si alte surse

În buzunar la ei scurse;

Vă-nchideau spitalele,

Desfiintau scolile,

Alungau specialistii

Si vă umileau artistii;

Tinerii fără sperantă

Plecau la mare distantă,

Părăsindu-si satele,

Abandonând scolile,

Rătăcind în lumea mare

Unde-i totul de vânzare.

Trageti brazdă-adâncă, groasă,

Să se-ntoarcă toti acasă!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



Dragii mosului copii,

Vreau iar să vă văd zglobii,

Fericiti, întorsi acasă,

De sărbători toti la masă,

Să petreceti, să cântati,

Pe cei dragi să-i colindati,

Cum ati prins de la străbuni,

Ca adevărati români.

Am venit, azi, la fereastră,

Să aduc în curtea voastră,

Cadouri nenumărate,

De la guvern adunate:

Salarii din plin mărite,

Pensii consistent sporite,

Impozite mai scăzute,

Si alte biruri dispărute.

Stim, Programul guvernării,

Vrea prosperitatea tării,

Iar Dragnea, bravul bărbat,

De români apreciat,

Secondat de Tăriceanu,

Stiu precis ce vor la anul:

Copiii mai fericiti,

Tinerii mândrii-împliniti,

Toti cei buni ca să muncească,

Tara n-o mai părăsească;

Să-si regăsească menirea,

Să-si afle-aici fericirea,

În casa lor părintească,

De pe glia strămosească,

Crească-si pruncii-n bucurie,

Aici fericiti să fie.

Pentru Guvern si români,

Porniti plugul din străbuni,

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



Dar Mosul v-avertizează,

Să vegheati cu mintea trează,

Nu vă mai lăsati mintiti,

Înselati si păcăliti,

Privind mândra Românie,

Cum devine colonie;

Cum tineri liberi, frumosi,

În stradă sunt mereu scosi,

Pe bani grei să protesteze,

Legile să le-anuleze,

Pentru ca în România

Să domnească anarhia;

Cum persoane ONG-iste

Cozi de topor sorosiste,

Puse să mobilizeze,

Cât mai multi să protesteze,

Mereu să intimideze

Ca să destabilizeze;

Ei urmează un model,

Al statului paralel,

Care joacă-n fortă, tare,

Făcând jocur'le murdare

Ale fortelor de-afară

Si-a lichelelor din tară;

I-ajută si DNA-ul,

Devenit acum Bau-baul,

Cu cătusele pe masă,

Săltând pe-oricine din casă,

Semănând groază, oroare,

În politica cea mare.

Iohannis, supărat, rău,

Că n-are Guvernul său,

Cu Soros si gasca lui,

Subjugată banului,

Se tot dă de ceasul mortii,

Asteptându-si darul sortii

Si sperând într-o minune,

Gata să iasă pe bune,

Dacă-n iarnă PSD-ul,

Obosit să ducă greul,

Îi va ceda guvernarea,

S-aibă el marea cu sarea.

Trageti brazdă voinicească,

Planul să nu-i reusească!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



De-ar fi să se-ntâmple-asa,

Când foamea ne-o răscula,

Ne-om lua pusca si calul,

În galop vom trece dealul,

Si-om purcede-n haiducie,

Ca pe vremuri, măi, bădie.

Vom vâna toti sarlatanii

Care-ntr-una fură banii

Bătându-si joc de popr

Huzurind în raiul lor;

Vedem cum după multi ani

Fel de fel de smecherani

S-au perindat la putere

Hămesiti să facă-avere.

Toti mintind din cale-afară

Au muls biata tărisoară.

Ei si-au adunat averi

Ajunsi din calici boieri

Ne dau lectii de morală

Doctorasii fără scoală

Toti „Miticii“, toti „gusatii“

Sunt fruntasii astei natii;

Ei au case, vilisoare

Multe hoteluri la Mare

Terenuri intravilane

Mitsubishi-uri si Mertane

Si alte proprietăti

Prin cele străinătăti.

