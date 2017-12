Pace, pace între alesi • unanimitate maximă în sedintele de CL si CJ • mici întepături au fost doar la nivel declarativ între PSD si PMP, în forul judetean • Unanimitate pe linie în sedintele extraordinare de Consiliu Local Piatra Neamt si Consiliu Judetean, desfăsurate ieri, 12 decembrie, chiar de la aceeasi oră, 15. Proiectele au trecut ca pe bandă rulantă, chiar dacă au fost mici amendamente sau clarificări solicitate, oarece întepături fiind doar la CJ, între PSD si PMP. Însă minore si fără urmări. În Consiliul Municipal, pe ordinea de zi erau reluate cele trei proiecte de hotărîre ce vizau Piata Centrală: stingerea unei părti a datoriei CMI Urban, prin darea în plată a retelei de utilităti situate în incinta obiectivului, modificarea unui contract de concesiune între Urban si municipalitate pentru un teren de pe lîngă clădirea pietei si modificarea regulamentului de organizare si functionare a pietei. Initial, aceste proiecte au picat într-o sedintă ordinară, opunîndu-se cei de la PSD si ALDE care aveau niste neclarităti legate de evaluarea făcută pentru reteaua de utilităti etc. Au constituit apoi subiect pentru o sedintă extraordinară boicotată de aceeasi consilieri PSD si ALDE, dar ieri, surpriză: după ce la primul proiect au cerut niste lămuriri, oferite de reprezentantii primăriei, cei de la PSD si ALDE au votat in corpore. Moment în care s-a născut firesc întrebarea: de ce au votat initial împotrivă si apoi au boicotat? Pentru că lămuririle solicitate erau... simple ca să nu folosim alt termen: Urban are reteaua de utilităti, primăria are în administrare piata si are nevoie de retea. Urban vrea să o vîndă, există o evaluare ce nu a fost contestată, primăria nu are bani să cumpere, dar Urban are datorii. Asa că a apărut firesc si legal solutia unei compensări: Urban dă utilitătile, în schimb i se reduce din datoria către primărie. La fel de usor a trecut si proiectul cu modificarea contractului de concesiune, iar la al treilea a fost un amendament tehnic al social democratilor legat de o suprafată de teren exterioară clădirii. Amendamentul si proiectul au trecut cu brio si nu putini erau uimiti de schimbarea de atitudine a social-democratilor. „E din ciclul, de Crăciun, fii mai bun“, a comentat cu umor un consilier. La fel de mare a fost armonia si în sedinta de CJ. Proiectele au trecut cu unanimitate, inclusiv cel cu rectificarea bugetară, unde un consilier PMP a avut niste neclarităti. Extrem de „neclare“ si pentru el, că nu prea s-a înteles ce dorea în conditiile în care era îngrijorat de o investitie care nici nu demarase. Oricum, pacea si armonia deveniseră evidente din momentul în care presedintele CJ, Ionel Arsene, propusese ca desemnarea unor reprezentanti în comisii la scolile speciale să fie făcută după principiul „să dăm la toate partidele cîte ceva“. Oarece întepături au fost cînd totusi PMP a fost văduvit de un loc într-o comisie, pe rationamentul că nu are decît un consilier. În afară de vicepresedinte. Care a încercat să replice că nu e o obligatoriu să fie desemnat un consilier, dar a rămas cum a vrut Arsene, care a opinat că PMP-ului îi ajunge ce a obtinut. Vicele Dulamă a replicat că vor vota atunci reprezentantul PNL, dar schimbul de replici a fost unul aproape „duios“. Asadar armonie, pe motiv de Crăciun sau din alte motive. Rămîne de văzut pe viitor.

Articol afisat de 385 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)