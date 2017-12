Printul Sturdza, coroană la catafalcul Regelui Mihai I • „O să trăiesc mari emotii, deoarece acest tragic eveniment marchează o pagină de istorie adevărată. Un eveniment legat si de viata mea, pentru că se încheie o etapă“, a declarat printul Gheorghe Sturdza

La catafalcul Majestatii Sale Regele Mihai I al României, vineri, 15 decembrie, va fi prezent pentru cîteva momente si printul Gheorghe Sturdza. Alteta Sa va depune o coroană de flori, avînd culorile rosu-albastru, culori tinînd de blazonul familiei Sturdza, despre care aveam să aflăm că a fost în relatii bune cu Familia regală a României de-a lungul istoriei. „O să trăiesc mari emotii, deoarece acest tragic eveniment marchează o pagină de istorie adevărată. Un eveniment legat si de viata mea, pentru că se încheie o etapă. Tatăl meu a murit în urmă cu 10 ani, mama acum cinci ani si acum, iată, si Majestatea Sa. Acum o să vedem cum o să facă Familia regală să ducă mai departe totul“, a declarat printul Sturdza. Cît despre întîlnirile acestuia cu Regele Mihai, aveam să aflăm de la Alteta Sa că două au fost ocaziile în care s-au aflat aproape unul de altul. Prima oară, cînd printul avea vîrsta de 5-6 ani si se afla cu familia la Predeal. „Părintii mei erau prieteni cu regele, care încă nu era căsătorit. Acesta venea la Predeal cu o masină mare, americană si împreună cu familia mea au mers la schi. Noi, copiii, am fost lăsati la vila închiriată si tin minte că regretam că nu eram luati si noi pe pîrtie. Trebuie să spun că mama mea făcea schi extraordinar de bine, asta si pentru că era norvegiancă“, a povestit printul Sturdza. A doua întîlnire a fost în 1997, cînd Regele Mihai si Regina Ana, venind în Neamt, aveau să poposească la Mănăstirea Văratec. „Mă aflam acolo cînd Regele era asteptat la Văratec de către măicute. Era o masă pregătită special pentru Majestatea Sa si Regina Ana, la care au fost prezenti consulul Italiei si toti prefectii din zona Moldovei, dar si multe fete bisericesti, în special monahi si monahii de marcă“, am mai aflat de la printul Sturdza. Asadar, vizita protocolară a printului pentru a aduce un omagiu regelui defunct are o justificare morală, avînd la bază o istorie trăită, amintiri frumoase si chiar unele relatii deosebite dintre familia Sturdza si Familia regală. Reamintim că Regele Mihai I a încetat din viată la vîrsta de 96 de ani, pe 5 decembrie, la ora 13, la resedinta din Elvetia. Aducerea în tară, cu o aeronavă a Armatei, a trupul neînsufletit va avea loc astăzi, 13 decembrie si va fi depus în holul de onoare al Castelului Peles, iar apoi, pentru două zile, în Sala Tronului, la Palatul Regal din Calea Victoriei. Slujba de înmormîntare va avea loc la Catedrala Patriarhală, iar înmormîntarea la Curtea de Arges, pe 16 decembrie, în Noua Catedrală Arhiepiscopală si Regală. Aducerea în tară a regelui după 8 zile de la deces a fost explicată de avocatul Casei Regale prin aceea că sînt foarte multe formalităti care trebuie îndeplinite, cerute de statul elvetian. Între timp, familia regală face pregătiri pentru funeraliile din România, iar peste 100 de personalităti din Europa si-au anuntat prezenta. În tară s-a decis instituirea a trei zile de doliu national, pe 14, 15 si 16 decembrie. Grav bolnav, Mihai I a decis să se retragă din viata publică pe 2 martie 2016, în favoarea fiicei sale, Principesa Margareta, Custodele Coroanei. Sotia regelui, Regina Ana, a decedat pe 1 august 2016, la 92 de ani. Mihai I, născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia, print de Hohenzollern, este fiul Regelui Carol al II-lea si a printesei Elena. A fost suveran al României între 20 iulie 1927 - 8 iunie 1930 si între 6 septembrie 1940 - 30 decembrie 1947.