De aceea la noi în tară,

Bucuria-i tot mai rară,

Multi, ducând-o foarte greu,

Imploră pe Dumnezeu,

Să coboare Duhul sfânt

Cu dreptate pe Pământ,

Iar justitia cerească,

În tară să legiuiască;

Si-atunci, sigur, ei, magnatii,

Procurorii, magistratii,

Nu chiar toti, numai spăgarii,

Escrocii, miliardarii,

Cu de-a sila adunati,

În temnite ferecati,

Îsi vor ispăsi păcatul,

Biciuiti de Necuratul.

Trageti focul peste ei

Ca să scăpăm de misei!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



Vom intra în noul an,

Tot cu plugul lui Traian,

Urăm la Sfântul Vasile

Cum am prins de ani de zile,

Am începu a ura

Prin toată Europa,

Ca să arătăm la lume

C-avem datini străbune,

Europa să cunoască,

Traditia românească,

Să-i respecte pe români,

Că-s aici, pe veci stăpâni

Si-s mari mesteri făurari,

Harnici, isteti, gospodari.

Cu credintă-n Dumnezeu

Care ne-ajută mereu

Să răzbim prin ani cumpliti

Când mai tristi, când fericiti,

Stăpâni ai acestui plai

Sfintit ca Gura de Rai,

Unde mândri vietuim

Si soarta ne-o rostuim,

Îngăduitori să fim,

Cu voie sau fără voie

Să ne ajutăm la nevoie;

Strămosii să-i respectăm

Ogorul drag să-l lucrăm,

Cum am prins de mii de ani,

De la daci, de la romani;

Ăsta-i plugul din străbuni

Atât de drag la români,

Fiindcă, după cum se stie,

Toti suntem legati de glie;

Când ogoarele se ară

Sufletul ni-i primăvară,

Mii de soapte se aud

Pe câmpul de verde crud;

Când grânele unduiesc

Si le ascultăm cum cresc

Ne vin soapte din străbuni

Împletite în cununi:

De la ei primim poruncă,

Să nu ne ferim de muncă,

Când este vorba de glie,

Avem sfânta datorie,

S-o lucrăm cum se cuvine

Ca să ne fie mai bine,

Ca s-avem prosperitate,

Prestigiu si demnitate,

Si-n Europa intrati

Să fim mândri, respectati,

Trageti brazdă mai adâncă

Să ne-apucăm toti de muncă,

Hai să ne-apucăm de treabă,

Serios si mai degrabă,

Pentru că-n comunitate,

Nu curge miere si lapte,

Precum nimeni n-o să vadă,

Nici câini cu covrigi în coadă;

Trageti brazdă mai extinsă,

Să nu stăm cu mâna-ntinsă,

Să ne-apărăm demnitatea,

Prestigiul si libertatea.

Pentru harnicii români

Pe-aceste plaiuri stăpâni,

Trageti brazdă la chindie

Să-i cinstim cu bucurie!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



Acum, la sfârsit de an,

Consiliului Judetean,

Celor mai mari gospodari,

Alesi cu răspunderi mari

Si la-ntreaga Prefectură,

Guvernantă-n bătătură,

Mosul cu drag vă urează

Să vegheati cu mintea trează,

Fiti prezenti pe metereze,

Lumea să v-aprecieze,

Judetul să înflorească,

Lumea o să vă iubească.

Au vrut Domnul si natura

Să creeze conjunctura

Ca la noi si Prefectura

Si Consiliul Judetean,

În acest important an,

Să aibă-n frunte doi bărbati,

Tineri, experimentati:

Arsene, mai ortoman,

La Consiliul Judetean,

Vasile, preot perfect,

Înalt demnitar, prefect.

Dar bravul nostru prefect,

Pentru a fi cât mai perfect,

Se străduieste de zor,

Ca un bun guvernator,

Legile să se respecte,

Iar măsurile corecte

Să se aplice cu-ndurare

Celor fără apărare,

Cum spune Sfânta Scriptură,

În altar la Prefectură.

Urăm de lângă trăsură

Pentru toti din Prefectură:

Directori si secretari,

Pentru sefii mici si mari,

Pentru doamne, domnisoare,

Contabile, secretare,

Pentru toti functionarii

Vom slobozi telegarii,

Si-or bate pasul pe loc

Iar potcoavele de foc

S-aducă la toti noroc.

