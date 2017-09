Teorist săltat de mascati • un individ a fost săltat marti din fata spitalului din Roman, în urma unei actiuni a trupelor antitero • DIICOT a lămurit ieri cazul: era vorba de un localnic, convertit la islam, care intentiona să atace cu bombă trupele speciale care ar fi încercat să-l captureze • individul făcea parte si dintr-o retea de falsificatori de acte • Imagini desprinse din filmele de actiune au avut loc marti, 12 septembrie, în municipiul Roman, în timp ce un grup de luptători antitero au urmărit si capturat un bărbat. Totul s-a petrecut în jurul orelor amiezei, în fata Spitalului Municipal de Urgentă, suspectul fiind văzut de către mai multe persoane în timp ce încerca să se descotorosească de o sacosă în care avea bani si documente. La 24 de ore de la această scenă, Politia a confirmat că a fost vorba despre o actiune a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi, iar ieri după amiază, biroul de presă central al DIICOT a emis un comunicat în care a lămurit cazul. Conform informatiilor oficiale, cel retinut marti era Cristian Bîrzu, un individ din Roman, extrem de periculos, urmărit pentru infractiuni de terorism după ce s-a convertiti la islam în timp ce îsi ispăsea o condamnare într-un penitenciar din Germania. În tară, acesta era sub control judiciar după ce fusese condamnat în primă instantă la 5 ani de detentie pentru o tentativă de omor comisă în urmă cu doi ani si plănuia să atace cu bombe trupele speciale ale MAI dacă acestea ar fi vrut să-l încătuseze. În plus, din acest an, el făcea parte si dintr-o grupare care falsifica acte contra cost pentru refugiati islamisti din vestul Europei.



Terorist si falsificator de acte pentru radicali islamisti



Redăm alături comunicatul DIICOT care explică actiunea de retinere a romascanului: „Prin ordonantele din data de 12.09.2017 si 13.09.2017, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor: BÎRZU CRISTIAN, pentru savârsirea infractiunilor de acte de terorism, faptă prevazuta de art. 32 alin. 1 lit. b din Legea 535/2004, raportat la art. 206 alin . 1 C.p, din Legea 535/2004, initiere si constituire a unui grup infractional organizat, fals material în înscrisuri oficiale în forma continuată si trafic de migranti si PINTILIE GABRIEL, ASTEFĂNOAEI CRISTIAN si MANDACHE CONSTANTIN, pentru săvârsirea infractiunilor de initiere si constituire a unui grup infractional organizat si fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată. În fapt, s-a retinut că inculpatul Bîrzu Cristian, domiciliat în Roman, judetul Neamt, cetătean român convertit la islam si identificat cu indicatori de radicalizare, după ce a executat o pedeapsă privativă de libertate în regim de penitenciar în Germania si în România, si-a exprimat intentia de a comite atacuri cu bombă la adresa trupelor speciale ale MAI care ar încerca capturarea sa în vederea reîncarcerării, acesta aflându-se sub măsura controlului judiciar într-un dosar aflat pe rolul Curtii de Apel Bacău. Inculpatul a fost condamnat la data de 02.02.2015 de către Tribunalul Neamt la o pedeapsă de 5 ani de închisoare pentru tentativă de omor, faptă ce a avut loc în februarie 2013, victima, un bărbat de 42 de ani, fiind înjunghiată în zona gâtului. În timpul executării unei pedepse cu închisoarea într-un penitenciar din Germania, inculpatul a intrat în contact cu mai multi detinuti de religie musulmană, unii dintre acestia radicalizati, raliindu-se la ideologia acestora si declarându-si sustinerea fată de atentatele teroriste ca mod de rezolvare a unor probleme socio-religioase. Desi era plasat sub control judiciar, inculpatul Bîrzu Cristian si-a manifestat intentia de a părăsi România, prin orice mijloc si indiferent de consecinte, pentru a se deplasa în Germania de unde, cu sprijinul unor membri ai comunitătii musulmane, să intre în legătura cu elemente jihadiste din Siria. În urma probatoriului administrat în cauză s-a stabilit de asemenea existenta unui grup infractional organizat initiat în cursul anului 2017 de către inculpatii Mandache Constantin, Astefanoaei Cristian, Pintilie Gabriel si un alt suspect, grup specializat în contrafacerea de documente si înscrisuri oficiale, respectiv cărti de identitate, documente de călătorie, permise de conducere, adeverinte medicale, contracte de muncă, asigurări auto, plăcute de înmatriculare auto, autorizatii de transport s.a. La gruparea infractională a aderat si inculpatul Bîrzu Cristian care si-a manifestat în nenumărate rânduri intentia de a ajuta si sustine persoane de origine musulmană sau persoane refugiate din tările în care se desfăsoară conflicte armate, de a pătrunde în spatiul european, prin punerea la dispozitia acestora, contra cost, a documentelor de care acestia au nevoie, documente falsificate de către membrii grupului infractional mentionat mai sus. În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că inculpatii Astefanoaei Cristian si Pintilie Gabriel se ocupau personal de falsificarea actelor, iar inculpatul Mandache Constantin avea rolul de a falsifica acte si de a găsi persoane interesate de falsificarea acestora, de a prelua documentele necesare falsificării, de a primi sumele de bani date pentru falsificare si de a remite ulterior actele fasificate. Inculpatul Bîrzu Cristian a aderat la grupare în anul 2017, având rolul de a indentifica clienti interesati să obtină acte falsificate, clienti de la care primea diferite sume de bani, acte necesare realizării documentelor falsificate. De mentionat este faptul că inculpatul Bîrzu Cristian a obtinut acte false de la membrii gruparii în scopul de a iesi ilegal din România în cazul în care ar fi fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii. În urma administrării materialului probator a rezultat faptul că, la sfârsitul lunii iulie 2017, inculpatul Bîrzu Cristian a identificat, prin intermediul unui prieten, un cetatean sirian care se afla pe teritoriul Marii Britanii căruia, prin intermediul membrilor grupării infractionale, i-a efectuat un buletin de identitate românesc pe care ulterior l-a expediat în Marea Britanie. La data de 12.09.2017, procurorii D.I.I.C.O.T - S.T. Iasi împreună cu ofiteri de politie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalitătii Organizate Iasi au efectuat 9 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Vaslui si Roman, ocazie cu care au fost ridicate obiecte de cult islamice, bani, 16 telefoane mobile, 14 hard-diskuri, 15 laptopuri, 15 stikuri, 4 imprimante, acte de identitate si de altă natură falsificate. Inculpatii au fost prezentati Curtii de Apel Iasi cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Suportul tehnnic si informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informatii. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiază de drepturile si garantiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum si de prezumtia de nevinovătie“.

Articol afisat de 470 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (F. ORDEAN, T. CIOBOTARU. F. JBANCA)