Pe piata bancară nu prea este bine Piata creditelor bancare nu stă prea bine si după ce indicele ROBOR a crescut ca Făt Frumos, valuta a avut acelasi trend, iar previziunile nu sînt tocmai roz, multi nemteni au rămas în urmă cu plata ratelor. Deocamdată e liniste, dar vremuri grele se anuntă cu începere de anul viitor cînd mult promisele lefuri ce ar fi trebuit să crească vor da înapoi din cauza trecerii contributiilor sociale din sarcina angajatorului în cîrca angajatului. În plus, în această perioadă mai toate familiile sînt grevate de costuri mai mari cu căldura. Asa stînd lucrurile, statistica realizată de BNR relevă faptul că începutul lunii noiembrie i-a găsit pe nemteni, persoane fizice si juridice, cu credite în derulare la nivelul judetului, în lei si valută, care însumează 2.144,5 milioane de lei, comparabil cu valoarea din luna anterioară. Trebuie spus că plătile sînt în grafic pentru credite de 2.025 milioane de lei, însă se înregistrează restante pentru alte 119,5 milioane de lei. Din totalul împrumuturilor la nivel de judet, datoriile în moneda natională sînt de 1.487,4 milioane de lei (în crestere de la 1.471,9 milioane de lei fată de intervalul precedent), iar cele în valută se cifrează la 657,1 milioane de lei (în scădere de la 672,5 milioane de lei). Unii, mai potenti financiar, reusesc să achite ratele, altii însă nu mai tin pasul cu graficul de rambursare. În ultimii ani s-a mai redus decalajul si de la restante de cîteva sute de milioane de lei, acum s-a ajuns ca datoria să fie cam la jumătate. La 1 noiembrie, nemtenii aveau restante la plată pentru credite ce însumau 119,5 milioane de lei (în scădere de la 121,8 milioane cît era indicatorul în intervalul de comparatie), din care 60 milioane erau de la credite în lei, iar alte 59,5 milioane erau de la credite în valută. Vestea bună este că plătile erau în grafic pentru „grosul“ împrumuturilor, credite în lei de 1.427,4 milioane si credite în valută de 597,6 milioane. Cea mai mare parte a creditelor în lei fusese contractată de persoanele fizice care s-au împrumutat cu circa 844 milioane de lei, din care numai 270 milioane au fost credite imobiliare. Împrumuturile în valută sînt mult sub cele în moneda natională, si din totalul de 657 milioane de lei pentru 597,6 milioane lei plătile sînt în grafic. Si aici populatia are cea mai mare parte din împrumuturile totale, cam 421 milioane de lei, din care mai putin de jumătate sînt pentru locuinte. Cei care nu au fost apăsati de datorii au reusit chiar să facă ceva economii si au strîns în conturile în moneda natională vreo 877 milioane lei, iar în cele în valută sînt economii ce totalizează echivalentul a 470 milioane lei.

