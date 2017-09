Tare greu la INM! Doar sase mai sînt • din cei 2.512 de candidati, au trecut de prima probă numai 517 tineri absolventi ai facultătilor de drept • în cursă au intrat si 58 de nemteni, însă numai sase merg mai departe • pentru cele 200 de posturi a fost o concurentă de 12,5 pe un loc • Ca în fiecare an, admiterea la Institutul National al Magistraturii atrage tinerii absolventi ai facultătilor de drept ca un magnet, acestia fiind tentati în principal de o carieră într-un domeniu elitist si de ce să nu spunem, foarte bine plătit. Asa s-a întîmplat si la sesiunea din acest an, care a demarat deja, Consiliul Superior al Magistraturii scotînd la mezat 200 de locuri, pentru ocuparea cărora s-au înscris în cursă 2.512 de doritori. La verificarea dosarelor au mai picat cîtiva, astfel că au intrat efectiv în unul din cele mai dure examene 2.413 de tineri din toate regiunile tării, între care si 58 de nemteni. Acestia s-au orientat către unul din cele 130 de locuri de judecători, iar cei cei care cred că au chemare de anchetator, aveau la dispozitie 70 de locuri. Cu o concurentă de 12,5 pe un loc, 42 de nemseni au visat la o carieră de judecător, mai putini fiind cei care au vrut să devină procurori, respectiv 16. După prima probă, eliminatorie, a concursului au trecut mai departe numai 517 de candidati. Printre ei sînt doar 6 nemteni, din care numai unul si-ar dori să lucreze ca anchetator. Acestia au sustinut un test grilă din materiile de bază studiate în timpul facultătii, drept civil, drept penal, procedura civilă si procedura penală, ce a avut loc pe 3 septembrie. Nemtenii care si-au adjudecat proba eliminatorie si au obtinut pragul de 70 de puncte pentru a merge mai departe au avut punctaje între 71 si 81. Acestia au avut examen din nou pe 17 septembrie, cînd a fost proba de verificare a rationamentului logic, si aceasta fiind eliminatorie. Ultima parte a concursului va avea loc în perioada 11 - 24 octombrie, sustinerea interviului. Rezultatele finale vor fi afisate pe 26 octombrie, iar primii 200 vor trebuie să urmeze cursurile Institutului National al Magistraturii, timp de doi ani. La finele primului an de studiu, cei care vor absolvi vor trebui să-si exprime din nou optiunea pentru instante sau parchete, iar ierarhia se va face în functie de medii. S-au putut înscrie cetătenii români, cu domiciliul în tară, care au capacitate deplină de exercitiu, conditia esentială fiind să aibă diplomă de licentă în drept. Rămîne de văzut pînă la finele examenului cîti din cei 6 nemteni care acum mai sînt pe baricade vor urma în cele din urmă Institutul National al Magistraturii, acestia fiind cei care peste numai doi ani vor împărti dreptatea.

