Bombă penală la primărie? • balastru facturat, dar care n-ar mai fi ajuns pe drumuri, plăti nelegale, functionar amenintat pentru că nu semnează cum vor sefii sînt acuzele ce au în centru primăria comunei Bîrgăuani • fostul primar Schiopu, actual consilier al primarului, e arătat cu degetul • el sustine că nu are cunostintă de astfel de lucruri • actualul primar, Virgil Mărtin zice că nu s-a întîmplat nimic ilegal • cei bănuiti că au dat informatii sînt supusi „politiei politice“ • O adevărată bombă cu acuze ce ar putea îmbrăca forma penală se pare că e pe punctul să explodeze în Primăria Bîrgăuani, după ce recent au fost formulate mai multe sesizări legate de posibile abuzuri comise de mai multi sefi din institutie. Acuzele vin din partea unui functionar care sustine că a fost amenintat cu destituirea si chiar „tras pe linie moartă“ pentru că nu ar fi vrut să întocmească si să semneze o serie de acte ce ar privi plăti nelegale, referitoare la reparatia unui microbuz scolar, dar se vorbeste si de niste cantităti de balastru care ar fi... dispărut, în sensul că nu ar fi ajuns pe drumurile comunei.

Cert este că din informatiile noastre o plîngere în acest sens a fost depusă la Parchet si în ea ar fi prinse cîteva aspecte extrem de „interesante“. Functionarul mentionat sustine că ar fi fost obligat, sub amenintarea cu destituirea, să întocmească si să semneze procese- verbale de transport a unei cantităti de balastru pentru luna decembrie (cu toate că în dotarea unitătii este autobasculantă). Mai mult, materialul nu ar fi fost transportat pe drumurile publice în decembrie, ci în luna martie. Cîteva observatii pot fi făcute, dacă aspectele sesizate sînt conforme cu realitatea. Cît de obisnuit o fi să se facă balastrări de drumuri în toiul iernii si, dacă ar fi fost făcute mai tîrziu, de ce era necesar să fie făcute „antedatări“? Pînă la clarificarea acestor aspecte, functionarul de la primărie mai sustine că la finalul procesului-verbal ar fi făcut mentiunea că balastrul nu ar fi fost transportat în decembrie cu toate amenintările făcute asupra lui. De asemenea, în luna mai 2017, ar fi fost făcute două facturi, pe 30 si pe 31 mai, pentru o cantitate de balast, dar avizele nu ar corespunde cu centralizatorul, ele fiind achitate fără receptie în luna august. Cînd i s-ar fi cerut cerut procesul-verbal de receptie, functionarul - rar caz - ar fi replicat că trebuie mers si văzut unde „s-a dus“ cantitatea de material mentionat în centralizator, deoarece nu ar corespunde cu cantitatea din aviz, nu ar fi note de cîntar în spatele fiecărui aviz, iar drumurile... nu ar avea balastru pe ele. Din acel moment ar fi început o prigoană împotriva lui, cerîndu-i-se să predea toate dosarele si fiindu-i încuiat fisetul cu acte fără a mai avea acces la el. Oricum, în opinia sursei citate, aceste lucrări de balastrare a drumurilor publice nu ar fi fost efectuate în totalitate. În plus, eventualele nereguli nu s-ar fi oprit aici. Persoana în cauză ar mai fost obligată, tot sub amenintarea destituirii, să pună viza de control financiar pe niste plăti ce ar fi fost nelegale, în opinia sa, un exemplu fiind reparatia unui microbuz scolar. Valoarea de aproximativ 30.000 de lei, dar factura nu ar avea în spate toate actele doveditoare - referat pentru aprobarea deplasării cu masina în service, mentiunea „bun de plată“ lipsă, sustine sursa citată.



