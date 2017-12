Dr. Lazăr vs. CJ, a cîstigat medicul • prin sentintă definitivă, judecătorii i-au dat cîstig de cauză fostului manager al Spitalului Judetean Neamt • medicul atacase în instantă decizia prin care a fost înlăturat din functie • Consiliul Judetean trebuie să-i achite medicului daune morale de 10.000 lei si diferenta de salariu de la data demiterii si pînă la finele mandatului •

Consiliul Judetean Neamt a pierdut definitiv procesul pe care medicul Ioan Lazăr, fostul director al Spitalului Judetean de Urgentă Neamt, l-a intentat după ce a fost înlăturat din functia de conducere. Practic, Lazăr a avut cîstig de cauză de la prima instantă, Tribunalul Neamt, însă CJ a atacat sentinta la Curtea de Apel Bacău. Procesul s-a încheiat definitiv miercuri, 6 decembrie 2017, cînd judecătorii din judetul vecin au respins ca nefondată actiunea CJ Neamt. Astfel, instanta a anulat dispozitiile prin care Lazăr a fost demis din functia de conducere si a obligat CJ să-i achite lui medicului diferenta de salariu de medic specialist la salariu de manager de spital judetean. Drepturile trebuie acordate de la data demiterii din functia de conducere, 16 martie 2016 si pînă la data de 28 august 2016, adică pentru o perioadă de aproximativ patru luni si jumătate, daune morale de 10.000 de lei si acoperirea cheltuielilor de judecată. Medicul ar fi putut reveni la conducerea celei mai mari unităti spitalicesti dacă între timp nu i-ar fi expirat contractul de management. Chiar de la pronuntarea la instanta de fond, medicul Lazăr a declarat că: „Am încredere în justitie“, preconizînd că cel mai probabil sentinta va fi atacată. Necazurile managerului Lazăr a început pe 16 martie 2016, cînd a fost revocat din functie, prin semnătura presedintelui Consiliului Judetean Neamt de la acea vreme, Emilia Arcan. „În data de 3 martie 2016, Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgentă Piatra Neamt a adoptat Hotărîrea nr. 6, prin care propune încetarea Contractului de management nr. 10503/20022 din 28 august 2013, în baza prevederilor art. 23, coroborate cu cele ale art. 22, lit. k din contractul de management. Am tinut cont de respectiva hotărîre a Consiliului de Administratie si am apreciat ca fiind necesară încetarea contractului de management, încheiat între Consiliul Judetean Neamt si domnul Ioan Lazăr, managerul Spitalului Judetean de Urgentă Piatra Neamt, emitînd o notificare în acest sens, care a fost transmisă către cel vizat de respectivul document“, declara atunci Emilia Arcan, presedintele Consiliului Judetean Neamt. Notificarea purtînd numărul 5.507/16.03.2016, privind încetarea contractului de management a fost adusă la cunostinta doctorului Ioan Lazăr prin curier si prin fax. În document se preciza că respectivul contract a încetat începînd cu data de 16 martie 2016, întrucît membrii Consiliului de Administratie al spitalului au făcut referire la abateri în activitatea managerială de la legislatia în vigoare, abateri constatate de către organele de control si institutiile abilitate, precum Curtea de Conturi, Inspectoratul de Politie Judetean Neamt, Parchet etc. Mandatul lui de manager ar fi expirat oricum pe 31 august 2016. De la data demiterii directorului Lazăr, la conducerea celei mai mari unităti spitalicesti din judet au fost mai multi manageri interimari, în prezent Spitalul Judetean Neamt fiind condus de Cristina Atănăsoaie-Iacob.

