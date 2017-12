Memoria arhivei. Regele Mihai I a plîns la Neamt • după plecarea din tară, pe 30 decembrie 1947, Regele Mihai revenea în Neamt abia în 2007 • • „Astăzi am văzut pentru prima oară locurile unde sotul meu si-a petrecut multe vacante“, declara Regina Ana pentru Monitorul în mai 2007, referindu-se la Domeniul Coroanei Bicaz • la Tîrgu Neamt, regele afirma: „Mă bucur că sînt în mijlocul vostru. Este foarte multă vreme de cînd nu am mai putut trece prin aceste locuri“ • Odată cu decesul ultimului rege al României, Mihai I, presa a fost invadată de articole care-l au în centrul atentiei pe cel ce era, pînă pe 5 decembrie 2017, ultimul dintre fostii sefi de stat din Europa în viată din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Comentariile, mai mult sau mai putin avizate, pe marginea subiectului au „curs“ si vor mai „curge“ în următoarea perioadă, în unele vorbindu-se despre personalitatea regelui (unul interzis în propria tară de comunisti si apoi, pentru o perioadă, de cei ajunsi la putere după 1989), despre familia sa, despre rolul lui în istoria României, deciziile luate, etc. În editiile viitoare, cotidianul Monitorul va reda textele publicate cu ani în urmă, atunci cînd Regele Mihai a ajuns si prin judetul Neamt după 1990. De asemenea, vom publica si articolele în care relatam despre nemteni care au avut ocazia să-l întîlnească pe fostul suveran român. Începem serialul nostru cu cele scrise în zilele de 2 si 3 mai 2007, cînd regele si regina poposeau la Bicaz, pentru prima dată după încheierea celei de-a doua conflagratii mondiale. Trebuie spus că Mihai I si-a petrecut o parte din copilărie, împreună cu mama sa, în orasul de sub baraj, urbea făcînd parte atunci din Domeniile coroanei.



Primire entuziastă la Bicaz pentru Mihai I si sotia Ana



Coloana oficială a ajuns în Neamt la ora 15.48, în mare întîrziere fată de program datorită deselor opriri de pe traseu si drumurilor foarte proaste (în special zona Lacu Rosu - Bicaz Chei). La intrarea în judet, în comuna Bicaz Chei, Regele Mihai si sotia a fost întîmpinat de oficialităti, prefect, Dan Marian Lospa, subprefect, Sergiu Bumbu, directorul Prefecturii, Ion Ghica si primarul comunei Bicaz Chei, Gheorghe Dandu. În afară de pîinea si sarea obisnuită, regele a primit din partea primarului din Bicaz Chei si un fagure de miere. Un moment deosebit l-a constituit oferirea Regelui Mihai a medaliei Crucea comemorativă a celui de-Al Doilea Război Mondial si insigna de veteran de război de către generalul de brigadă în rezervă Nicolae Pruteanu, presedintele Asociatiei Veteranilor de Război Neamt. În jurul orei 16.10 coloana oficială a plecat spre Bicaz, unde a ajuns pe la 16.35. În centrul orasului, în fata primăriei, familia regală a fost asteptată de peste 2.000 de oameni. Cu foarte mare dificultate s-a reusit parcurgerea drumului de la masină pînă în incinta primăriei, foarte multi locuitori dorind să ofere flori si să adreseze cîteva cuvinte fostului suveran. Familia regală a salutat multimea adunată în fata primăriei din balconul acesteia dar nu a putut adresa nici un cuvînt datorită faptului că nu a avut nimeni ideea de a monta o instalatie de sonorizare. În sala de consiliu, Regele Mihai a avut o scurtă discutie cu primarul, Ion Crăciun, care l-a asigurat că este oricînd bine venit la Bicaz si în fosta Casă Regală (actualul sediu al primăriei) unde Mihai a petrecut mult timp în tinerete.



