Un republican la catafalcul Monarhiei În data de 5 decembrie 2017, ora 13, la resedinta sa din Elvetia, fostul rege al României, Mihai I de Hohenzollern, în vârstă de 96 de ani, s-a săvârsit din viată, după câtiva ani de suferintă. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar Istoria României să reusească cât mai curând să-i evalueze trecerea prin viată si să-l aseze, „fără ură si părtinire“, la locul cuvenit, nu la locul stabilit de unii care bat câmpii.



Simplitatea si modestia fostului rege Mihai impune ponderatie în declaratiile bombastice ale unora



Majoritatea românilor întâmpină cu emotie moartea sa, nu sunt „sfâsiati de durere“. Sunt republican din convingere, nu din oportunism, ceea ce le doresc si monarhistilor. Suntem un popor eminamente crestin si ne raportăm cu piosenie, deopotrivă la oricare funeralii, impunându-ne să respectăm dictonul „despre morti numai de bine“. Odată cu disparitia fostului rege, pasiunile monarhistilor s-au descătusat, deplângând public faptul că românii de astăzi nu idolatrizează plenar si suficient personalitatea lui Mihai I si aceasta datorită celor 41 de ani ai perioadei comuniste (1947-1989), în care i-a fost estompată imaginea. Este un fapt real că regimul comunist nu s-a dat în vânt să asigure un spatiu confortabil în istoria României, pentru cei 7 ani de domnie ai regelui Mihai I. Dar nu trebuie neglijat faptul că după revolutia din decembrie 1989, timp de 27 de ani, librăriile si bibliotecile, precum si spatiul public au fost coplesite de prezenta sutelor de lucrări, de o grafică exceptională si costisitoare, vizând aspecte multiple ale Familiei regale, cu preponderentă ale regelui Mihai. Consider că acesti 27 de ani, de prea plin documentar, au umplut cu prisosintă golul celor 41 de ani trăiti sub comunism. Ba au compensat si sărăcia documentară a anilor 1940-1947. Acesti partizani ai monarhiei ar trebui să umble mai usor cu pianul pe scări. Poporul român nu este asa de neinformat si incult, cum l-au cunoscut pe perioada monarhiei. Poporul a înteles că si mitul plecării regelui din tară, în ianuarie 1948, cu trenuri de averi, nu a fost decât o dezinformare izvorâtă din culisele regimului comunist. Acum poporul român discută despre averea recuperată de Familia regală după 1990.



Declinul monarhiei a fost un fapt istoric inexorabil în Europa, nici nu trebuia impus cu tancurile



Marile frământări sociale, declansate după izbucnirea Primului Război Mondial, au avut ca finalitate disparitia multor monarhii, ca forme de guvernământ din Europa. Dacă la începutul secolului XX, în Europa existau 23 de state conduse de monarhi, astăzi mai sunt doar 7. În Europa mai există Case regale doar în statele care nu s-au confruntat cu revolutii, cu răsturnări de regim sau cu situatii dramatice. Monarhiile au fost abolite începând cu anii 1917, proces istoric declansat mai întâi în principalele state capitaliste, cu traditii monarhice străvechi, precum Rusia, Germania, Austria, Grecia, Polonia si urmând apoi cu statele stabilite de Aliati să rămână sub dominatie sovietică după 1945. Abolirea monarhiei în România era impusă de la sine, în mod firesc, de mersul istoriei. În 1945, Marea Britanie a cedat România în schimbul Greciei, mutându-ne în sfera de influentă a URSS. Aceasta a însemnat explicit sfârsitul monarhiei si instalarea republicii ca formă de guvernământ în România. De acest fapt este dovedit că era constientă si Casa Regală a României. Paradoxal, Grecia, situată în sfera de influentă a Marii Britanii, a abolit monarhia în 1973, confiscând averile regelui si nepermitându-i să mai intre în tară. Românii au dat semne după 1945, că nu se dau în vânt după monarhie. A rămas întipărită în mentalul colectiv dezamăgirea că nu au mai venit americanii, care erau republicani. Nu a asteptat nimeni ca să vină monarhistii Marii Britanii.



Mentalul colectiv nu a prea perceput monarhia anilor 1927-1947 ca pe o etapă pozitivă.



