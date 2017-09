Tepesenii. Istorii despre un nume • Tepes este un nume ce domină comuna Bicazu Ardelean, dar mai ales în cătunul Tepeseni • unii spun că localnicii s-ar trage dintr-un „neam“ din vremea lui Vlad Tepes, iar altii de la Kepes, nume dat unor oameni mîndri, care s-au retras în Moldova pentru a scăpa de Fiscul austriac • cercetătorul Mihai Mîrza sustine că denumirea este de provenientă austro-ungară • Numele de familie Tepes „populează“ întreaga comunitate din Bicazu Ardelean. Dar mai cu seamă în cătunul Tepeseni, situat pe DN12C si care face trecerea spre comuna vecină Bicaz Chei. Ideea de a afla cîte ceva din istoria acestui nume am avut-o ca urmare a proiectului actualei conduceri administrative de a pune ca element emblematic pe stema comunei figura domnitorului Vlad Tepes, fapt însă neacceptat de către specialistii în heraldică. „A fost intentia noastră ca plecînd tocmai de la acest nume, Tepes, să îl reprezentăm cumva pe stema comunei, gîndindu-ne că provine de la Vlad Tepes. Ar fi fost emblematic nu numai pentru comună, ci si pentru judet. Oamenii sînt mîndri în primul rînd pentru că poartă numele Tepes. Să nu credeti însă că au ca drept caracteristică felul de a fi al domnitorului, dar nici nu se lasă călcati pe bătătură“, a spus cu oarece regret Constantin Bârsan, primarul comunei Bicazu Ardelean, cel care este aproape convins că la originea numelui de Tepes se află acela al voievodului. Cea mai întîlnită versiune locală a provenientei numelui de Tepes este cea legată de o legendă care, spun sătenii, se trage dintr-un „neam“ din vremea lui Vlad Tepes. „Pe timpul domniei lui Vlad Tepes s-a refugiat aici, în sat, o familie care a fugit din cauza obiceiului ca oamenii vinovati să fie trasi în teapă. S-a ascuns aici în munti, s-a înmultit si asa, în timp, după numele de Tepes s-a format si satul Tepeseni, devenit mai apoi, prin împărtirea administrativă din 68 doar un cătun“, a povestit plin de oarece fală Toader Tepes, zis „Pispechi“, un sătean a comunei. Interesant este că pe lîngă numele comun Tepes, localnicii mai au un nume înscris în cărtile de identitate, plus prenumele si se ajunge astfel ca pe o ulită să fie cel putin două persoane cu acelasi nume. „Avem Tepes Greurus, Tepes Nica, Tepes Bobescu, Tepes Daraban, Tepes Cocean, Tepes Ghebosu si lista ar putea continua, toate însemnînd porecle acceptate pentru a fi recunoscuti în acte. Se întîmpla foarte des ca postasul să întîmpine probleme, „adrisantul corespondentei fiind confundat si de-aici o întreagă tevatură“, a spus cu umor Ion Tepes Greurus, un tînăr cu gospodăria situată în vecinătatea bisericutei din lemn a satului. „Sîntem în sat, aproape vecini, trei Tepes Greurus, dar amenzile de la circulatie cînd vin la mine nu-s a mele. Eu n-am carnet de sofer“, spune, rîzînd, interlocutorul nostru, care ne-a invitat să călcăm cimitirul bisericii pentru a vedea cîti de Tepes îsi dorm somnul de veni acolo.



