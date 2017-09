Aberatiile unui deputat Deputatul Mihai Weber (PSD) este marcat de insomniile create de grija scăderii gradului de încasare a amenzilor de la soferii sanctionati în circulatia rutieră, scădere care are efecte negative asupra bugetelor locale. Îngrijorat si de ineficienta ANAF-ului în materie de strâns dări, care dă dureri de cap Guvernului Tudose, domnul deputat a scremut o propunere legislativă, pe care a si dat-o Parlamentului să i-o aprobe. Speră astfel domnia sa să împuste mai multi iepuri dintr-un foc. Să se remarce în fata partidului, să iasă din anonimat si să intre în topul national al făcătorilor de legi. Din analiza la rece a propunerii legislative scremute de deputat, rezultă că aceasta nu depăseste consistenta unei opere de trei parale, scrisă în cinci articole, având anvergura unui pârt menit să năucească de admiratie electoratul, intitulat pompos „Proiect de lege“. Din continutul proiectului, se vede cu ochiul liber că domnul deputat a fost inspirat de sloganul mobilizator al Guvernului PSD „Totul pentru buget!“. Este exclusă din start orice presupunere că în opera de initiere a proiectului deputatul ar fi studiat fie si pe diagonală Codul Rutier. Pentru că în acest domeniu domnul deputat avansează o teorie novatoare în materia regulilor de circulatie, statuând că una din cauzele accidentelor de circulatie ar fi „degradarea comportamentală a soferului în trafic, determinată de lipsa de constrângere provocată de neplata amenzilor la regimul circulatiei“. Până acum stiam că plata datoriilor fată de stat (inclusiv a amenzilor) era reglementată de legile fiscale si că acestea prevăd sanctiuni pentru neachitarea acestor datorii în termen. După capul domnului deputat „neglijarea obligatiei plătii amenzilor de circulatie“ este o încălcare care trebuie sanctionată de Codul Rutier, nu de Codul Fiscal.



Ce contine în fond proiectul deputatului cu pricina?



Deputatul propune ca odată cu emiterea procesului verbal de contraventie, pentru încălcarea unei reguli de circulatie amendabilă, să fie emis si actul de „suspendare a exercitării dreptului de a conduce a autovehiculul“. Adică, pe limba lui Gigel de pe basculă, să fie „suspendat permisul de conducere“. Suspendarea permisului va opera numai după 30 de zile de la aplicarea amenzii, dacă în acest interval Gigel nu s-a prezentat la DPRCIV cu dovada plătii amenzii. Dacă au fost depăsite cele 30 de zile, Gigel va circula cu permisul suspendat, până la plata amenzii. Briliantă si profundă solutie, prin care Politia devine organ responsabil cu îndestularea bugetelor locale, prin sanctionarea „rău-platnicilor mărunti“ cu suspendarea permiselor acestora. I-am numit „rău-platnici mărunti“ pe acesti contravenienti la regulile de circulatie, în comparatie cu „rău-platnicii barosani“ care nu-si plătesc amenzile de milioane pentru evaziune, acte de comert ilicite, sau alte activităti interzise, amenzi ce ar trebui să ajungă la Bugetul de stat. Dacă în raport cu „rău-platnicii mărunti“, domnul deputat s-a cocosit, propunând să li se „suspende permisele de conducere“, în raport cu „rău-platnicii barosani“ acesta s-a blocat cu totul, de parcă acestia nu ar exista. Deputatul nu concepe că „barosanilor“ li s-ar putea suspenda ceva, fie măcar exercitarea dreptului de a purta pălărie, pentru neplata amenzilor de milioane către Bugetul de stat.