Trageti brazdă cu măsură,

Pentru-ntreaga Prefectură!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



Măi flăcăi, măi urători,

Care v-ati trezit în zori,

Si voi, mândri călăreti,

Harnici, voinici si isteti,

Dacă vreti, cumva, vreun ban,

Tot Consiliul Judetean

Poate face la concret

O găurică-n buget;

Ca să vă luati argintii

Hai să urăm presedintii

Comisiilor, ca la carte,

De strictă specialitate,

Ei hotărăsc si propun

Tot ce este rău sau bun.

La finante si buget,

Unde nimic nu-i secret,

Domn' Puscasu, presedinte,

Grijuliu ca un părinte,

Cu Bosovici se consultă,

Foarte atent o ascultă,

Împreună studiază,

Calculează-analizează,

Si abia târziu de tot,

Supun proiectul la vot,

Dorindu-si în sinea lor

Înghetarea banilor.

Minim să se cheltuiască

Visteria să sporească.

Comisiei de buget

Mosu-i urează discret,

Iar doamnei Adriana,

Să învârtă istet pana,

Când vor socoti la anul

Să sporească-n tindă banul

Cum creste-n grădini bostanul

De-or s-adune pe-ndelete,

Chiar vreo câteva bugete,

De vor fi pe-ndestulate

Banii pentru sănătate,

Aziluri, orfelinate,

Salarii la bugetari,

Sprijin la pensionari,

Pentru sport, pentru cultură,

Chiar pentru agricultură,

Iar de-o rămânea vreun pai,

Să dati, iar, si pe la cai,

Cum ati făcut an de an,

Când s-a pus ban lângă ban,

Trebuie să remarcăm

Multumi s-apreciem

Că-n anul ce-l încheiem

Fără vreo exagerare

Fu record de finantare

De când au loc competitii,

La Piatra Neamt, cu traditii.

Trageti o brazdă discret

Comisiei de buget!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



Altă comisie-n top

Făr-de care nu zici hop,

Păstrând maximă prudentă

Neadmitând vreo influentă,

E comisia de juristi

Si ei vrednici analisti

În frunte cu Bourceanu,

Pot analiza tot anul,

Un proiect mai important,

Dacă n-apare-un garant,

Hotărât, atunci, pe loc,

Să bage chiar mâna-n foc,

Că toate cele propuse

Doar prin vot vor fi impuse

Iar proiectele-aprobate

Se înscriu în legalitate;

Vine atunci Bosovici

Să facă lumină-aici,

Că el, juristul Bogdan,

Are-un singur punct în plan:

Legislatia-ncurcată,

Uneori alambicată,

Să fie interpretată,

Foarte corect aplicată.

Pentru Bogdan, Bourceanu,

Mosu-ar vrea ca pe la anul,

Să aibă amândoi succese

La dame si la procese!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



Mai trageti, flăcăi, o tură,

Să ajungem la cultură,

Sănătate-nvătământ,

Sport, turism în plin avânt,

Comisie de elită,

Având soarta fericită,

De-a fi condusă cu zel,

De un Radu Tudorel,

Cercetător renumit,

În tot judetul vestit,

Consilier veteran,

Cu mandate an de an;

Având multă experientă,

Impune cu insistentă

Respectarea cu ardoare

A legilor în vigoare;

Consilier mai multi ani,

La brat cu alti veterani,

Au vegheat ca în judet

Mereu să se pună pret

Pe cinste si pe onoare,

Ce-avem mai de pret sub soare.

La comisii să urăm,

Pe toti să-i felicităm,

Si să ne rugăm la sfinti

Pentru bravii presedinti!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!

Si-acum plugul lângă scară,

C-ajungem la secretară;

Struniti-vă bine fleanca

Când urati pe Soroceanca;

Înzestrată cu mult zel

E singura doamnă de fier,

Activă, inteligentă,

La derapaje atentă,

Veghează, fără percepte,

Legile să le respecte;

Când ajung consilierii,

Mai multi din sfera puterii,

În CA-uri agamani,

Pentru-o lună sau multi ani,

Soroceanca, blândă, dură,

Îi înhată de centură

Si-i aruncă în penibil

Cu marca „incompatibil“;

Dac-ar fi să cârcotim,

Vrem, nu vrem, ne referim,

La cunoscutul crestin,

Dan Vasile Constantin.

