Semn divin! • un muntean din Borca si ginerele său au descoperit o cruce în timp ce despicau lemne • simbolul religios este extrem de bine conturat în trunchiul de copac • „Interesant este faptul că, atunci cînd a fost tăiat lemnul si apoi crăpat, sectionarea n-a afectat semnul crucii, ba, dimpotrivă, a ocrotit-o“, a povestit Jean Titianu • Apropierea Sărbătorilor de iarnă, cu atmosfera lor mistică, constituie, ca un făcut, prilejul aparitiei unor minuni, cel mai adesea receptate de către crestini cu smerenie, oarece teamă, dar si cu încredere într-un viitor mai bun. Asa zisele minuni îmbracă forma unor semne ceresti, dar de cele mai multe ori pămîntene, cum ar fi semnul crucii, chipul lui Iisus sau al Maicii Domnului si altele. Cei hărăziti să depisteze aceste semne, se consideră persoane alesse si după ce povestesc întîmplarea prietenilor si vecinilor, merg cu povestea si obiectul respectiv la preotii satelor, pentru a le cere sfatul. Asa s-a întîmplat recent la Borca, unde Gavril Gavrilescu, om al locului, în vîrstă de 81 de ani, pe cînd crăpa lemne pentru propria gospodărie, într-unul din trunchiuri a descoperit încrustată o cruce, avînd o formă aproape perfectă. Martor la întîmplare a fost ginerele său, Jean Titianu, învătător la Bicaz, un intelectual cu frica lui Dumnezeu si slujitor ca dascăl la Biserica Dodeni. „Interesant este faptul că, atunci cînd a fost tăiat lemnul si apoi crăpat, sectionarea n-a afectat semnul crucii, ba, dimpotrivă, a ocrotit-o. Numai o minune a fost să despice lemnul exact în pozitia în care crucea să apară nestirbită deloc. Am mers cu ea si am prezentat-o părintelui Mihail Popa din Dodeni si la rîndu-i a rămas impresionat de o asa minune. O s-o duc la biserică pentru a fi sfintită si pe urmă o voi pune la loc de cinste în casa mea din Izvoru Muntelui“, a povestit Jean Titianu, deosebit de marcat de o asa întîmplare. Atît socrul său, cît si ginerele, au legat minunea de apropiata sărbătoare a Nasterii Domnului, dar si de trecerea în vesnicie a Regelui Mihai. „Prea se leagă minunea de pierderea Regelui Mihai, un om de o mare verticalitate si credintă în valorile umane ridicate la rang de îndumnezeire“, a adăugat dascălul bicăjean.



Au mai fost si alte asemenea descoperiri



De remarcat că în urmă cu cîtiva ani, în zona Bicaz, au mai fost semnalate astfel de întîmplări, una de către profesorul Dumitru Ionită de la Liceul Mihail Sadoveanu Borca, cînd prin sectionarea unui cartof a depistat o cruce si alta a profesorului Traian Stanciu, din Bicaz, care prin sectionarea unui lemn de cires, culmea, tocmai pentru a picta o icoană, a scos la iveală într-o formă aproape perfectă chipul lui Iisus Hristos creat de natură în structura lemnului. Acesta, prin fiul său Ovidiu Stanciu, pictor si caricaturist, ce trăieste în Bucuresti, a prezentat-o si sfintit-o la o biserică din Bucuresti unde slujitor al Domnului era părintele Galeriu. În martie 2015, o întîmplare de acest gen s-a petrecut la centrala termică a Primăriei Ion Creangă, atunci cînd electricianul Victor Mihalache crăpa lemne. „Am luat buturuga si am zis să o crăp în mai multe bucăti. La un moment dat, toporul nu a mai vrut să intre. Am schimbat pozitia buturugii si la prima lovitură s-a desfăcut în două si numai ce am văzut de o parte si de alta cele două cruci, foarte clare. Mi-am făcut si eu o cruce mare, m-am închinat Domnului pentru că o asemenea minune nu am mai văzut pînă acum în lemn, ci într-un cartof pe care mi l-a arătat fiica. Nu mi-am explicat si nici nu-mi voi explica cum s-a format crucea atît de bine în acea buturugă. Numai că este lucrarea lui Dumnezeu. L-am anuntat pe domnul primar, care a rămas si el uimit de semnul dumnezeiesc“, povestea pentru Monitorul Victor Mihalache. Interesant e faptul că axul crucii pare băgat într-un postament, iar bratele crucii au o formă lobată, în formă de trifoi, specifică bisericii bizantine.