„Mai am mult de făcut pentru România din afară si deocamdată nu am unde să stau în tară“



Fostul suveran l-a întrebat pe primar care este atmosfera în oras referitor la fosta Casă Regală, iar edilul i-a spus că prezenta atîtor locuitori spune tot despre atmosfera din Bicaz. Primarul Ion Crăciun l-a întrebat pe rege dacă se stabileste în tară. Răspunsul: „Nu încă, mai am mult de făcut pentru România din afară si deocamdată nu am unde să stau în tară“. Ruxandra Braniste, fostă cameristă la Castelului Regal, a reusit să ajungă în sala de consiliu a primăriei. Emotia întîlnirii cu Mihai I i-a fost dublată de faptul că regele a recunoscut-o si i-a adus aminte de perioadele cînd venea la Bicaz în tinerete. La plecarea din primărie, primarul a reusit să smulgă de la fostul suveran promisiunea de a trece prin Bicaz de cîte ori va reveni în tară. În curtea primăriei Regele Mihai si Regina Ana au sădit un brad, ca o mărturie a trecerii lor prin oras. Regina Ana a avut amabilitatea să dea o scurtă declaratie în exclusivitate Monitorului de Neamt: „Am descoperit că aveti niste locuri minunate si astăzi am văzut pentru prima oară locurile unde sotul meu si-a petrecut multe vacante. Aveti un oras frumos, cu oameni care pe mine cel putin m-au coplesit prin primirea care mi-au făcut-o. Le multumesc!“. În îmbulzeala iscată în sediul primăriei a avut loc si un eveniment hazliu: un operator prea zelos a spart un geam, iesind cu camera prin el, în momentul în care regele se afla în balcon. În jurul orei 17.30 coloana oficială a plecat din Bicaz spre Tîrgu Neamt. Pe tot parcursul zilei, Politia a reusit să asigure buna desfăsurare a întregii vizite, dovada atentiei cu care a tratat vizita fostului suveran fiind faptul că actiunile de protectie si pază au fost coordonate la fata locului de către inspectorul sef al Politiei Neamt, colonelul Mihai Fluierasu.



Mihai I s-a întîlnit cu părintele Cleopa



Vineri seara, coloana oficială a ajuns la Mănăstirea Neamt cu întîrziere, în jurul orei 19, în aclamatiile celor 300 de persoane prezente. Primarul comunei Vînători Neamt, Neculai Urzică, l-a primit cu pîine si cu sare, în timp ce clopotele mănăstirii sunau a sărbătoare. Un sobor de sapte călugări, condus de Irineu Chiorbeja, a intonat „Hristos a înviat!“, invitîndu-l pe Regele Mihai să intre în biserică. Staretul si-a exprimat bucuria fată de acest moment istoric care precede sărbătorirea a 500 de ani de la ctitorirea bisericii mănăstirii de către Stefan cel Mare. Familia regală s-a închinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului si la racla cu osemintele Sfîntului Ioan Iacob de la Neamt (descoperite în urmă cu 11 ani), după care i-a fost prezentată o colectie de cărti rare, arhivate si depozitate aici de G.T. Kirileanu, care a fost arhivar regal. Ziua s-a încheiat cu cina luată la stăretie, unde suita regală a si înnoptat. Sîmbătă, 3 mai, au fost vizitate mănăstirile Secu si Sihăstria, regele a avut o întîlnire cu părintele Cleopa, după care a revenit la Centrul ecumenic de la Durău, unde s-a servit si prînzul. Ultima oprire a coloanei oficiale, înainte de a intra pe teritoriul judetului Iasi, a fost în Tîrgu Neamt, unde a fost asteptat de circa 100 de oameni. În jurul orei 16,45 regele si regina si-au făcut aparitia în aclamatiile multimii care striga: „Trăiască regele nostru!“, „Bine venit, Majestate!“, „Regele Mihai! Regina Ana!“, „Să mai veniti la noi!“. Primarul orasului, Serafim Lungu, l-a primit cu pîine si sare în fata Casei Culturii Ion Creangă, adresînd salutul de bun venit în mijlocul locuitorilor urbei de la poalele Cetăteii. Artistul popular Nicolae Popa, din Tîrpesti, cunoscut creator de artă populară, si-a manifestat bucuria si l-a invitat pe Mihai I să viziteze muzeul de la Tîrpesti. Nicolae Popa a amintit de semnificatia mormîntului vînătorilor de munte, al căror detasament era condus de Ferdinand, tatăl Regelui Mihai. Un moment surpriză l-a constituit prezenta Lucretiei Vatzana din Tîrgu Neamt, fostă secretară a maresalului Antonescu, cu decenii în urmă: „Majestate, cred că nu ati venit numai pentru moment, cred că ati venit să rămîneti. Nu stiu dacă vă mai amintiti, ne-am cunoscut demult. Am 90 de ani, ceea ce înseamnă că am trecut prin istorie“. Regele a fost invitat să viziteze expozitia de artă religioasă, deschisă cu prilejul Sărbătorilor Pastelui si să semneze în Cartea de Onoare a primăriei orasului si în cea a Casei Culturii. Grupul Sezătoarea din Vînători Neamt, condus de Mihai Iatisin, a impresionat familia regală prin cîntecele interpretate. Regele si-a sters o lacrimă la auzul unei balade populare despre Stefan cel Mare. La iesire presedintele CDR Tîrgu Neamt, Constantin Oprisan, i-a sărutat mîna si a spus: „Să ne trăiti, Măria Ta!“. Veteranul de război Ion Tulan i-a amintit regelui Mihai: „Noi sîntem un contingent din perioada 1927-1928. V-am cîntat «Trăiască regele» cînd ati venit la Mănăstiea Neamt, după încoronare“. Majestatea sa a multumit pentru primirea făcută: „Mă bucur că sînt în mijlocul vostru. Este foarte multă vreme de cînd nu am mai putut trece prin aceste locuri. Vă multumesc pentru primirea aceasta si vă urez numai bucurii si toate cele bune“. O surpriză pentru familia regală a fost gestul unor copii îmbrăcati în costume populare, care au blocat calea pentru un moment, nelăsîndu-i să treacă si scandînd: „Regele Mihai! Regina Ana!“.