Vom ajunge să fim sanctionati cu „suspendarea permisului de conducere“ pentru neplata amenzilor pentru încălcarea tuturor codurilor existente



Neplata unor amenzi este întradevăr o problemă care afectează atât bugetele locale, cât si bugetul de stat. Dacă deputatul nostru ar fi răsfoit Codul Rutier, ar fi aflat cu surprindere că „suspendarea permisului de conducere“ este una din cele mai severe sanctiuni aplicate exclusiv pentru „încălcări grave ale prevederilor Codului Rutier“. Ori, neplata unei amenzi contraventionale la regimul circulatiei nu are nici o legătură cu prevederile Codului Rutier. Neplata unei amenzi, indiferent pentru ce este aplicată reprezintă o încălcare a prevederilor Codului Fiscal. După muschiul gândirii domnului deputat, vom ajunge să fim sanctionati cu „suspendarea permisului de conducere“ si pentru încălcări ale prevederilor Codului Familiei, ale Codului bunelor maniere, ale Codului Comercial si ale altor asemenea coduri existente. În atari conditii, ne-ar trebui fiecăruia dintre noi o sacosă de permise de conducere, ca să facem fată „exigentelor legislative“ ale domnului deputat Weber, la câte amenzi nu se plătesc.



Putem dovedi că propunerea deputatului nu numai că este gândită cu dorsalul, dar este si aberantă



Codul Rutier, pe lângă amenzi contraventionale, aplică si puncte de penalizare, care duc la „suspendarea permisului“, la cumulul a 15 puncte. În aceste circumstante, propunerea suspendării permisului pentru neplata amenzii, nu reprezintă decât o dublă sanctiune, pentru încălcarea unei prevederi a Codului Rutier. La rândul lor, legile fiscale (OG nr. 2/2001) prevăd si acestea sanctiuni la regimul contraventiilor, pe care deputatul nu le cunoaste, dar nici nu le abrogă. Dacă un conducător auto încalcă regimul circulatiei rutiere, la aproape fiecare amendă contraventională primeste si puncte de penalizare. La circa 3-4 amenzi, plătite sau nu, acesta cumulează sigur 15 puncte, care declansează automat procedura de „suspendare a permisului“, pentru cel putin 30 de zile. Conform proiectului avansat, dacă soferul nu a plătit amenzile în termen de 30 de zile, procedura de „suspendare a permisului“ se aplică în continuare, chiar dacă si legile fiscale declansează procedura de executare, după intervale mai generoase. Deputatul în cauză nu stie că legile fiscale în vigoare au solutii privind constrângerea prin „executare silită“ a datornicilor, inclusiv a celor îndărătnici la plata amenzilor din circulatie. Dacă deputatul este îngrijorat de cota redusă a încasărilor amenzilor, de ce nu caută solutii în zona fiscală, pentru recuperarea tuturor amenzilor, nu numai a celor din zona Codului Rutier, eliminând astfel o imensă discriminare pe care vrea s-o legalizeze. În conditiile în care si asa suntem nemultumiti de ineficienta Politiei Rutiere si de efectivele acesteia reduse în trafic, suntem condamnati să-i vedem de acum în acolo pe politistii rutieri alergând ca bezmeticii prin târg, să colecteze permisele de conducere de la datornici, pentru a face treaba celor de la ANAF în ce priveste colectările la buget. Deputatul nu stie că permisul de conducere are si regimul unui act de calificare profesională pentru multi soferi. Acestia pot fi descalificati astfel temporar pentru încălcări grave ale reglementărilor Codului Rutier, nu si ale Codului Fiscal. Cum ar trebui să se procedeze cu un inginer constructor antreprenor, care nu plăteste o amendă că nu l-a dotat cu cască de protectie pe meseriasul care umblă pe sub schele? Să i se „suspende diploma de inginer“ până plăteste amenda? În esenta lui, proiectul deputatului este neconstitutional, ceea ce constituie bomboana de pe coliva de parlamentar, care îi compromite ratiunea de a activa în legislativ. Bomboana de pe coliva neconstitutională a proiectului aberant, recomandă ca deputatul în cauză să lase Parlamentul în pace si să se ducă acasă, la păscut vaca. Nimic nu-l mai spală. Mă angajez să-i fac cadou funia pentru vacă. De săpun să se descurce singur!



Ioan BIVOLARU, posesor permis de conducere categoriile B si C si fără restante la plata amenzilor de circulatie



Articol afisat de 347 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Ioan BIVOLARU)