Precaritatea vietii majoritătii populatiei, într-o Românie secătuită de urmările războiului si de plata uriaselor despăgubiri de război către sovietici, după cum au stabilit Aliatii, demonstra proasta gestionare a actului de la 23 august 1944, realizat sub coordonarea tânărului si neexperimentatului rege Mihai I. În 1943, la Conferinta de la Casablanca si apoi de la Moscova, puterile Aliantei (SUA, Marea Britanie si URSS), au decis ca tuturor puterilor Axei (inclusiv România) să li se impună formula capitulării neconditionate si nu altfel. SUA si Marea Britanie au promis URSS că nu vor demara negocieri separate cu România. Acestea au fost decizii dezastroase pentru România, care s-au răsfrânt cu preponderentă asupra majoritătii populatiei. Majoritate care era perpetuu marginalizată si ignorată, atât de protipendada cu „sânge albastru“, cât si de politicieni si elite. Majoritatea, care era exclusă de la promovarea pe scară socială, precum si în proportie de 80% analfabetă. În perioada 1927-1947, după moartea regelui Ferdinand, populatia majoritară nu era marcată de prea multă afectiune pentru Casa Regală. Prima domnie a junelui Mihai, iulie 1927-1930, nu a avut nici o relevantă, acesta fiind înlocuit de o locotenentă. Imaginea monarhiei între 1930-1940 sub Carol al II-lea, s-a fixat în mentalul colectiv ca perioada marcată de cea mai mare coruptie din istoria României, dublată de actele nedemocratice ale desfiintării partidelor, a instalării dictaturii regale, a cultului personalitătii si a desfiintării Parlamentului. Imaginea monarhiei a fost maculată definitiv în septembrie 1940, când cu ocazia pierderii dureroase a teritoriilor Transilvaniei, Cadrilaterului, Basarabiei si Bucovinei de Nord, Carol al II-lea a trebuit să abdice la solicitarea maresalului Ion Antonescu, care l-a readus pe tron pe Mihai I. Din domnia timp de 7 ani a regelui Mihai nu pot fi retinuti decât ultimii trei, deoarece în perioada 1940-1944, România a fost condusă de Antonescu. Maresalul era pe valul simpatiei si asa a rămas multă vreme în mentalul colectiv popular, el fiind cel care a ordonat „Ostati, vă ordon treceti Prutul!“, polarizând toate sentimentele anti-rusesti ale românilor, acumulate de veacuri. În mentalul populatiei majoritare au dăinuit până astăzi patru momente ale domniei regelui Mihai I; momentul 1927, când la încoronare acesta a întrebat dacă mai are voie să se joace, momentul Proclamatiei iesirii României din războiul contra URSS - întoarcerea armelor împotriva Germaniei si momentul abdicării din 30 decembrie 1947. La acestea se adaugă momentul arestării lui Ion Antonescu la 23 august 1944, la comanda regelui Mihai, care a fost predat comunistilor. După condamnarea la moarte a lui Ion Antonescu si a altor lideri ai opozitiei regele Mihai nu a schitat nici un demers de a se comuta pedeapsa, desi avea astfel de prerogative. Oricât de logice istoric au fost aceste acte, mentalul colectiv a retinut cu totul altceva decât o mare si netărmurită dragoste fată de rege.



Le roy est mort. Vive la reine?



Ziua de 5 decembrie 2017 este ultima pagină a capitolului din istorie, intitulat „Monarhiile României“, în care prima pagină a fost scrisă la 10 mai 1881, când România a fost declarată Regat sub Carol I. Dacă fostul rege Mihai I, prin acest ultim act al plecării dintre noi, a stârnit o emotie natională firească, aceasta se datorează în mod special respectului de care s-a bucurat, nu atât pentru faptele sale, cât pentru simplitatea, modestia si întelepciunea sa acumulată în cei 96 de ani trăiti, dar si loialitătii sale fată de viitorul României. Restul familiei regale, în frunte cu principesa Margareta, fără nici un temei legal, dar cu justificare de fractură logică, solicită Parlamentului înfiintarea unei Case Regale a României, în care culmea, marele absent este chiar regele si acordarea acesteia a titlului de sef al Casei Regale, cu toate prerogativele unui fost sef de Stat. Este de neînteles un astfel de atentat la memoria fostului rege Mihai, fie-i tărâna usoară. Sper ca Parlamentul să nu-si fi pierdut uzul ratiunii, ca să aprobe o astfel de aberatie.