„Acum aud pentru prima dată despre aceste lucruri“



Fostul primar, Petrică Schiopu, a fost destul de succint în explicatii: „Acum aud pentru prima dată despre aceste lucruri. Dar acum eu nu mai sînt primar, sînt consilierul primarului si cel mai corect ar fi să vi-l dau (la telefon n.red.) pe domnul viceprimar care acum ocupă si functia de primar pentru că, la timpul acela, 2016, dînsul era viceprimar si el avea în atributii transportul de balastru. Eu nu stiu despre ce este vorba cu procesele-verbale. El ar putea să vă dea lămuriri“. Cum din informatiile noastre sînt persoane care contestă si cum a ajuns Petrică Schiopu în functia de consilier al viceprimarului devenit primar, am folosit ocazia pentru a clarifica si un aspect legat de studiile sale. „La dosarul meu de angajare este certificat de absolvire a liceului. Mai mult decît atît, dispozitia de angajare s-a dus la Directia Legalitătii Actelor la Prefectură si s-a emis un certificat prin care se spune că dispozitia este legală. Certificatul de absolvire mi-a fost cerut de niste consilieri, în copie conform cu originalul, dar, conform legii, eu nu sînt de acord să fie dată diploma mea. Acele persoane care contestă să vină să se uite în dosar si să vadă că există. Însă, repet, este acea hîrtie venită de la Prefectură, prin care s-a cerut verificarea legalitătii acelei dispozitii prin care eu am fost angajat consilier al primarului“. Cît priveste nominalizarea sa în cazul facturilor referitoare la balastru si reparatia microbuzului, Petrică Schiopu crede că e vorba de niste nemultumiri legate de salarizarea unui angajat al primăriei pe care a condus-o. Cum considerăm că important este nu cine a făcut sesizările, ci dacă aspectele invocate se confirmă sau nu, am solicitat să continuăm discutia cu actualul primar.



Ce-i cu viza?



Dialogul cu fostul viceprimar Virgil Mărtin, actual primar, cu consilier fostul primar (încurcate sînt căile administratiei locale!) a fost unul mai lung, motiv pentru care vă prezentăm principalele replici. După ce i-am prezentat principalele aspecte sesizate, primarul a răspuns:

Virgil Mărtin: Cît priveste balastrul, în comisie sînt cinci persoane, nu era o problemă dacă nu semna o persoană, chiar si două. Dar nu stiu. Asa ceva nu stiu.

Reporter: Deci dumneavoastră spuneti că acea cantitate de balastru a fost pusă pe drumuri, cînd?

V.M.: Pe drumuri. Absolut.

Rep.: Cînd?

V.M.: Anul trecut, dacă spuneti că e vorba de decembrie, probabil cînd a fost lapovita în decembrie. La începutul lui decembrie. Exact, vă dati seama că nu vă pot spune acum, pas cu pas, la telefon.

Rep.: Am înteles, dar as dori totusi să clarificăm niste lucruri, eventual vom face si o solicitare scrisă conform Legii accesului la informatii publice, ca să aveti timp să vă uitati pe acte.

V.M.: Spuneati ceva de amenintări. Cine a amenintat?

Rep.: Seful de serviciu după ce s-ar fi purtat o discutie în biroul primarului.

V.M.: Eu stiu asa si puteti să o si întrebati. Probabil că este vorba de... (mentionează numele unei persoane, n.red.)

Rep.: Nu vă pot confirma.

V.M.: Nici nu trebuie. I-a fost luată viza (de control financiar n.red.) în prima zi cînd m-au învestit pe mine.

Rep.: Pentru ce motiv?

V.M.: Vă spun si motivul. A avut o perioadă în care nu a fost (la serviciu n.red.). Imediat a doua zi, a treia zi cînd mi-am dat seama ce am făcut (!?) am dat dispozitie să i se dea viza înapoi. Eu am fost ăla care am dat această dispozitie.

Rep.: Dacă despre dînsa ar fi vorba, să înteleg că în acest moment are sau nu viză? Că nu prea înteleg.

V.M.: Da, da, este dispozitie dată. Numai că nu o mai ajută. Pentru că salariul pe care îl are, nu mai poate beneficia ca bani mă refer (!?).

(...)

Rep.: Se mai vorbeste despre faptul că s-ar fi încuiat un fiset si nu mai are acces la acte.