Trageti brazdă lângă scară,

Pentru doamna secretară!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



Cu onoare îi urăm,

Brazd-adâncă le arăm,

Domnilor, care de-un an,

Conduc Consiliul Judetean.

Acum, mai bine de-un an,

În alegeri, la locale,

Fără surle si tambale,

PSD-istii, pe cai mari,

Nefiind majoritari,

Au reusit în final

Să urce din nou pe val,

Datorită lui Arsene,

Care s-a trezit din vreme,

Surclasând clar, PNL-ul,

Cu ALDE si PMP-ul;

Arsene, disciplinat,

Politician rasat,

A stiut să-nvârtă roata,

Hotărând pe dată soarta,

În Consiliul Judetean,

După cum avea în plan,

Iară la municipal,

Călare din nou pe val,

A creat majoritate,

Să meargă treaba pe roate.

La vreme-aceea Dulamă,

Mândru că-i băgat în seamă,

Iute a negociat,

A promis si s-a jurat,

Obtinând pe ne-asteptate

Două functii importante:

Fiindcă a tinut la pret,

S-a instalat la judet,

Chiar el, vicepresedinte,

Si-un viceprimar cuminte,

În forul municipal,

S-ajungă si ei pe val.

După mai bine de-un an,

Crezându-se barosan,

Dulamă strică-nvoiala,

Declansând ciorovăiala;

Uitând de negocieri,

Nehotărâti în doi peri,

Îi vedem pe PMP-isti,

Niste străluciti pucisti.

Au rămas pe baricade

PSD-ul si cu ALDE,

Doar un vicepresedinte,

Să-mpingă caru-nainte;

Asaftei, om serios,

S-a pus pe treabă vârtos,

Si-altii ca să ia aminte,

Ascultând de presedinte.

În acest moment de criză,

Poate-apărea o surpriză;

Să vrea însusi PSD-ul,

Ca la brat cu PNL-ul,

Să facă, pe neasteptate,

O altă majoritate;

De-ar putea consilierii,

Tentati de-orgoliul puterii,

Când si când să mai cedeze,

Împreună să voteze,

Hotărârile dreptătii,

În slujba comunitătii;

S-ar crea un pol solid,

De fapt, un singur partid,

Fără doctrine, culori,

Slujindu-i pe-alegători,

Ca să-l numim la bilant,

Partidul judetului Neamt.

Pentru-această perspectivă,

Trageti o brazdă parsivă!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



Dar pân-atunci, PSD-ul,

Nevoit să ducă greul,

Clar se va orienta,

Atent va mobiliza,

Propriul nucleu de partid,

Experimentat, solid,

Îndrumat de presedinte,

S-atingă mai multe tinte

În domenii dirijate

De strictă specialitate:

Consilierii personali,

Oameni isteti si loiali,

Au rolul de-a studia,

Permanent de-a informa,

Si-a propune, finalmente,

Solutii eficiente;

Sefii de compartimente,

Persoane inteligente,

Si-asumă, vizionari,

Răspunderi extrem de mari:

Conachi la investitii,

Stăpânit de mari ambitii,

Vrea, ca fiind la butoane,

Saptescinci de milioane

De euro, nu de lei,

Generos dar de la zei,

Adus de Arsene-n Neamt,

Când altii n-au prins un sfant,

Să fie chivernisiti,

Foarte atent cheltuiti,

Rational, cu măsură,

În Sfânta Infrastructură:

Urgentă, pe filieră,

E structura rutieră;

Aprobat si prins în plan,

Drumul Mărgineni-Roman,

Ce-ajunge-n european,

Va costa, fără fasoane,

Treisdouă milioane;

Se află la mare pret,

Si-alte drumuri din judet,

Încadrate-n parametrii,

Saptezeci de kilometri;

Apar si poduri pe hărti,

În vreo opt localităti.

