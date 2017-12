Fratele lui Tîtă e acuzat de santaj • Daniel Lazăr a obtinut mai multi bani de la niste tinere • cauza a trecut de Camera preliminară si procesul intră în linie dreaptă • Magistratii din cadrul Judecătoriei Piatra Neamt au finalizat procedura de Cameră preliminară si au dispus începerea procesului în care pietreanul Daniel Lazăr, de 43 de ani, fratele liderului Academiei Infractorilor, Adrian Botez, zis Tîtă, este acuzat de săvîrsirea infractiunii de santaj, amenintare si fals în înscrisuri sub semnătură privată. De acum înainte cauza va fi publică si continuă cu administrări de probe si audieri de martori. În prezentul dosar Lazăr a fost cercetat în libertate, asta pînă cînd a furat un seif si a fost încarcerat. Santajul a avut loc în perioada decembrie 2015 - noiembrie 2016, victime fiind două tinere, care au fost amenintate cu acte de violentă, în vederea obtinerii mai multor bunuri (telefoane, autoturisme, locuinte), paguba cifrîndu-se la vreo 45.000 de euro. Anchetatorii au apreciat ca inculpatul ar fi încercat să falsifice semnătura uneia dintre părtile vătămate pentru vînzarea unei alte masini. Victimele fac parte din anturajul lui Tîtă, cel care a pus bazele Academiei Infractorilor. În acest dosar procurorii au cerut arestarea lui Lazăr pe 8 iunie 2017, dar nu au obtinut decît punerea acestuia sub control judiciar. Doar că pe 6 septembrie a fost arestat în lipsă, fiind acuzat că înainte cu două zile, însotit si de alte persoane, a intrat într-un apartament din Piatra Neamt, situat la etajul II, prin escaladarea unei copertine. A sustras un seif în care se afla suma de 8.000 de lei, 150 de euro, mai multe bijuterii din aur si documente. Hotii au aruncat seiful pe geam si l-au dus într-o locatie din oras. Cel mai probabil nu au putut să-l deschidă, astfel că seiful a fost găsit ulterior, iar prejudiciul a fost recuperat integral. Lazăr a stat ascuns într-un imobil din oras, fiind depistat si încarcerat efectiv pe 30 septembrie. Pentru că a comis faptele cît era sub control jdiciar, Lazăr a fost arestat si în cauza de santaj. El mai are de rezolvat si alte afaceri judiciare atît în tară, cît si în străinătate. Acesta a contestat la Curtea de Apel Bacău pedeapsa de 2 ani si 4 luni de închisoare cu executare pentru un scandal la Hotel Central. Cînd toate acestea vor fi terminate, el ar trebui extrădat în Slovenia, unde autoritătile au emis pe numele lui un mandat european de arestare. Slovenii îl acuză că în perioada 17 - 29 decembrie 2012 ar fi spart fereastra unui apartament de la parterul unei constructii, si ar fi intrat prin efractie în sediul unei firme. Intentia ar fi fost să ajungă la un apartament aflat la etaj de unde să sustragă bani si lucruri de valoare.