„Că de fuduli, îs a dracu' de fuduli Tepesenii“



O facem si într-adevăr, crucile din cimitir erau mărturia tăcută a potrivirii ciudate de nume. Pe mai toate crucile numele răposatilor ce odihnesc în morminte este acelasi. Tepes Rosu Mihai odihneste lîngă Tepes Rosu Toader, Tepes Bobescu Toader lîngă Tepes Bobescu Ion si Tepes Bobescu Maria si tot asa, încît poti spune fără greseală că acolo e cimitirul Tepesilor din Tepeseni. Luăm la pas calea ce taie cătunul si undeva lîngă soseaua principală aflăm un om de vreo 70 de ani, Tepes Nica Dumitru Gheorghe, de la care am aflat o noutate, care avea să ne încurce socotelile. „Eu am un cumnat preot greco-catolic si el mi-a spus că noi n-am fost Tepes, ci Kepes sau mai precis Kepesz, dar nu stiu exact din ce limbă vine. Kepes înseamnă om fudul. Si probabil că de-acolo vine, că de fuduli, îs a dracu' de fuduli Tepesenii“, a povestit gospodarul, pe chipul căruia se puteau deslusi trăsături de om vrednic si mîndru. Unul dintre sătenii cătunului aduce în discutie numele fostului director de la Combinat de Fire si Fibre Sintetice Săvinesti, Gheorghe Tepes Greurus, pe care aveam să-l întîlnim recent la lansarea propriei cărti, „Cuponul de pensie“, la Biblioteca G.T. Kirileanu. Domnia-sa ne-a declarat de unde vine numele, dar mai ales, poreclele adăugate în timp în actele de identitate ale consătenilor. „Porecla vine de la necazuri, atitudini, de la ce făcea fiecare. De exemplu, Greurus vine de la greiere, adică omului îi plăcea să cînte“. Interesant e că si el sustine versiunea legendei lui Vlad Tepes. „În cartea «Singurătatea lui Vlad Tepes», de Ileana Toma, se vorbeste despre faptul că mama domnitorului a fost la Mănăstirea

Bistrita vreo patru ani de zile, prilej cu care Vlad Tepes ar fi venit în

zona aceasta, cam doi ani pentru a o vizita“, am aflat de la Gheorghe Tepes Greurus, unul dintre oamenii cu greutate si respectat în Bicazu

Ardelean.



Denumirea este de provenientă austro-ungară



„Eu, student fiind, m-am dus la Posta Centrală bucuresti, am luat toate cărtile de telefon din toate judetele tării si marile orase. Si unde am văzut numele Tepes, pur si simplu am dat telefon. Nu vă supărati, numele meu e Tepes, vă sun din Bucuresti, dumneavoastră, cu nume, cu prenume, de unde proveniti de loc, părintii, bunicii, de unde sînt? Toti erau de pe Valea Bicazului, toti. Si Lugojul, si Timisoara, si Craiova, si Iasi...“, ne spus fostul director Tepes Greurus. Si totusi, nu aveam să ne dumirim întru totul ce si cum cu obîrsia acestui nume, care domină zona si nu numai, fiindcă acum lumea se împrăstie precum polenul florilor. Discutiile cu oamenii Tepesenilor ne-au trimis de la Ana la Caiafa, fără a ne deslusi prea mult. Avea s-o facă, zicem noi, preotul greco-catolic Mihai Husar, protopop de Gheorgheni, care ne-a trimis pe baza arhivelor de la Ciuc la denumirea initială de Kepes, denumire ungurească a oamenilor fălosi, mîndri, care s-au retras în Moldova pentru a scăpa de Fiscul austriac. Mai mult, la cele afirmate de părintele Husar, s-au adăugat informatiile primite de la profesor doctor Mihai Mîrza, cercetător la Arhivele Nationale Iasi. „Pe baza studiului documentelor, denumirea este de provenientă austro-ungară, parte din populatia Ardealului trecînd muntii în Moldova si populînd-o cu tot cu numele pe care li-l dăduseră, ca poreclă, mai cu seamă ungurii. Asa au apărut aici tepesenii, ungurenii, tutuienii, toti cărînd cu ei poreclele date de acestia si însusite drept nume în actele de mai tîrziu de către administratiile locale din comunitătile moldovenesti. În rest nu avem de-a face decît cu fabulatii ale unora si altora ce poartă numele de Tepes“, a declarat istoricul Mîrza, de obîrsie din comuna Bicazu Ardelean. Demersul nostru gazetăresc ne-a făcut bine pentru că ne-am întîlnit cu legenda, povestirile unora, fabulatiile altora si, la final, cu rezultatul studiului stiintific. Cît îl priveste pe cititor, acesta are de ales spre care sursă să-si îndrepte atentia... Ar mai fi de adăugat, că Tepesii Tepesenilor sînt oameni mîndri de numele lor, indiferent de porecla adăugată în semn de cunoastere si personalizare, că sînt gospodari de soi, iar comunitatea, ca drept respect, încearcă să le folosească numele ca brand al locului.