Mai trebuie remarcate

Investitiile-aprobate,

La-nvătământ, sănătate,

De cârcotasi criticate,

De cei multi apreciate;

S-or construi cu eforturi

Întâi, cinci helioporturi,

Si un grandios spital,

Ultramodern, în final;

Mai multe dotări, după caz,

La Roman, Târgu, Bicaz;

Aceste realizări,

Cu beneficii, urmări,

Vor aduce bunăstarea,

Progresul si dezvoltarea,

Ne vor duce înainte,

Cu Arsene presedinte;

Si-atunci, cei plecati afară,

Se vor întoarce-n tară,

Vor veni nemtenii-acasă,

Cu drag să-i punem la masă

Si-mpreună să urăm,

Judetul să-l colindăm,

Iar pentru realizări,

Să-i tragem niste cântări,

Si-nc-o brazdă-n bătătură,

Stropită cu băutură!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



Hai, voi, mândri urători,

Renumiti colindători,

Trageti-vă către-apus,

Că mai am ceva de spus,

Un capăt de urătură,

La judet, în bătătură:

Si de jos si de pe cai,

Urăm pe Oana Bulai,

O doamnă adevărată,

Si frumoasă si bărbată,

Curajoasă, neînfricată,

De tot judetu-admirată;

Pretutindeni e prezentă,

Exigentă, insistentă,

Harnică si competentă,

La detalii, foarte-atentă,

Rezolvă cu iscusintă,

Si cu multă chibzuintă,

Într-un stil suplu, istet,

Problemele din judet,

Uneori alambicate

Si destul de complicate.

Pentru viitorul an,

Oanei, că-i sef judetean,

Noi îi urăm sănătate,

Treaba să-i meargă pe roate,

Pe oameni să-i studieze

Si-apoi să colaboreze!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!



Măi copii, măi călăreti,

Sportivi tineri si isteti,

Ne-apropiem de-ncheiere,

Dar stiu c-aveti o durere,

Spusă de voi, an de an,

Consiliului Judetean.

Poate-n anul viitor,

Se va avea în vizor

Si Baza de Peste Vale,

Căreia-i tot dau târcoale,

Încă de vreo câtiva ani,

Fel de fel de sarlatani;

Banditeste au lucrat,

Pân-au scos-o la mezat,

Vânzând-o-n nerusinare,

Să-si facă ei vilisoare;

Nu s-a-mplinit crima lor,

Spre binele tuturor,

Fiindcă noi nu am cedat,

Am luptat, ne-am judecat,

Iar instantele, curate,

Doar nouă ne-au dat dreptate.

Se va-mplini visul lor,

La Pastele Cailor;

Vrând baza de călărie,

Dumnezeu să nu-i mai tie,

Să ajungă albi ca varul,

Să le cadă mădularul,

Limba să le putrezească,

Să aibă mersul de broască

Si de-or ajunge la mal,

Să moară striviti de cal.

Noi, cei de la călărie,

Cum toată lumea ne stie,

N-am cedat, nu vom ceda,

Într-una ne vom lupta,

Până când vom avea parte

Si noi de sfânta dreptate.

Trageti brazdă la chindie,

Celor de la călărie!

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!

Iar acuma, în final,

Si de jos si de pe cal,

Pentru că se-ncheie-un an,

Consiliului Judetean,

Si la-ntreaga Prefectură,

O urare pe măsură:

Să aveti belsug si spor,

Viată lungă tuturor,

Iar la anul care vine,

Să vă dea Dumnezeu bine,

Bogătie-n bătăură,

Roadă la semănătură,

Si-n Consiliul Judetean,

Să nu mai fie cancan;

Lumea, cu drag să lucreze,

Totul să se-armonizeze,

Iar Dulamă, răzvrătit,

Uneori cam rătăcit,

Să încerce să se-adune,

Si cu gânduri mult mai bune,

Să reia colaborarea,

Ce i-a adus promovarea;

Trageti plugul, cu putere,

Pentru reconciliere,

Iar în anul care vine,

Vrem să fie si mai bine;

Puterea să mai cedeze,

Mai mult să colaboreze,

Opozitia, la fel,

Să renunte la-al său zel,

Să fie mai tolerantă,

Si, poate, mai elegantă.

Să revenim, în final,

Si de jos si de pe cal,

La Arsene, presedinte,

Care duce înainte,

Judetu-ntr-o altă eră,

Mult visată si prosperă.

Mânati măi, hăi, hăi, hăi!