Trei zile de doliu national



Reamintim că Regele Mihai I a încetat din viată la vîrsta de 96 de ani,. pe 5 decembrie, la ora 13, la resedinta din Elvetia. Aducerea în tară, cu o aeronavă a Armatei, a trupul neînsufletit va avea loc pe 13 decembrie si va fi depus în holul de onoare al Castelului Peles, iar apoi pentru două zile în Sala Tronului, la Palatul Regal din Calea Victoriei. Slujba de înmormîntare va avea loc la Catedrala Patriarhală, iar înmormîntarea la Curtea de Arges, pe 16 decembrie, în Noua Catedrală Arhiepiscopală si Regală. Decesul suveranului a determinat guvernul să decidă intituirea a trei zile de doliu national, pe 14, 15 si 16 decembrie. Grav bolnav (leucemie cronică), Mihai I a decis să se retragă din viata publică pe 2 martie 2016, în favoarea fiicei sale, Principesa Margareta, Custodele Coroanei. Sotia regelui, Regina Ana a decedat pe 1 august 2016, la vîrsta de 92 de ani. Mihai I, născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia, print de Hohenzollern, este fiul Regelui Carol al II-lea si a printesei Elena. A fost suveran al României între 20 iulie 1927 - 8 iunie 1930 si între 6 septembrie 1940 - 30 decembrie 1947. Stră-strănepot al Reginei Victoria a Marii Britanii si văr de gradul trei al Reginei Elisabeta a II-a, Mihai a devenit pentru prima dată Rege după moartea bunicului Ferdinand, în urma renuntării la tron a lui Carol al II-lea, în decembrie 1925, care plecase din tară împreună cu amanta sa, Elena Lupescu. Detronat de tatăl său, după doar trei ani de domnie sub Regentă, a reprimit coroana după abdicarea lui Carol al II-lea, domnind peste regimul pro-german al maresalului Ion Antonescu. O regentă a functionat datorită vîrstei de 6 ani a regelui Mihai, dar în 1930 Carol al II-lea brusc s-a întors în tară la invitatia unor politicieni, fiind proclamat Rege de Parlament si desemnîndu-l pe Mihai drept urmas la tron cu titlul de „Mare Voievod de Alba-Iulia“. În septembrie 1940, guvernul lui Ion Antonescu a organizat o lovitură de stat, îndepărtîndu-l pe Carol si proclamîndu-l pe Mihai, Rege. În august 1944, pe măsură ce Armata sovietică se apropia de frontiera de est a României, Mihai s-a alăturat politicienilor favorabili Aliatilor si la 23 august 1944 a organizat o lovitură de stat contra lui Antonescu, ordonînd arestarea acestuia. Într-o transmisie radiodifuzată către natiune si armată, Mihai a proclamat loialitatea României fată de Aliati, a acceptat un pretins armistitiu oferit de acestia, a ordonat încetarea focului contra Aliatilor si a declarat război Germaniei. Acestea, însă, nu au împiedicat o ocupatie sovietică rapidă si capturarea a circa 130.000 de soldati români, transportati ulterior în Uniunea Sovietică, unde multi au pierit în lagăre. Unii istorici au considerat lovitura de stat drept o capitulare sau o predare neconditionată. Totusi, se estimează că lovitura de stat a scurtat războiul cu sase luni, salvînd sute de mii de vieti omenesti.

