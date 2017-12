Generatii si... generatii În urmă cu ceva vreme, un oarecine punea internautii la grea încercare: le oferea fotografia unui grup mărisor de persoane de vârste diferite si le cerea să o identifice pe cea care se deosebea de toate celelalte. Zadarnică tentativă. Solutia? Uluitoare, dezvăluită chiar de autor: personajul căutat nu butona pe celular! (În paranteză spus, nu înseamnă că nu avea si el asa ceva). O povestire dulce-amăruie: „În linistea casei, o învătătoare citeste lucrările elevilor ei, în vreme ce sotul butonează pe mobil jocul preferat: „Candy Crush Saga“. La un moment dat - de-a mirarea! - domnul observă lacrimile care scaldă obrajii consoartei, într-un plâns molcom, tăcut. Si întreabă: „De ce plângi, draga mea? Ce s-a întâmplat?“ ...Ieri, le-am dat copiilor din clasa întâia o lucrare cu tema „Ce vreau să fiu?“. „Foarte bine, dar... nu înteleg... de ce plângi?“. „...Ultima lucrare... m-a făcut... mai bine... ascultă ce poate să scrie un copil: «Vreau să fiu un smartphone! Părintilor mei le place atât de mult! Se preocupă de smartphone-urile lor, dar... de mine nu-si mai aduc aminte. La primul semnal al smartphone-ului, se grăbesc să răspundă... pe mine... nu mă ascultă. Chiar dacă e important ce vreau să le spun ori... dacă plâng. Se dau în vânt după jocurile de pe smartphone... însă cu mine nu se mai joacă. De aceea... dorinta mea este... să devin un smartphone»“. Sotul, emotionat, întreabă: „Cine a scris asta?“ „Fiul nostru...“. Splendidă profesiune de credintă, consemnată de un anonim de undeva dar, fără îndoială, si a oricăruia dintre noi. Fiindcă o stim, o trăim. Atât de intens, încât nu o mai luăm în seamă. Sigur, am putea spune că asemenea istorioare usurele, lacrimogene, se pot spune cu duiumul si că, de fapt, asta e pecetea timpurilor actuale si nimeni nu i se poate împotrivi. Nimic mai adevărat. Suntem însă datori să spunem că progresul material, tehnic si tehnologic, al ultimelor decenii este unul uluitor, fără egal ca amploare si diversitate. Am putea spune, fără să gresim prea tare, că el tinde să devină incontrolabil, scăpat de sub control, precum o avalansă care nu mai poate fi oprită. Ne-a spus-o mai transant americanul vizionar, de geniu (după unii nebun), Ray Kurzweil în cartea sa „Singularitatea este aproape“, în care sustine că progresul tehnologic al acestui secol va fi de 1.000 de ori mai mare decât al celui trecut si prefigurează viitorul în care calculatoarele vor deveni la fel sau mai puternice decât omul, încât acesta va pierde cu desăvârsire toate trăsăturile cu care suntem obisnuiti, devenind un robot singular, nici măcar clonat. O întrebare simplă capătă legitimitate: acest progres ne face viata mai usoară si mai frumoasă? Răspunsul, cumplit de îngrijorător, este greu de dat. Si asta pentru că, din nefericire, omul, supremă creatie a naturii si a lui Dumnezeu, nu a urmat aceeati curbă a progresului material. A rămas tot acolo unde era acum o jumătate de secol sau si mai bine, dacă nu cumva s-a întors cu fata spre trecutul foarte îndepărtat, reînviind pornirile primare, învrăjbirea oarbă, ura fată de semeni si nu mai putin dispretul pentru viată, bunul cel mai de pret. Pentru cei mai multi dintre pământeni, traiul de azi pe mâine, la voia întâmplării, fără orizont si proiectie în viitor, tot mai greu si nesigur, devine regula. Mostenirile de valoare ale trecutului, de care omul a fost întotdeauna mândru, ca si civilizatia însăsi se află în pericol major. Spiritualitatea riscă să devină simplă mentiune de dictionar, iar viitorul încetosat. Neputinciosi, ne punem sperantele în generatiile viitoare, nu ne dăm rândul să invocăm cu ardoare încrederea în ele. Suntem datori să le crestem, pentru ele trebuie să actionăm, să ne sacrificăm. Indiferent când si unde, nu există discurs care să nu apese pe pedala tinerilor: speranta... viitorul... etc. Dar nu facem nimic pentru ei, îi ignorăm, îi abandonăm si-i transformăm în momâi perfecte pentru cultura monocromă a tastaturii. Viata lor este numai aparent usoară, nu are orizont, ignoră trecutul si se dezinteresează de viitor, e trăită de azi pe mâine. Viata le este infinit mai săracă si mai fadă decât am avut-o noi, chiar dacă am trăit urgia războaielor si a ideologiilor dictatoriale. Progresul tehnologic umbreste ratiunea, o pune în chingi grele, o amorteste, oferindu-ne la schimb o realitate monocromă, din ce în ce mai schimonosită si mai hâdă, departe de orice urmă de armonie. Societatea si-a pierdut luciditatea si orizontul, a uitat să-si mai pună întrebările primare, fundamentale, nu mai poate stopa sau atenua evolutia haotică si plină de pericole si capcane în care ne-am antrenat. Lumea tinde să se transforme în cohorte infinite de soldati de teracotă sau de roboti gata să apese pe pătrătelul de plastic pe care-l numim TASTĂ, reprodus într-o infinitate de variante. Istoria omenirii a parcurs perioade pe care le-a denumit sugestiv, în raport cu caracteristicile lor definitorii. Odată cu acestea a desemnat si generatiile care le-au străbătut si le-au dat viată. Cine n-a auzit de generatiile mai apropiate de noi, precum generatia pasoptistă, de generatia hippy, generatia în blugi, de generatia optezecistă sau cu cheita la gât? Am putea oare denumi într-un fel, generatia actuală? Fără îndoială că da: GENERATIA TASTATURĂ mi se pare cea mai potrivită. Omniprezentă, ea îsi afisează cu nonsalantă simbolul: în metrou, în tren, acasă, la o aniversare, în excursie sau, pur si simplu, pe stradă. Ce va fi? Greu de răspuns. Mai sperăm că întelepciunea lumii nu s-a stins, spiritelor evoluate nu le-a pierit sământa. Să încercăm să ne desprindem de vechile tipare si canoane, să reclădim societatea pe principii noi, să reinventăm pasul mărunt dar sigur către o umanitate societate cu adevărată despuiată de orice constrângere si deschisă cooperării si constructiei. Până atunci, „generatia tastatură“ mai are de butonat.



Dr. Virgil RĂZESU, Piatra Neamt