V.M.: Nu este adevărat. Sînt cinci fisete în birou, ei sînt trei colegi. Toti trei contabili, fiecare îsi închide fisetul lui.

Rep.: Nu vă supărati că vă întreb, eu nu prea am auzit de balastrări în decembrie si de ce s-ar fi întocmit procesul-verbal de receptie în martie? Si sînt si niste facturi în mai...

V.M.: Nu s-a făcut factură în mai. Factura s-a făcut la sfîrsitul lui decembrie dacă s-a cărat în decembrie.

Rep.: O să vă dau si numărul de facturi ca să le clarificăm.

V.M.: Nu stiu, probabil că o să mai discutati si cu dînsa si o să mă întrebati si pe mine. Eu de două luni de zile o tot sustin. Chiar s-au făcut salariile, am chemat-o de vreo trei-patru ori la mine personal. Am făcut salariu împreună, orice problemă a fost am discutat-o.

Rep.: Dar apropos de acel microbuz scolar? Aveti acum informatiile referitor la aspectele mentionate?

V.M.: Mentiunea „bun de plată“ se pune cînd se duce la plată. Factura respectivă. Din cîte stiu nu este plătită nici acum, sau dacă este plătită este o mică parte. Primăria are la firma X (nu facem public numele pînă la clarificarea sesizării n.red.) în jur de 500-600 de milioane datorie. Ce-am plătit nu pot să vă spun acum exact.

Rep.: Vom face o solicitare scrisă să aveti timp să vă informati...

V.M.: La masina respectivă s-a schimbat cutia de viteze, care e numai cutia aproximativ 100 de milioane. Care o avem în magazie, aia veche. Se face un necesar de materiale, se dă o fisă, se aprobă, iar toate materialele care se schimbă la o masină se aduc si se bagă în magazie.



Întrebări cu răspunsuri necesare



Pentru că după discutia telefonică a început o „anchetă internă în primărie“ pentru a se descoperi cine a dat informatiile la presă, adresăm întrebările pe această cale. Si le sugerăm celor care se simt vizati să nu mai facă verificări ce miros a „politie politică“ în încercarea de a descoperi cine a făcut sesizarea. Nu e nevoie să fie verificate camerele din circuitul intern, pentru a vedea cine si ce hîrtii dă si cui, pentru că nu acest lucru contează, ci dacă banul public a fost cheltuit în interesul cetătenilor si conform legii si nu a ajuns prin alte buzunare. Ceea ce vor stabili institutiile abilitate. Întrebările la care asteptăm răspuns conform legii sînt:

1. Factura fiscală seria NT nr. 00667/21.12.2016 pentru achizitie balastru si factura fiscală seria PAD nr. 1192 din 21.12.2016 pentru transport balastru sînt înregistrate în contabilitatea unitătii? Despre ce cantitate de balastru este vorba si la ce pret? Ce dată are procesul-verbal de receptie pentru cantitatea respectivă, este din decembrie sau din martie? Există mentiunea la finalul procesului-verbal că transportul nu s-a făcut în decembrie? De ce s-a optat pentru achitarea transportului către o firmă privată, dacă primăria are autobasculantă?

2. Există înregistrate în contabilitatea primăriei două facturi din 30 si 31 mai, tot pentru achizitionare balastru? Avizele corespund cu centralizatorul? Au fost acestea achitate în luna august si, dacă da, există proces-verbal de receptie?

3. Factura pentru repararea microbuzului scolar cu numărul NT-07-BGY are în spate toate actele doveditoare? A fost achitată această factură?

4. Au fost efectuate plăti în perioada aprilie-iulie 2017 pentru facturi pentru care viza de control financiar preventiv a fost pusă ulterior efectuării plătii?

5. Este în conformitate cu prevederile legale să iei unui functionar dreptul de a aplica viza de control financiar preventiv pe motiv că a avut absente de la serviciu?

6. Este normal si legal ca seful Seful Serviciului Contabilitate si Achizitii Publice să detină viză de control financiar preventiv în conditiile în care el semnează ordinele de plată ale institutiei? Există aviz favorabil pentru această situatie din partea Directiei de Finante?

