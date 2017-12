Seara colindelor, editia a X-a, manifestare de traditie la Tasca Brad de Crăciun, cosuri pline de colaci si mere rosii, copii purtînd cu bucurie costumul popular, părinti mîndri de odraslele lor, colindători de la pruncii cei mai mici pînă la feciorii satelor, maturii locului si nu numai si multe colinde. Asa am putea defini într-o singură frază întîmplarea culturală de vineri, 8 decembrie, găzduită de Centrul Cultural Tasca. Asadar, Sărbătorile de iarnă au debutat si-n acest an prin traditionala activitate Seara colindelor, actiune ce a ajuns la a X-a editie, eveniment initiat si condus de către profesoara Dorina Mucenicu, educatoare la grădinita comunitătii, avîndu-le alături pe Otilia Zacharias si Liliana Roibu. Si uite-asa, cum de altfel stiam din editiile trecute, pentru mai bine de trei ore sala de festivităti a institutiei a mustit de lume, avîndu-i drept sustinători si pe gospodarii comunitătii, ce si-au abandonat preocupările după-amiezii, pentru a-i asculta întru datini si obiceiuri pe copiii locului, dar si pe cei ai Pîngăratilor, condusi de educatoarea Elena Ilioaia, ai Rediului, în frunte cu Ana Socea si Ionut Sîrbu, alăturîndu-li-se cu bunăvointă alaiurile de colindători al Codrilor Neamtului, condus de coregraful Sebastian Coroi, al Mugurasilor Neamtului, condus de instructorul coregraf Stefan Marc, grup proaspăt laureat al Ambasadorilor Nemteni, Eu Cred, avîndu-i în componentă pe cantautorii Marius Coserariu, Cristina Marin, Elena Ropotoaia si Ionut Stoian, dar si al celor mari, alcătuit din colindători, urători, capre, ursi, apartinînd Centrului Cultural Tasca si condus de Daniel Grasu. „Am organizat acest spectacol de colinde, datini si obiceiuri, care spre bucuria noastră a ajuns la cea de-a zecea editie si care de la an la an a crescut în calitate, în ideea valorificării potentialului artistic al copiilor de la unitatea noastră si unitătile invitate, scotînd în evidentă specificul local al comunei Tasca, dar si al zonei. Nu întîmplător am realizat acest dialog cultural, la care au aderat si cei mari, însemnînd alaiurile si trupele folclorice din Tasca, Piatra Neamt si Pîngărati. Ceea ce s-a petrecut în această seară la Tasca a fost de fapt rezultatul unui proiect cultural-educativ, avînd ca parteneri unitătile prescolare si scolare din localitătile Stejaru, Oantu si Rediu. Eu spun că a fost o reusită si, sigur, asta se va observa cu ocazia sărbătorilor, cînd copiii vor merge mai bine pregătiti si-ntr-un număr mare cu colinda pe la casele oamenilor“, a declarat profesoara Dorina Mucenicu. Si cum surpriza spectacolului avea să fie evolutia artistică a colindătorilor de la Codrii Neamtului, acestia ridicînd calitatea la rang de profesionalism, am surprins cîteva vorbe de la Sebastian Coroi, conducătorul alaiului: „Ne-am oferit să aducem un cadou muzical traditional din zona Neamt pentru copiii si toti locuitorii din Tasca si de pe Valea Bicazului. Din programul nostru pentru întîmpinarea Sărbătorilor de iarnă vom mai colinda la Brasov, la PRO TV, la Botosani, la un festival si în preajma Crăciunului vom fi prezenti la mai multe evenimente din Neamt, ca la final să participăm la TT, la a VII-a editie a Sărbatorilor de poveste“. Toti cei implicati în activitatea de la Tasca, mai cu seamă copiii, au fost în final răsplătiti, conform traditiei, cu cîte un colac mare cît sufletul lor de continuatori ai traditiilor si datinilor străbune. Celor mari li s-a oferit de către organizatori si cîte un pahar cu vin rosu alături de urările de Sărbători fericite.

Articol afisat de 254 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (I. ASAVEI)